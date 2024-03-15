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Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами - РИА Новости, 15.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:18 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/obstrel-1933115226.html
Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами - РИА Новости, 15.03.2024
Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами
Украинские войска с начала суток обстреляли Ясиноватский район ДНР и Петровский район Донецка, выпустив одиннадцать снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило в РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T09:18
2024-03-15T09:18
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 15 мар – РИА Новости. Украинские войска с начала суток обстреляли Ясиноватский район ДНР и Петровский район Донецка, выпустив одиннадцать снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 01.10 (совпадает с мск) – населенный пункт Архангельское - Ясиноватский район: выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении. Отмечается, что с 4.20 до 6.00 мск Петровский район Донецка три раза подвергся обстрелам, по нему выпущено восемь снарядов указанного калибра. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
петровский район
донецк
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петровский район, донецк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами

ВСУ выпустили 11 натовских снарядов по Донецку и Ясиноватскому району

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагмент снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 мар – РИА Новости. Украинские войска с начала суток обстреляли Ясиноватский район ДНР и Петровский район Донецка, выпустив одиннадцать снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 01.10 (совпадает с мск) – населенный пункт Архангельское - Ясиноватский район: выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 4.20 до 6.00 мск Петровский район Донецка три раза подвергся обстрелам, по нему выпущено восемь снарядов указанного калибра.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПетровский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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