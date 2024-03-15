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Более восьми тысяч человек посетили форум молодых строителей в Москве - РИА Новости, 15.03.2024
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15:32 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/moskva-1933258233.html
Более восьми тысяч человек посетили форум молодых строителей в Москве
Более восьми тысяч человек посетили форум молодых строителей в Москве - РИА Новости, 15.03.2024
Более восьми тысяч человек посетили форум молодых строителей в Москве
Более 8 тысяч человек посетили региональный форум молодых строителей "Молодой специалист – Строитель будущего" в Москве, сообщила пресс-служба столичного... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T15:32
2024-03-15T15:32
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сергей левкин
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МОСКВА, 15 мар - РИА Недвижимость. Более 8 тысяч человек посетили региональный форум молодых строителей "Молодой специалист – Строитель будущего" в Москве, сообщила пресс-служба столичного стройкомплекса. "За два дня форума прошло 139 мероприятия разной направленности, которые посетили более 8 тысяч человек, среди них 6,5 тысячи студентов, учащихся колледжей и школ, а также 600 преподавателей и родителей", - цитирует пресс-служба руководителя столичного департамента градостроительной политики Сергея Лёвкина. В сообщении уточняется, что программа форума включала образовательные и культурно-развлекательные мероприятия: панельные сессии, экскурсии на крупные строительные объекты Москвы и посещение офисов крупных девелоперских компаний, а также круглые столы, кинолектории, воркшопы и викторины. Например, участники форума могли посетить лекцию "Как развивать карьеру в строительной отрасли сегодня. Подготовка резюме" от центра компетенций образовательной деятельности Минстроя России, панельную сессию о "зеленом" строительстве, интерактивную лекцию "Мир цифровых технологий в строительстве" и другие образовательные мероприятия. Помимо этого, в рамках форума прошла ярмарка вакансий, где было выдано 686 сертификатов от компаний-работодателей и учебных заведений о прохождении стажировок, карьерных консультаций и наставничества. Кроме того, молодые специалисты познакомились с инновационными разработками и методами, применяемыми в современном строительстве, увидели, как ведется работа на объектах, а также пообщались с профессионалами отрасли. Каждый смог задать интересующие его вопросы, найти новые идеи для профессионального роста, а также узнать о специфике работы в строительной сфере, добавляется в сообщении.
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москва, сергей левкин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Левкин, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)

Более восьми тысяч человек посетили форум молодых строителей в Москве

CC BY 4.0 / Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы (cropped) / Региональный форум молодых строителей "Молодой специалист – Строитель будущего" в Москве
Региональный форум молодых строителей Молодой специалист – Строитель будущего в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
CC BY 4.0 / Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы (cropped) /
Региональный форум молодых строителей "Молодой специалист – Строитель будущего" в Москве
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МОСКВА, 15 мар - РИА Недвижимость. Более 8 тысяч человек посетили региональный форум молодых строителей "Молодой специалист – Строитель будущего" в Москве, сообщила пресс-служба столичного стройкомплекса.
"За два дня форума прошло 139 мероприятия разной направленности, которые посетили более 8 тысяч человек, среди них 6,5 тысячи студентов, учащихся колледжей и школ, а также 600 преподавателей и родителей", - цитирует пресс-служба руководителя столичного департамента градостроительной политики Сергея Лёвкина.
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В сообщении уточняется, что программа форума включала образовательные и культурно-развлекательные мероприятия: панельные сессии, экскурсии на крупные строительные объекты Москвы и посещение офисов крупных девелоперских компаний, а также круглые столы, кинолектории, воркшопы и викторины. Например, участники форума могли посетить лекцию "Как развивать карьеру в строительной отрасли сегодня. Подготовка резюме" от центра компетенций образовательной деятельности Минстроя России, панельную сессию о "зеленом" строительстве, интерактивную лекцию "Мир цифровых технологий в строительстве" и другие образовательные мероприятия.
Помимо этого, в рамках форума прошла ярмарка вакансий, где было выдано 686 сертификатов от компаний-работодателей и учебных заведений о прохождении стажировок, карьерных консультаций и наставничества.
Кроме того, молодые специалисты познакомились с инновационными разработками и методами, применяемыми в современном строительстве, увидели, как ведется работа на объектах, а также пообщались с профессионалами отрасли. Каждый смог задать интересующие его вопросы, найти новые идеи для профессионального роста, а также узнать о специфике работы в строительной сфере, добавляется в сообщении.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваСергей ЛевкинМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
 
 
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