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Более 700 международных наблюдателей аккредитовали на выборах в России - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
10:38 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/nablyudateli-1933137350.html
Более 700 международных наблюдателей аккредитовали на выборах в России
Более 700 международных наблюдателей аккредитовали на выборах в России - РИА Новости, 15.03.2024
Более 700 международных наблюдателей аккредитовали на выборах в России
Более 700 международных наблюдателей из 106 стран аккредитованы на избирательные участки на выборах президента РФ, заявила председатель ЦИК России Элла... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T10:38
2024-03-15T10:38
выборы президента россии — 2024
политика
элла памфилова
россия
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Более 700 международных наблюдателей из 106 стран аккредитованы на избирательные участки на выборах президента РФ, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова. "У нас аккредитовано 706 человек (международных наблюдателей) из 106 стран мира", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК РФ. По ее словам, несмотря на колоссальное давление Запада, международные наблюдатели приехали на выборы президента РФ. "Я хочу выразить огромное уважение, отдать дань мужеству тех людей, которые не смотря на все эти угрозы, приехали и готовы поехать в субъекты РФ, Донецкую, Луганскую народные республики, Херсонскую область", - добавила она. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, элла памфилова, россия, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Элла Памфилова, Россия, ЦИК РФ
Более 700 международных наблюдателей аккредитовали на выборах в России

Памфилова: 706 международных наблюдателей из 106 стран аккредитовали на выборах

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкИностранные наблюдатели на открытии информационного центра ЦИК РФ
Иностранные наблюдатели на открытии информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Иностранные наблюдатели на открытии информационного центра ЦИК РФ
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Более 700 международных наблюдателей из 106 стран аккредитованы на избирательные участки на выборах президента РФ, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
"У нас аккредитовано 706 человек (международных наблюдателей) из 106 стран мира", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК РФ.
Подготовка к выборам президента РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Процедура выборов президента Российской Федерации
Вчера, 02:00
По ее словам, несмотря на колоссальное давление Запада, международные наблюдатели приехали на выборы президента РФ.
"Я хочу выразить огромное уважение, отдать дань мужеству тех людей, которые не смотря на все эти угрозы, приехали и готовы поехать в субъекты РФ, Донецкую, Луганскую народные республики, Херсонскую область", - добавила она.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаЭлла ПамфиловаРоссияЦИК РФ
 
 
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