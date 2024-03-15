https://ria.ru/20240315/obstrel-1933115226.html

Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами - РИА Новости, 15.03.2024

Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами

Украинские войска с начала суток обстреляли Ясиноватский район ДНР и Петровский район Донецка, выпустив одиннадцать снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило в РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T09:18

2024-03-15T09:18

2024-03-15T09:18

специальная военная операция на украине

петровский район

донецк

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 15 мар – РИА Новости. Украинские войска с начала суток обстреляли Ясиноватский район ДНР и Петровский район Донецка, выпустив одиннадцать снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 01.10 (совпадает с мск) – населенный пункт Архангельское - Ясиноватский район: выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении. Отмечается, что с 4.20 до 6.00 мск Петровский район Донецка три раза подвергся обстрелам, по нему выпущено восемь снарядов указанного калибра. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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петровский район, донецк, донецкая народная республика, происшествия