https://ria.ru/20240315/narusheniya-1933382108.html

В Москве возбудили три уголовных дела из-за нарушений избирателей

В Москве возбудили три уголовных дела из-за нарушений избирателей - РИА Новости, 15.03.2024

В Москве возбудили три уголовных дела из-за нарушений избирателей

Три уголовных дела возбудили из-за нарушений со стороны избирателей в первый день голосования на выборах президента России в Москве, Мосгоризбирком вместе с... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T22:06

2024-03-15T22:06

2024-03-15T22:06

выборы президента россии — 2024

политика

москва

россия

ольга кириллова

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Три уголовных дела возбудили из-за нарушений со стороны избирателей в первый день голосования на выборах президента России в Москве, Мосгоризбирком вместе с правоохранителями будет делать все, чтобы не допустить новых нарушений, заявила журналистам председатель МГИК Ольга Кириллова. "За текущий день было возбуждено три уголовных дела… Но еще больше мне хотелось бы призвать их (нарушителей - ред.) к совести за то, что, обливая краской то, что находится в ящике для голосования, они, мягко говоря, наплевательски относятся к тем, кто уже проголосовал, к их выбору. И, конечно, мы постараемся, чтобы впредь таких ситуаций не было. Конечно же, мы вместе с правоохранительным блоком будем делать все, что от нас зависит, чтобы пресечь и не допустить впредь подобного", - сказала Кириллова. Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240315/intsident-1933229045.html

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политика, москва, россия, ольга кириллова