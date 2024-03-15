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Невеста после свадьбы пришла проголосовать на один из участков в Москве - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
18:57 15.03.2024 (обновлено: 19:02 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/nevesta-1933337673.html
Невеста после свадьбы пришла проголосовать на один из участков в Москве
Невеста после свадьбы пришла проголосовать на один из участков в Москве - РИА Новости, 15.03.2024
Невеста после свадьбы пришла проголосовать на один из участков в Москве
Невеста после свадьбы пришла проголосовать за президента РФ на один из участков в Москве, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T18:57
2024-03-15T19:02
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Невеста после свадьбы пришла проголосовать за президента РФ на один из участков в Москве, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев. "У нас в штабе работает видеонаблюдение и видим все, что происходит на избирательных участках в Москве. Иногда в наши объективы попадают очень забавные ситуации. Сегодня, например, на одном из избирательных участков увидели невесту. Голосовала сразу же после свадьбы", - сказал Ковалев, чьи слова приводятся в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве. На видео, которое опубликовано в канале, можно наблюдать, как девушка в белом свадебном платье опускает бюллетень в урну для голосования. Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, москва, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Москва, Россия
Невеста после свадьбы пришла проголосовать на один из участков в Москве

Невеста после свадьбы пришла проголосовать на выборах на участок в Москве

© Общественный штаб: выборы – 2024/TelgramНевеста после свадьбы пришла проголосовать за президента РФ в Москве. Стоп-кадр видео
Невеста после свадьбы пришла проголосовать за президента РФ в Москве. Стоп-кадр видео
© Общественный штаб: выборы – 2024/Telgram
Невеста после свадьбы пришла проголосовать за президента РФ в Москве. Стоп-кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Невеста после свадьбы пришла проголосовать за президента РФ на один из участков в Москве, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев.
"У нас в штабе работает видеонаблюдение и видим все, что происходит на избирательных участках в Москве. Иногда в наши объективы попадают очень забавные ситуации. Сегодня, например, на одном из избирательных участков увидели невесту. Голосовала сразу же после свадьбы", - сказал Ковалев, чьи слова приводятся в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.
На видео, которое опубликовано в канале, можно наблюдать, как девушка в белом свадебном платье опускает бюллетень в урну для голосования.
Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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