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Два человека пострадали при обстреле Белгорода
Два человека пострадали при обстреле Белгорода - РИА Новости, 15.03.2024
Два человека пострадали при обстреле Белгорода
Два человека получили ранения при утреннем обстреле Белгорода, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T09:28
2024-03-15T09:28
2024-03-15T11:26
специальная военная операция на украине
белгород
происшествия
вячеслав гладков
белгородская область
белгородский район
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 15 мар — РИА Новости. Два человека получили ранения при утреннем обстреле Белгорода, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито семь снарядов системы залпового огня на подлете к городу. <...> По предварительным данным, в Белгороде пострадали два человека", — написал губернатор.Гладков уточнил, что у одного мужчины ушиб грудной клетки и закрытый перелом нескольких ребер, у второго — посечено лицо осколками от стекла. Повреждения получили 23 квартиры в семи многоквартирных домах, также зафиксирован прилет на территорию школьного стадиона.ВСУ не оставляют попыток атаковать Белгород. В четверг из-за обстрелов противника погибли два человека, несколько белгородцев получили ранения.
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https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
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Специальная военная операция на Украине, Белгород, Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Белгородский район, Вооруженные силы Украины
Два человека пострадали при обстреле Белгорода
Гладков: два человека пострадали после утреннего обстрела Белгорода