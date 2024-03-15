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Молодожены в Коми проголосовали на президентских выборах в день свадьбы - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
17:50 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/molodozheny-1933314348.html
Молодожены в Коми проголосовали на президентских выборах в день свадьбы
Молодожены в Коми проголосовали на президентских выборах в день свадьбы - РИА Новости, 15.03.2024
Молодожены в Коми проголосовали на президентских выборах в день свадьбы
Молодая семья из города Воркуты республики Коми приняла участие в голосовании на президентских выборах прямо в день бракосочетания, молодожены пришли на... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T17:50
2024-03-15T17:50
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар – РИА Новости. Молодая семья из города Воркуты республики Коми приняла участие в голосовании на президентских выборах прямо в день бракосочетания, молодожены пришли на избирательный участок в свадебных костюмах, сообщила республиканская избирательная комиссия. "Удивительный день сегодня, а для наших воркутинских молодоженов он будет, однозначно, незабываемым. Первый день семейной жизни и сразу такой серьезный выбор - выбор президента России", – сообщил избирком Коми на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Как отмечается, члены избирательной комиссии поздравили молодоженов, прокричав традиционное: "Горько". На фото, которые опубликовал избирком Коми, молодая женщина одета в свадебное платье с фатой, а ее муж – в классический костюм. Совет федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/molodozheny-1933241803.html
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политика, воркута, совет федерации рф, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Воркута, Совет Федерации РФ, ЦИК РФ
Молодожены в Коми проголосовали на президентских выборах в день свадьбы

Молодожены из Воркуты проголосовали на выборах в Коми в день свадьбы

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкУрна с бюллетенями для голосования во время выборов президента России
Урна с бюллетенями для голосования во время выборов президента России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Урна с бюллетенями для голосования во время выборов президента России
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар – РИА Новости. Молодая семья из города Воркуты республики Коми приняла участие в голосовании на президентских выборах прямо в день бракосочетания, молодожены пришли на избирательный участок в свадебных костюмах, сообщила республиканская избирательная комиссия.
"Удивительный день сегодня, а для наших воркутинских молодоженов он будет, однозначно, незабываемым. Первый день семейной жизни и сразу такой серьезный выбор - выбор президента России", – сообщил избирком Коми на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Жители города Тобольска Тюменской области Виктория и Рамиль голосуют на выборах президента РФ после церемонии бракосочетания в ЗАГС
Многодетные молодожены в Тобольске пришли на выборы президента из ЗАГСа
Вчера, 14:45
Как отмечается, члены избирательной комиссии поздравили молодоженов, прокричав традиционное: "Горько". На фото, которые опубликовал избирком Коми, молодая женщина одета в свадебное платье с фатой, а ее муж – в классический костюм.
Совет федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Камчатские молодожёны в ЗАГСе проголосовали на выборах Президента РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Молодожены с Камчатки проголосовали прямо в ЗАГСе
Вчера, 10:57
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаВоркутаСовет Федерации РФЦИК РФ
 
 
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