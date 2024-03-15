https://ria.ru/20240315/moldaviya-1933237874.html

Шор отреагировал на лишение Таубер депутатского иммунитета в Молдавии

Шор отреагировал на лишение Таубер депутатского иммунитета в Молдавии - РИА Новости, 15.03.2024

Шор отреагировал на лишение Таубер депутатского иммунитета в Молдавии

Оппозиционный молдавский политик Илан Шор заявил в своем Telegram-канале, что единственная задача властей Молдавии состоит в истреблении оппозиции вместо... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T14:34

2024-03-15T14:34

2024-03-15T14:35

в мире

молдавия

марина таубер

илан шор

майя санду

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857365054_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_084484eddfcaf3014d6471624aa0ea51.jpg

КИШИНЕВ, 15 мар – РИА Новости. Оппозиционный молдавский политик Илан Шор заявил в своем Telegram-канале, что единственная задача властей Молдавии состоит в истреблении оппозиции вместо решения реальных проблем. Парламент Молдавии в четверг одобрил запрос генпрокуратуры о лишении депутатской неприкосновенности оппозиционного политика Марины Таубер, вице-председателя запрещенной в стране партии "Шор". Генпрокуратора отправила такой запрос для возможности задержания Таубер, ареста, обыска и отправления в суд на основании подозрений по уголовной статье "вмешательство в осуществление правосудия и уголовного преследования". "Уже в который раз лишают Марину Таубер депутатской неприкосновенности. Их (властей – ред.) обвинения ни разу не подтвердились, но они не прекращают этот беспредел. Их не волнует, чем живет страна. Их единственная задача — истребление оппозиции", - написал Шор. По его словам, Таубер с гордостью выдерживала все испытания, которые на нее обрушивала власть. "Уверен, она и сейчас не потеряет силу духа… Сегодня они пришли за Мариной, завтра могут прийти за любым из нас. И наша сила — в единстве и стойкости. Это борьба не за одного человека, это борьба за все наше общество, за наше право на будущее без страха и репрессий", - подчеркнул Шор. Таубер ранее неоднократно лишали иммунитета, выдвигая различные обвинения, в том числе незаконное финансирование партий. В этот раз генпрокуратура Молдавии обвиняет депутата во "вмешательстве в осуществление правосудия" во время судебного заседания по делу лидера запрещенной партии "Шор" Илана Шора в апреле 2023 года, Таубер участвовала в митинге в поддержку политика. Партия "Шор" была признана неконституционной в июне того же года. Власти обвинили политсилу в незаконном финансировании и возбудили уголовные дела в отношении ее лидеров. Представлявшие партию "Шор" депутаты, в том числе и Таубер, остались в парламенте, но считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам. Также парламент запретил членам партии "Шор" участвовать в выборах на протяжении трех лет. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1931695591.html

https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, марина таубер, илан шор, майя санду