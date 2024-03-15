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Молдавская оппозиция заявила о намерении властей сфальсифицировать выборы - РИА Новости, 15.03.2024
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20:04 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/moldaviya-1933352220.html
Молдавская оппозиция заявила о намерении властей сфальсифицировать выборы
Молдавская оппозиция заявила о намерении властей сфальсифицировать выборы - РИА Новости, 15.03.2024
Молдавская оппозиция заявила о намерении властей сфальсифицировать выборы
Правящая партия Молдавии "Действие и солидарность" (ПДС) намерена использовать все методы, чтобы фальсифицировать предстоящие выборы президента, считает... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T20:04
2024-03-15T20:04
в мире
молдавия
сша
канада
майя санду
василий боля
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КИШИНЕВ, 15 мар - РИА Новости. Правящая партия Молдавии "Действие и солидарность" (ПДС) намерена использовать все методы, чтобы фальсифицировать предстоящие выборы президента, считает оппозиционный депутат парламента Василий Боля. "Правящая партия "Действие и солидарность" попытается сделать все для того, чтобы сфальсифицировать выборы президента страны. Майя Санду понимает, что ее победа под угрозой. В последние месяцы своего правления она выдвигает различного рода законопроекты, которые сложно назвать адекватными", - написал Боля в своем Telegram-канале. По его словам, опросы показывают, что жители Молдавии разочарованы в президенте и ее команде, поскольку власти страны имитируют видимость заботы о стране, давая ложные обещания народу. Депутат полагает, что ПДС намерена использовать для фальсификации в том числе голосование по почте. "Голосование по почте во время президентских выборов (которое хотят ввести - ред.) в двух странах – США и Канаде. Учтем разницу во времени – на восемь часов позже. Есть все предпосылки для фальсификации. Кроме того, режим, судя по всему, делает ставку на прозападно ориентированную диаспору и заметно игнорирует сограждан в других частях света, например, на Дальнем Востоке в России, в Китае. В этих странах власти почему-то не хотят делать голосование по почте", - добавил Боля. Президент Молдавии Майя Санду ранее заявила, что власти страны могут успеть разрешить голосование по почте для референдума о вступлении в ЕС и выборов главы республики, запланированных на осень этого года. Председатель юридической комиссии заксобрания Вероника Рошка сообщила 1 марта, что правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) зарегистрировала в парламенте законопроект о возможности голосовать по почте для диаспоры в Канаде и США. Представители оппозиции негативно восприняли эту инициативу, отметив, что посредством нее власть может сфальсифицировать предстоящие президентские выборы. Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. В конце прошлого года депутаты парламента проголосовали за изменения в Избирательный кодекс, которые предполагают, что республиканский референдум в Молдавии может быть проведен в день парламентских и президентских выборов. В январе правящее парламентское большинство проголосовало за новые поправки в кодекс, предусматривающие перенос срока назначения даты выборов с 90 до 60 дней.
https://ria.ru/20240315/moldaviya-1933237874.html
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в мире, молдавия, сша, канада, майя санду, василий боля, евросоюз
В мире, Молдавия, США, Канада, Майя Санду, Василий Боля, Евросоюз
Молдавская оппозиция заявила о намерении властей сфальсифицировать выборы

Партия ПДС заявила о намерении властей сфальсифицировать выборы в Молдавии

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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КИШИНЕВ, 15 мар - РИА Новости. Правящая партия Молдавии "Действие и солидарность" (ПДС) намерена использовать все методы, чтобы фальсифицировать предстоящие выборы президента, считает оппозиционный депутат парламента Василий Боля.
"Правящая партия "Действие и солидарность" попытается сделать все для того, чтобы сфальсифицировать выборы президента страны. Майя Санду понимает, что ее победа под угрозой. В последние месяцы своего правления она выдвигает различного рода законопроекты, которые сложно назвать адекватными", - написал Боля в своем Telegram-канале.
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По его словам, опросы показывают, что жители Молдавии разочарованы в президенте и ее команде, поскольку власти страны имитируют видимость заботы о стране, давая ложные обещания народу.
Депутат полагает, что ПДС намерена использовать для фальсификации в том числе голосование по почте.
"Голосование по почте во время президентских выборов (которое хотят ввести - ред.) в двух странах – США и Канаде. Учтем разницу во времени – на восемь часов позже. Есть все предпосылки для фальсификации. Кроме того, режим, судя по всему, делает ставку на прозападно ориентированную диаспору и заметно игнорирует сограждан в других частях света, например, на Дальнем Востоке в России, в Китае. В этих странах власти почему-то не хотят делать голосование по почте", - добавил Боля.
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Президент Молдавии Майя Санду ранее заявила, что власти страны могут успеть разрешить голосование по почте для референдума о вступлении в ЕС и выборов главы республики, запланированных на осень этого года. Председатель юридической комиссии заксобрания Вероника Рошка сообщила 1 марта, что правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) зарегистрировала в парламенте законопроект о возможности голосовать по почте для диаспоры в Канаде и США. Представители оппозиции негативно восприняли эту инициативу, отметив, что посредством нее власть может сфальсифицировать предстоящие президентские выборы.
Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. В конце прошлого года депутаты парламента проголосовали за изменения в Избирательный кодекс, которые предполагают, что республиканский референдум в Молдавии может быть проведен в день парламентских и президентских выборов. В январе правящее парламентское большинство проголосовало за новые поправки в кодекс, предусматривающие перенос срока назначения даты выборов с 90 до 60 дней.
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