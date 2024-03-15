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Минобрнауки рассказало об изменениях в приемной кампании - РИА Новости, 15.03.2024
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19:17 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/obrazovanie-1933342939.html
Минобрнауки рассказало об изменениях в приемной кампании
Минобрнауки рассказало об изменениях в приемной кампании - РИА Новости, 15.03.2024
Минобрнауки рассказало об изменениях в приемной кампании
Основные изменения в приемной кампании 2024 года коснутся процесса поступления на целевое обучение, сообщается на сайте Минобрнауки России. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T19:17
2024-03-15T19:17
общество
россия
валерий фальков
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Основные изменения в приемной кампании 2024 года коснутся процесса поступления на целевое обучение, сообщается на сайте Минобрнауки России. Отмечается, что глава министерства Валерий Фальков провел первое в этом году заседание оперштаба по приемной кампании предстоящего учебного года. "По словам министра, в этом году основные изменения коснутся процесса поступления на целевое обучение", - говорится в сообщении. В министерстве пояснили, что среди основных элементов нового механизма - подача заявок на заключение договора о целевом обучении для абитуриентов на портале Госуслуг, заключение договора после зачисления абитуриента в образовательную организацию. Кроме того, министерство планирует провести серию вебинаров для участников процесса подготовки к приемной кампании 2024/2025 учебного года, на которых будут активно обсуждаться новые механизмы. "По объему заявлений и по отзывам абитуриентов, мы видим, что суперсервис - это удобный и понятный инструмент. Поэтому и в этом году мы рассчитываем, что приемная кампания пройдет в назначенные сроки, в комфортном режиме для поступающих. Наша задача - выполнить все установленные контрольные цифры приема и набрать наиболее способных и подготовленных студентов", - заключил Фальков, комментируя итоги приемной кампании прошлого года, его слова приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20240306/ege-1931454438.html
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общество, россия, валерий фальков
Общество, Россия, Валерий Фальков
Минобрнауки рассказало об изменениях в приемной кампании

Минобрнауки РФ: основные изменения приема в 2024 г коснутся целевого обучения

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЖенщина у информационного портала
Женщина у информационного портала - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Основные изменения в приемной кампании 2024 года коснутся процесса поступления на целевое обучение, сообщается на сайте Минобрнауки России.
Отмечается, что глава министерства Валерий Фальков провел первое в этом году заседание оперштаба по приемной кампании предстоящего учебного года.
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"По словам министра, в этом году основные изменения коснутся процесса поступления на целевое обучение", - говорится в сообщении.
В министерстве пояснили, что среди основных элементов нового механизма - подача заявок на заключение договора о целевом обучении для абитуриентов на портале Госуслуг, заключение договора после зачисления абитуриента в образовательную организацию.
Кроме того, министерство планирует провести серию вебинаров для участников процесса подготовки к приемной кампании 2024/2025 учебного года, на которых будут активно обсуждаться новые механизмы.
"По объему заявлений и по отзывам абитуриентов, мы видим, что суперсервис - это удобный и понятный инструмент. Поэтому и в этом году мы рассчитываем, что приемная кампания пройдет в назначенные сроки, в комфортном режиме для поступающих. Наша задача - выполнить все установленные контрольные цифры приема и набрать наиболее способных и подготовленных студентов", - заключил Фальков, комментируя итоги приемной кампании прошлого года, его слова приводятся в сообщении.
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