https://ria.ru/20240315/obstrel-1933103121.html

Трое детей погибли при обстреле Донецка

Трое детей погибли при обстреле Донецка - РИА Новости, 15.03.2024

Трое детей погибли при обстреле Донецка

Трое детей погибли при ночном обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ, сообщил мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T08:15

2024-03-15T08:15

2024-03-15T12:46

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

вооруженные силы украины

сцкк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933177460_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a689a0a0bc2261c68837ba49fe03b351.jpg

ДОНЕЦК, 15 мар — РИА Новости. Трое детей погибли при ночном обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ, сообщил мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале."В результате варварского ночного обстрела украинскими нацистами Петровского района нашего города зафиксировано прямое попадание в один из домов частного сектора по улице Ольховская с последующим возгоранием. Погибло трое детей", — написал глава города.Кулемзин уточнил, что среди погибших девушка 2007-го, девочка 2021-го и мальчик 2014 года рождения.По данным представительства республики в СЦКК, украинские войска с начала суток обстреляли Ясиноватский район ДНР и Петровский район Донецка, выпустив одиннадцать снарядов калибра 155 миллиметров.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия обстрела частного дома в Донецке В Петровском районе Донецка украинский снаряд попал в частный дом, погибли трое детей. 2024-03-15T08:15 true PT0M43S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия, вооруженные силы украины, сцкк