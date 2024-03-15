https://ria.ru/20240315/molodozheny-1933314348.html
Молодожены в Коми проголосовали на президентских выборах в день свадьбы
Молодожены в Коми проголосовали на президентских выборах в день свадьбы - РИА Новости, 15.03.2024
Молодожены в Коми проголосовали на президентских выборах в день свадьбы
Молодая семья из города Воркуты республики Коми приняла участие в голосовании на президентских выборах прямо в день бракосочетания, молодожены пришли на... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T17:50
2024-03-15T17:50
2024-03-15T17:50
выборы президента россии — 2024
политика
воркута
совет федерации рф
цик рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933291660_0:196:3078:1927_1920x0_80_0_0_5e5ac6818ac1f1b811511f8c2b01f850.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар – РИА Новости. Молодая семья из города Воркуты республики Коми приняла участие в голосовании на президентских выборах прямо в день бракосочетания, молодожены пришли на избирательный участок в свадебных костюмах, сообщила республиканская избирательная комиссия. "Удивительный день сегодня, а для наших воркутинских молодоженов он будет, однозначно, незабываемым. Первый день семейной жизни и сразу такой серьезный выбор - выбор президента России", – сообщил избирком Коми на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Как отмечается, члены избирательной комиссии поздравили молодоженов, прокричав традиционное: "Горько". На фото, которые опубликовал избирком Коми, молодая женщина одета в свадебное платье с фатой, а ее муж – в классический костюм. Совет федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/molodozheny-1933241803.html
https://ria.ru/20240315/vybory-1933150011.html
воркута
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933291660_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_85fbd45e4c34ba4f2d18545af0749a24.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, воркута, совет федерации рф, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Воркута, Совет Федерации РФ, ЦИК РФ
Молодожены в Коми проголосовали на президентских выборах в день свадьбы
Молодожены из Воркуты проголосовали на выборах в Коми в день свадьбы
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар – РИА Новости.
Молодая семья из города Воркуты республики Коми приняла участие в голосовании на президентских выборах прямо в день бракосочетания, молодожены пришли на избирательный участок в свадебных костюмах, сообщила республиканская избирательная комиссия
.
"Удивительный день сегодня, а для наших воркутинских молодоженов он будет, однозначно, незабываемым. Первый день семейной жизни и сразу такой серьезный выбор - выбор президента России", – сообщил избирком Коми на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Многодетные молодожены в Тобольске пришли на выборы президента из ЗАГСа
Как отмечается, члены избирательной комиссии поздравили молодоженов, прокричав традиционное: "Горько". На фото, которые опубликовал избирком Коми, молодая женщина одета в свадебное платье с фатой, а ее муж – в классический костюм.
Совет федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Молодожены с Камчатки проголосовали прямо в ЗАГСе