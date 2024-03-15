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Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами - РИА Новости, 15.03.2024
Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами
Украинские войска с начала суток обстреляли Ясиноватский район ДНР и Петровский район Донецка, выпустив одиннадцать снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило в РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T09:18
2024-03-15T09:18
2024-03-15T09:18
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 15 мар – РИА Новости. Украинские войска с начала суток обстреляли Ясиноватский район ДНР и Петровский район Донецка, выпустив одиннадцать снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 01.10 (совпадает с мск) – населенный пункт Архангельское - Ясиноватский район: выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении. Отмечается, что с 4.20 до 6.00 мск Петровский район Донецка три раза подвергся обстрелам, по нему выпущено восемь снарядов указанного калибра. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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петровский район, донецк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами
ВСУ выпустили 11 натовских снарядов по Донецку и Ясиноватскому району