https://ria.ru/20240315/namenik-1933393897.html

Немецкие СМИ сообщили о гибели наемника, воевавшего на стороне ВСУ

Немецкие СМИ сообщили о гибели наемника, воевавшего на стороне ВСУ - РИА Новости, 15.03.2024

Немецкие СМИ сообщили о гибели наемника, воевавшего на стороне ВСУ

В четверг в результате артиллерийского удара убит немецкий наемник, воевавший на стороне ВСУ, сообщает медиагруппа RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T23:29

2024-03-15T23:29

2024-03-15T23:29

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БЕРЛИН, 15 мар - РИА Новости. В четверг в результате артиллерийского удара убит немецкий наемник, воевавший на стороне ВСУ, сообщает медиагруппа RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). "В ходе боев на востоке Украины погиб немецкий боец. 37-летний, представлявшийся Штефаном, был убит в четверг в результате российского артиллерийского обстрела", - сообщает RND со ссылкой на так называемый иностранный легион ВСУ. Штефан якобы входил в подразделение, занимавшейся разведкой с помощью БПЛА и находился в блиндаже, который в результате попадания снаряда был разрушен. По данным RND, взявшим у немецкого наёмника интервью свыше года назад, Штефан провел пять лет в немецкой армии и трижды был командирован в Афганистан. У него была компания по перевозке грузов на юге Германии, но в апреле 2022 года он уехал на Украину. На момент интервью он был командиром в спецподразделении Международного легиона.

https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html

https://ria.ru/20240227/ukraina-1929764924.html

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в мире, украина, афганистан, германия, вооруженные силы украины