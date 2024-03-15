https://ria.ru/20240315/norvegiya-1933312084.html

Норвегия отправила Украине средства защиты от ядерных угроз

Норвегия отправила Украине средства защиты от ядерных угроз - РИА Новости, 15.03.2024

Норвегия отправила Украине средства защиты от ядерных угроз

Норвегия направила украинским пограничникам различные виды защитных средств от возможных ядерных угроз и радиоактивных материалов, среди которых противогазы и... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T17:45

2024-03-15T17:45

2024-03-15T17:45

в мире

норвегия

украина

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Норвегия направила украинским пограничникам различные виды защитных средств от возможных ядерных угроз и радиоактивных материалов, среди которых противогазы и защитные комбинезоны, сообщает норвежское управление по радиационной и ядерной безопасности при министерстве здравоохранения и социального обеспечения. "Недавно Норвегия поставила 350 комплектов защитных костюмов, комбинезонов, противогазов, перчаток и бахил. Проект финансируется за счёт плана действий правительства в области ядерной энергетики, который на протяжении нескольких лет способствовал укреплению ядерной безопасности на Украине", - сказал глава управления Пер Странд, слова которого приводятся в сообщении на сайте ведомства. По данным ведомства, проект реализует компания Nordic Security. Предполагается, что оборудование из Норвегии поможет украинским пограничникам лучше защититься в случае возможных попыток контрабанды радиоактивных источников. Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде считает, что такая поддержка важна для снижения риска аварий и инцидентов, которые могут привести к радиоактивным выбросам. Также в сообщении отмечается, что Норвегия уже давно тесно сотрудничает с украинскими пограничниками. В частности, после начала СВО норвежская сторона проводила обучение украинского персонала, приобретала измерительное оборудование и генераторы. За 2023 год норвежская поддержка ядерной безопасности на Украине выросла на 23,6 миллиона долларов (250 миллионов норвежских крон). Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

https://ria.ru/20240312/repetitsiya-1932341181.html

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в мире, норвегия, украина