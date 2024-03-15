https://ria.ru/20240315/nablyudateli-1933181353.html

Более 1,7 тысяч наблюдателей следят за ходом выборов президента в Югре

Более 1,7 тысяч наблюдателей следят за ходом выборов президента в Югре - РИА Новости, 15.03.2024

Более 1,7 тысяч наблюдателей следят за ходом выборов президента в Югре

Более 1,7 тысячи общественных наблюдателей следят за ходом выборов президента России в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает департамент внутренней... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T13:01

2024-03-15T13:01

2024-03-15T13:01

ханты-мансийский автономный округ

россия

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

николай харитонов

совет федерации рф

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933185136_0:89:2507:1499_1920x0_80_0_0_001506fe4ce62968c870c94e6df099f2.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мар – РИА Новости. Более 1,7 тысячи общественных наблюдателей следят за ходом выборов президента России в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает департамент внутренней политики региона. "Всего за честностью голосования в регионе следят 1789 общественных наблюдателей, прошедших обучение в Общественной палате Югры, а также пять наблюдателей от Общественной палаты РФ. Большая часть имеет колоссальный опыт работы на выборах разного уровня. Они работают в соответствии с золотым стандартом общественного наблюдения. В числе наблюдателей – уважаемые люди, чьи заслуги признаны обществом", - говорится в сообщении. Работу наблюдателей координирует Региональный общественный штаб по наблюдению за выборами, который базируется в Центре общественного наблюдения, расположенный в здании Государственной библиотеки Югры. "В Центре установлены экраны, на которые выведены избирательные участки округа. Мы можем наблюдать за ходом голосования. Здесь есть 10 автоматизированных рабочих мест, позволяющих вывести на экран определенный избирательный участок, если потребуется. При внештатных ситуациях наши наблюдатели в муниципалитетах оперативно сообщают об этом нашим координаторам. А координаторы доводят информацию в региональный общественный штаб", - приводятся в сообщении слова председателя Общественной палаты Югры Алсу Магановой. Помимо этого, по данным властей, в течение трех дней голосования будет работать ситуационный центр, куда любой может сообщить о тех или иных замечаниях и нарушениях в работе избирательных участков. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240315/yugra-1933164687.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, николай харитонов, совет федерации рф, владимир путин