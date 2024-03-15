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Трое детей погибли при обстреле Донецка - РИА Новости, 15.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:15 15.03.2024 (обновлено: 12:46 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/obstrel-1933103121.html
Трое детей погибли при обстреле Донецка
Трое детей погибли при обстреле Донецка - РИА Новости, 15.03.2024
Трое детей погибли при обстреле Донецка
Трое детей погибли при ночном обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ, сообщил мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T08:15
2024-03-15T12:46
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
вооруженные силы украины
сцкк
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ДОНЕЦК, 15 мар — РИА Новости. Трое детей погибли при ночном обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ, сообщил мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале."В результате варварского ночного обстрела украинскими нацистами Петровского района нашего города зафиксировано прямое попадание в один из домов частного сектора по улице Ольховская с последующим возгоранием. Погибло трое детей", — написал глава города.Кулемзин уточнил, что среди погибших девушка 2007-го, девочка 2021-го и мальчик 2014 года рождения.По данным представительства республики в СЦКК, украинские войска с начала суток обстреляли Ясиноватский район ДНР и Петровский район Донецка, выпустив одиннадцать снарядов калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html
донецк
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Последствия обстрела частного дома в Донецке
В Петровском районе Донецка украинский снаряд попал в частный дом, погибли трое детей.
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия, вооруженные силы украины, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия, Вооруженные силы Украины, СЦКК
Трое детей погибли при обстреле Донецка

Мэр Кулемзин: трое детей погибли при обстреле Петровского района Донецка

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ДОНЕЦК, 15 мар — РИА Новости. Трое детей погибли при ночном обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ, сообщил мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"В результате варварского ночного обстрела украинскими нацистами Петровского района нашего города зафиксировано прямое попадание в один из домов частного сектора по улице Ольховская с последующим возгоранием. Погибло трое детей", — написал глава города.
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Кулемзин уточнил, что среди погибших девушка 2007-го, девочка 2021-го и мальчик 2014 года рождения.

Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских военных.

По данным представительства республики в СЦКК, украинские войска с начала суток обстреляли Ясиноватский район ДНР и Петровский район Донецка, выпустив одиннадцать снарядов калибра 155 миллиметров.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)ПроисшествияВооруженные силы УкраиныСЦКК
 
 
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