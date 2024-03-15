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Многодетные молодожены в Тобольске пришли на выборы президента из ЗАГСа

Многодетные молодожены в Тобольске пришли на выборы президента из ЗАГСа - РИА Новости, 15.03.2024

Многодетные молодожены в Тобольске пришли на выборы президента из ЗАГСа

Жители города Тобольска Тюменской области Виктория и Рамиль пришли в пятницу на избирательный участок, чтобы проголосовать за своего кандидата в президенты РФ,... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T14:45

2024-03-15T14:45

2024-03-15T15:34

выборы президента россии — 2024

политика

тобольск

россия

тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 15 мар – РИА Новости. Жители города Тобольска Тюменской области Виктория и Рамиль пришли в пятницу на избирательный участок, чтобы проголосовать за своего кандидата в президенты РФ, сразу после церемонии бракосочетания в ЗАГСе, сообщил глава города Максим Афанасьев в своем Telegram-канале. "Виктория и Рамиль совместили сегодня два важных дела. Приняли участие в голосовании на выборах президента и зарегистрировали свой брак. В семье уже четыре ребенка, скоро появится пятый. Вместе эта замечательная пара со школьной скамьи. Искренне поздравляю теперь уже законных супругов с этим замечательным днем! Большие молодцы,... создали себе двойной праздник!" – отметил в посте глава Тобольска. Голосование на выборах президента РФ продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. В Тюменской области в 8:00 (6:00 мск) открылись все 1070 избирательных участков. По данным облизбиркома, на территории региона зарегистрировано 1 177 495 избирателей, досрочно проголосовали около 2,6 тысячи человек, проживающих в труднодоступных и отдаленных местах.

тобольск

россия

тюменская область

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политика, тобольск, россия, тюменская область