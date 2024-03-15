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Пенсионерка подожгла кабинку для голосования на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 15.03.2024
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16:22 15.03.2024 (обновлено: 17:43 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/moskva-1933282292.html
Пенсионерка подожгла кабинку для голосования на юго-востоке Москвы
Пенсионерка подожгла кабинку для голосования на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 15.03.2024
Пенсионерка подожгла кабинку для голосования на юго-востоке Москвы
Задержана пенсионерка, которая подожгла кабинку для голосования в районе Марьино в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МВД России. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T16:22
2024-03-15T17:43
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Задержана пенсионерка, которая подожгла кабинку для голосования в районе Марьино в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МВД России. "На одном из избирательных участков в районе Марьино на улице Верхние поля полицейскими при помощи очевидца и сотрудников Росгвардии была задержана 70-летняя жительница Москвы, которая облила кабинку для голосования легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла", - рассказали в ГУМВД. В ведомстве отметили, что пострадавших в результате инцидента нет. Пенсионерка доставлена в отдел полиции для разбирательства. Собранные материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.Позднее в пресс-службе ГУ Росгвардии по Москве рассказали, что свои действия гражданка объяснила выполнением некоего "секретного задания".
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происшествия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Выборы президента России — 2024, Происшествия, Москва, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Пенсионерка подожгла кабинку для голосования на юго-востоке Москвы

Пенсионерка подожгла кабинку для голосования в районе Марьино в Москвы

© Кадр видео из соцсетейЖенщина устроила поджог кабинки на избирательном участке в Москве
Женщина устроила поджог кабинки на избирательном участке в Москве
© Кадр видео из соцсетей
Женщина устроила поджог кабинки на избирательном участке в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Задержана пенсионерка, которая подожгла кабинку для голосования в районе Марьино в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МВД России.
"На одном из избирательных участков в районе Марьино на улице Верхние поля полицейскими при помощи очевидца и сотрудников Росгвардии была задержана 70-летняя жительница Москвы, которая облила кабинку для голосования легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла", - рассказали в ГУМВД.
В ведомстве отметили, что пострадавших в результате инцидента нет. Пенсионерка доставлена в отдел полиции для разбирательства. Собранные материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.
Позднее в пресс-службе ГУ Росгвардии по Москве рассказали, что свои действия гражданка объяснила выполнением некоего "секретного задания".
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Выборы президента России — 2024ПроисшествияМоскваФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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