Отправка войск НАТО на Украину чревата Третьей мировой, заявил МИД Италии
МИД Италии: вход НАТО на Украину станет ошибкой, чреватой Третьей мировой войной
Глава МИД Италии Антонио Таяни. Архивное фото
РИМ, 15 мар – РИА Новости. Отправка войск НАТО на Украину несет опасность начала Третьей мировой войны, по этому нет договоренностей, заявил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни, его слова приводит агентство askanews.
"Я считаю, что НАТО не должна входить на Украину. Это было бы ошибкой, мы должны помочь Украине защитить себя, но вступление в войну с Россией означает риск Третьей мировой", - заявил министр.
Таяни повторил тезис о том, что Италия не собирается вступать в вооруженный конфликт с Россией. "Еще я надеюсь, что ни одна страна об этом не думает. По этому нет никакой договоренности или идеи", - сказал министр на публичном мероприятии в Вероне.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.
Комментируя заявление Макрона, Таяни накануне исключил какую-либо возможность отправки итальянских подразделений на Украину.