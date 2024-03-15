https://ria.ru/20240315/obstrel-1933103121.html
Трое детей погибли при обстреле Донецка
Трое детей погибли при обстреле Донецка - РИА Новости, 15.03.2024
Трое детей погибли при обстреле Донецка
Трое детей погибли при ночном обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ, сообщил мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T08:15
2024-03-15T08:15
2024-03-15T12:46
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
вооруженные силы украины
сцкк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933177460_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a689a0a0bc2261c68837ba49fe03b351.jpg
ДОНЕЦК, 15 мар — РИА Новости. Трое детей погибли при ночном обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ, сообщил мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале."В результате варварского ночного обстрела украинскими нацистами Петровского района нашего города зафиксировано прямое попадание в один из домов частного сектора по улице Ольховская с последующим возгоранием. Погибло трое детей", — написал глава города.Кулемзин уточнил, что среди погибших девушка 2007-го, девочка 2021-го и мальчик 2014 года рождения.По данным представительства республики в СЦКК, украинские войска с начала суток обстреляли Ясиноватский район ДНР и Петровский район Донецка, выпустив одиннадцать снарядов калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html
донецк
петровский район
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933177460_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_41fcfb22dbeefa484831abd9391fbfa9.jpg
Последствия обстрела частного дома в Донецке
В Петровском районе Донецка украинский снаряд попал в частный дом, погибли трое детей.
2024-03-15T08:15
true
PT0M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия, вооруженные силы украины, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия, Вооруженные силы Украины, СЦКК
Трое детей погибли при обстреле Донецка
Мэр Кулемзин: трое детей погибли при обстреле Петровского района Донецка