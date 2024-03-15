https://ria.ru/20240315/moskva-1933282292.html

Пенсионерка подожгла кабинку для голосования на юго-востоке Москвы

Пенсионерка подожгла кабинку для голосования на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 15.03.2024

Пенсионерка подожгла кабинку для голосования на юго-востоке Москвы

Задержана пенсионерка, которая подожгла кабинку для голосования в районе Марьино в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МВД России. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T16:22

2024-03-15T16:22

2024-03-15T17:43

выборы президента россии — 2024

происшествия

москва

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933294970_0:148:475:415_1920x0_80_0_0_93a595073c6bdcf7474b1ddc48750b58.jpg

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Задержана пенсионерка, которая подожгла кабинку для голосования в районе Марьино в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МВД России. "На одном из избирательных участков в районе Марьино на улице Верхние поля полицейскими при помощи очевидца и сотрудников Росгвардии была задержана 70-летняя жительница Москвы, которая облила кабинку для голосования легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла", - рассказали в ГУМВД. В ведомстве отметили, что пострадавших в результате инцидента нет. Пенсионерка доставлена в отдел полиции для разбирательства. Собранные материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.Позднее в пресс-службе ГУ Росгвардии по Москве рассказали, что свои действия гражданка объяснила выполнением некоего "секретного задания".

https://ria.ru/20240315/vybory-1932677714.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)