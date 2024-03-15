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Отправка войск НАТО на Украину чревата Третьей мировой, заявил МИД Италии - РИА Новости, 15.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:29 15.03.2024 (обновлено: 17:32 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/nato-1933307227.html
Отправка войск НАТО на Украину чревата Третьей мировой, заявил МИД Италии
Отправка войск НАТО на Украину чревата Третьей мировой, заявил МИД Италии - РИА Новости, 15.03.2024
Отправка войск НАТО на Украину чревата Третьей мировой, заявил МИД Италии
Отправка войск НАТО на Украину несет опасность начала Третьей мировой войны, по этому нет договоренностей, заявил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни,... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T17:29
2024-03-15T17:32
специальная военная операция на украине
в мире
украина
антонио таяни
нато
италия
мид италии
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РИМ, 15 мар – РИА Новости. Отправка войск НАТО на Украину несет опасность начала Третьей мировой войны, по этому нет договоренностей, заявил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни, его слова приводит агентство askanews. "Я считаю, что НАТО не должна входить на Украину. Это было бы ошибкой, мы должны помочь Украине защитить себя, но вступление в войну с Россией означает риск Третьей мировой", - заявил министр. Таяни повторил тезис о том, что Италия не собирается вступать в вооруженный конфликт с Россией. "Еще я надеюсь, что ни одна страна об этом не думает. По этому нет никакой договоренности или идеи", - сказал министр на публичном мероприятии в Вероне. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Комментируя заявление Макрона, Таяни накануне исключил какую-либо возможность отправки итальянских подразделений на Украину.
https://ria.ru/20240306/europa-1931329632.html
https://ria.ru/20240309/evropeytsy-1931936605.html
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в мире, украина, антонио таяни, нато, италия, мид италии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Антонио Таяни, НАТО, Италия, МИД Италии
Отправка войск НАТО на Украину чревата Третьей мировой, заявил МИД Италии

МИД Италии: вход НАТО на Украину станет ошибкой, чреватой Третьей мировой войной

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГлава МИД Италии Антонио Таяни
Глава МИД Италии Антонио Таяни - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Глава МИД Италии Антонио Таяни. Архивное фото
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РИМ, 15 мар – РИА Новости. Отправка войск НАТО на Украину несет опасность начала Третьей мировой войны, по этому нет договоренностей, заявил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни, его слова приводит агентство askanews.
"Я считаю, что НАТО не должна входить на Украину. Это было бы ошибкой, мы должны помочь Украине защитить себя, но вступление в войну с Россией означает риск Третьей мировой", - заявил министр.
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Таяни повторил тезис о том, что Италия не собирается вступать в вооруженный конфликт с Россией. "Еще я надеюсь, что ни одна страна об этом не думает. По этому нет никакой договоренности или идеи", - сказал министр на публичном мероприятии в Вероне.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.
Комментируя заявление Макрона, Таяни накануне исключил какую-либо возможность отправки итальянских подразделений на Украину.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАнтонио ТаяниНАТОИталияМИД Италии
 
 
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