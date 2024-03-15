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Немецкие СМИ сообщили о гибели наемника, воевавшего на стороне ВСУ - РИА Новости, 15.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:29 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/namenik-1933393897.html
Немецкие СМИ сообщили о гибели наемника, воевавшего на стороне ВСУ
Немецкие СМИ сообщили о гибели наемника, воевавшего на стороне ВСУ - РИА Новости, 15.03.2024
Немецкие СМИ сообщили о гибели наемника, воевавшего на стороне ВСУ
В четверг в результате артиллерийского удара убит немецкий наемник, воевавший на стороне ВСУ, сообщает медиагруппа RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T23:29
2024-03-15T23:29
специальная военная операция на украине
в мире
украина
афганистан
германия
вооруженные силы украины
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БЕРЛИН, 15 мар - РИА Новости. В четверг в результате артиллерийского удара убит немецкий наемник, воевавший на стороне ВСУ, сообщает медиагруппа RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). "В ходе боев на востоке Украины погиб немецкий боец. 37-летний, представлявшийся Штефаном, был убит в четверг в результате российского артиллерийского обстрела", - сообщает RND со ссылкой на так называемый иностранный легион ВСУ. Штефан якобы входил в подразделение, занимавшейся разведкой с помощью БПЛА и находился в блиндаже, который в результате попадания снаряда был разрушен. По данным RND, взявшим у немецкого наёмника интервью свыше года назад, Штефан провел пять лет в немецкой армии и трижды был командирован в Афганистан. У него была компания по перевозке грузов на юге Германии, но в апреле 2022 года он уехал на Украину. На момент интервью он был командиром в спецподразделении Международного легиона.
https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html
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в мире, украина, афганистан, германия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Афганистан, Германия, Вооруженные силы Украины
Немецкие СМИ сообщили о гибели наемника, воевавшего на стороне ВСУ

RND: умер немецкий наемник, воевавший на стороне ВСУ

© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники
Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники. Архивное фото
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БЕРЛИН, 15 мар - РИА Новости. В четверг в результате артиллерийского удара убит немецкий наемник, воевавший на стороне ВСУ, сообщает медиагруппа RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).
"В ходе боев на востоке Украины погиб немецкий боец. 37-летний, представлявшийся Штефаном, был убит в четверг в результате российского артиллерийского обстрела", - сообщает RND со ссылкой на так называемый иностранный легион ВСУ.
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Штефан якобы входил в подразделение, занимавшейся разведкой с помощью БПЛА и находился в блиндаже, который в результате попадания снаряда был разрушен.
По данным RND, взявшим у немецкого наёмника интервью свыше года назад, Штефан провел пять лет в немецкой армии и трижды был командирован в Афганистан. У него была компания по перевозке грузов на юге Германии, но в апреле 2022 года он уехал на Украину. На момент интервью он был командиром в спецподразделении Международного легиона.
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