https://ria.ru/20240315/moskva-1933258233.html

Более восьми тысяч человек посетили форум молодых строителей в Москве

Более восьми тысяч человек посетили форум молодых строителей в Москве - РИА Новости, 15.03.2024

Более восьми тысяч человек посетили форум молодых строителей в Москве

Более 8 тысяч человек посетили региональный форум молодых строителей "Молодой специалист – Строитель будущего" в Москве, сообщила пресс-служба столичного... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T15:32

2024-03-15T15:32

2024-03-15T15:32

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

сергей левкин

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

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МОСКВА, 15 мар - РИА Недвижимость. Более 8 тысяч человек посетили региональный форум молодых строителей "Молодой специалист – Строитель будущего" в Москве, сообщила пресс-служба столичного стройкомплекса. "За два дня форума прошло 139 мероприятия разной направленности, которые посетили более 8 тысяч человек, среди них 6,5 тысячи студентов, учащихся колледжей и школ, а также 600 преподавателей и родителей", - цитирует пресс-служба руководителя столичного департамента градостроительной политики Сергея Лёвкина. В сообщении уточняется, что программа форума включала образовательные и культурно-развлекательные мероприятия: панельные сессии, экскурсии на крупные строительные объекты Москвы и посещение офисов крупных девелоперских компаний, а также круглые столы, кинолектории, воркшопы и викторины. Например, участники форума могли посетить лекцию "Как развивать карьеру в строительной отрасли сегодня. Подготовка резюме" от центра компетенций образовательной деятельности Минстроя России, панельную сессию о "зеленом" строительстве, интерактивную лекцию "Мир цифровых технологий в строительстве" и другие образовательные мероприятия. Помимо этого, в рамках форума прошла ярмарка вакансий, где было выдано 686 сертификатов от компаний-работодателей и учебных заведений о прохождении стажировок, карьерных консультаций и наставничества. Кроме того, молодые специалисты познакомились с инновационными разработками и методами, применяемыми в современном строительстве, увидели, как ведется работа на объектах, а также пообщались с профессионалами отрасли. Каждый смог задать интересующие его вопросы, найти новые идеи для профессионального роста, а также узнать о специфике работы в строительной сфере, добавляется в сообщении.

https://realty.ria.ru/20240315/mosfilm-1933152574.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, сергей левкин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)