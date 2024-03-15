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Участник самообороны погиб при обстреле Грайворона в Белгородской области - РИА Новости, 15.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:41 15.03.2024 (обновлено: 13:08 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/obstrel-1933185738.html
Участник самообороны погиб при обстреле Грайворона в Белгородской области
Участник самообороны погиб при обстреле Грайворона в Белгородской области - РИА Новости, 15.03.2024
Участник самообороны погиб при обстреле Грайворона в Белгородской области
ВСУ обстреляли город Грайворон в Белгородской области, погиб член отряда самообороны, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T12:41
2024-03-15T13:08
специальная военная операция на украине
происшествия
грайворон
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 15 мар — РИА Новости. ВСУ обстреляли город Грайворон в Белгородской области, погиб член отряда самообороны, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Есть погибший. Это участник нашей территориальной самообороны. Он был одним из активных ее участников — неоднократно помогал вывозить мирных жителей и обеспечивать безопасность в родном округе", — говорится в публикации.Погибший заступил на дежурство утром в пятницу в условиях сложной оперативной обстановки. В момент обстрела он находился на улице и получил тяжелые ранения.Гладков выразил соболезнования родным и близким и назвал гибель бойца тяжелой утратой всех жителей области.При обстреле Грайворона со стороны ВСУ повреждения получили торговые здания, семь частных домов, два гаража и две легковые машины. На местах работают все оперативные службы.Украина в последнее время усилила попытки атаковать приграничные регионы России. Силы ПВО ежедневно перехватывают десятки дронов и различных видов ракет и снарядов. Кроме того, ВСУ пытаются заслать диверсионные группы. С 12 по 14 марта войска группировки "Запад" совместно с ФСБ пресекли несколько попыток украинских боевиков прорваться на территорию Белгородской и Курской областей. Общие потери противника превысили полторы тысячи человек, из которых около 500 — безвозвратные. Уничтожено 18 танков и 23 боевые бронированные машины.
https://ria.ru/20240314/granitsa-1932941462.html
https://ria.ru/20240315/evakuatsiya-1933106660.html
грайворон
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происшествия, грайворон, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Грайворон, Белгородская область
Участник самообороны погиб при обстреле Грайворона в Белгородской области

Гладков: боец самообороны погиб при обстреле Грайворона в Белгородской области

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела Грайворона
Последствия обстрела Грайворона - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела Грайворона
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БЕЛГОРОД, 15 мар — РИА Новости. ВСУ обстреляли город Грайворон в Белгородской области, погиб член отряда самообороны, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Есть погибший. Это участник нашей территориальной самообороны. Он был одним из активных ее участников — неоднократно помогал вывозить мирных жителей и обеспечивать безопасность в родном округе", — говорится в публикации.
Кадр уничтожения украинской техники при попытке прорыва ВСУ в районе Сподарюшино
Украинские диверсанты пытались прорваться в Белгородскую и Курскую области
14 марта, 13:30
Погибший заступил на дежурство утром в пятницу в условиях сложной оперативной обстановки. В момент обстрела он находился на улице и получил тяжелые ранения.
Гладков выразил соболезнования родным и близким и назвал гибель бойца тяжелой утратой всех жителей области.
При обстреле Грайворона со стороны ВСУ повреждения получили торговые здания, семь частных домов, два гаража и две легковые машины. На местах работают все оперативные службы.
Украина в последнее время усилила попытки атаковать приграничные регионы России. Силы ПВО ежедневно перехватывают десятки дронов и различных видов ракет и снарядов. Кроме того, ВСУ пытаются заслать диверсионные группы. С 12 по 14 марта войска группировки "Запад" совместно с ФСБ пресекли несколько попыток украинских боевиков прорваться на территорию Белгородской и Курской областей. Общие потери противника превысили полторы тысячи человек, из которых около 500 — безвозвратные. Уничтожено 18 танков и 23 боевые бронированные машины.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГрайворонБелгородская область
 
 
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