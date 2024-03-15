Рейтинг@Mail.ru
Два человека пострадали при обстреле Белгорода - РИА Новости, 15.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:28 15.03.2024 (обновлено: 11:26 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/obstrel-1933117458.html
Два человека пострадали при обстреле Белгорода
Два человека пострадали при обстреле Белгорода - РИА Новости, 15.03.2024
Два человека пострадали при обстреле Белгорода
Два человека получили ранения при утреннем обстреле Белгорода, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T09:28
2024-03-15T11:26
специальная военная операция на украине
белгород
происшествия
вячеслав гладков
белгородская область
белгородский район
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933159574_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f686dbf22f82ee5a8a34e8fc2713dcbf.jpg
БЕЛГОРОД, 15 мар — РИА Новости. Два человека получили ранения при утреннем обстреле Белгорода, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито семь снарядов системы залпового огня на подлете к городу. &lt;...&gt; По предварительным данным, в Белгороде пострадали два человека", — написал губернатор.Гладков уточнил, что у одного мужчины ушиб грудной клетки и закрытый перелом нескольких ребер, у второго — посечено лицо осколками от стекла. Повреждения получили 23 квартиры в семи многоквартирных домах, также зафиксирован прилет на территорию школьного стадиона.ВСУ не оставляют попыток атаковать Белгород. В четверг из-за обстрелов противника погибли два человека, несколько белгородцев получили ранения.
https://ria.ru/20240313/ataki-1932638218.html
https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
белгород
белгородская область
белгородский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933159574_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_81f77112ff4cbdee11ccb29e835df12f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгород, происшествия, вячеслав гладков, белгородская область, белгородский район, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Белгородский район, Вооруженные силы Украины
Два человека пострадали при обстреле Белгорода

Гладков: два человека пострадали после утреннего обстрела Белгорода

© Фото : Официальный Telegram-канал мэра БелгородаПоследствия атаки на Белгород
Последствия атаки на Белгород - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© Фото : Официальный Telegram-канал мэра Белгорода
Последствия атаки на Белгород
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 15 мар — РИА Новости. Два человека получили ранения при утреннем обстреле Белгорода, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито семь снарядов системы залпового огня на подлете к городу. <...> По предварительным данным, в Белгороде пострадали два человека", — написал губернатор.
Последствия обстрела в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Путин объяснил попытки атак ВСУ на Белгородскую область
13 марта, 07:26

По информации Минобороны, около 08:15 мск российские силы ПВО уничтожили над регионом семь снарядов системы залпового огня Vampire, выпущенных со стороны Украины.

Гладков уточнил, что у одного мужчины ушиб грудной клетки и закрытый перелом нескольких ребер, у второго — посечено лицо осколками от стекла. Повреждения получили 23 квартиры в семи многоквартирных домах, также зафиксирован прилет на территорию школьного стадиона.
Российский военнослужащий ведет боевую работу в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Украина снова победила Россию в интернете
12 марта, 18:55
ВСУ не оставляют попыток атаковать Белгород. В четверг из-за обстрелов противника погибли два человека, несколько белгородцев получили ранения.

На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной— 350 километров.

Военнослужащие Центрального военного округа ведут боевую работу на специальном бронепоезде Енисей на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
России нужна тотальная милитаризация
7 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородПроисшествияВячеслав ГладковБелгородская областьБелгородский районВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала