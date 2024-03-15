https://ria.ru/20240315/obstrel-1933117458.html

Два человека пострадали при обстреле Белгорода

Два человека пострадали при обстреле Белгорода - РИА Новости, 15.03.2024

Два человека пострадали при обстреле Белгорода

Два человека получили ранения при утреннем обстреле Белгорода, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T09:28

2024-03-15T09:28

2024-03-15T11:26

специальная военная операция на украине

белгород

происшествия

вячеслав гладков

белгородская область

белгородский район

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 15 мар — РИА Новости. Два человека получили ранения при утреннем обстреле Белгорода, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито семь снарядов системы залпового огня на подлете к городу. <...> По предварительным данным, в Белгороде пострадали два человека", — написал губернатор.Гладков уточнил, что у одного мужчины ушиб грудной клетки и закрытый перелом нескольких ребер, у второго — посечено лицо осколками от стекла. Повреждения получили 23 квартиры в семи многоквартирных домах, также зафиксирован прилет на территорию школьного стадиона.ВСУ не оставляют попыток атаковать Белгород. В четверг из-за обстрелов противника погибли два человека, несколько белгородцев получили ранения.

https://ria.ru/20240313/ataki-1932638218.html

https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

белгород

белгородская область

белгородский район

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белгород, происшествия, вячеслав гладков, белгородская область, белгородский район, вооруженные силы украины