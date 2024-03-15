https://ria.ru/20240315/nato-1933307227.html

Отправка войск НАТО на Украину чревата Третьей мировой, заявил МИД Италии

Отправка войск НАТО на Украину чревата Третьей мировой, заявил МИД Италии - РИА Новости, 15.03.2024

Отправка войск НАТО на Украину чревата Третьей мировой, заявил МИД Италии

Отправка войск НАТО на Украину несет опасность начала Третьей мировой войны, по этому нет договоренностей, заявил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни,... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T17:29

2024-03-15T17:29

2024-03-15T17:32

специальная военная операция на украине

в мире

украина

антонио таяни

нато

италия

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РИМ, 15 мар – РИА Новости. Отправка войск НАТО на Украину несет опасность начала Третьей мировой войны, по этому нет договоренностей, заявил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни, его слова приводит агентство askanews. "Я считаю, что НАТО не должна входить на Украину. Это было бы ошибкой, мы должны помочь Украине защитить себя, но вступление в войну с Россией означает риск Третьей мировой", - заявил министр. Таяни повторил тезис о том, что Италия не собирается вступать в вооруженный конфликт с Россией. "Еще я надеюсь, что ни одна страна об этом не думает. По этому нет никакой договоренности или идеи", - сказал министр на публичном мероприятии в Вероне. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Комментируя заявление Макрона, Таяни накануне исключил какую-либо возможность отправки итальянских подразделений на Украину.

https://ria.ru/20240306/europa-1931329632.html

https://ria.ru/20240309/evropeytsy-1931936605.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, антонио таяни, нато, италия, мид италии