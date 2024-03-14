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Молдавский парламент лишил Таубер депутатского иммунитета
Молдавский парламент лишил Таубер депутатского иммунитета - РИА Новости, 14.03.2024
Молдавский парламент лишил Таубер депутатского иммунитета
Парламент Молдавии проголосовал за лишение депутатского иммунитета вице-председателя запрещенной в республике партии "Шор" Марины Таубер, передает корреспондент РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T22:36
2024-03-14T22:36
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КИШИНЕВ, 14 мар — РИА Новости. Парламент Молдавии проголосовал за лишение депутатского иммунитета вице-председателя запрещенной в республике партии "Шор" Марины Таубер, передает корреспондент РИА Новости."За решение о лишении Таубер проголосовали 57 депутатов", — объявил спикер законодательного органа Игорь Гросу.Парламентарии рассматривали этот вопрос более пяти часов.Ранее в четверг Генеральная прокуратура республики направила запрос о снятии с Таубер депутатской неприкосновенности для возможности ее задержания, ареста, обыска и отправления в суд на основании подозрений по статье УК Молдавии "Вмешательство в осуществление правосудия и уголовного преследования".Политика не раз лишали иммунитета из-за других обвинений. Так, ее обвиняют в фальсификации отчетов о финансировании избирательной кампании и политической партии. С 1 мая до 17 июля 2023-го Таубер находилась под домашним арестом, затем ее перевели под судебный контроль, который действовал вплоть до августа. С ноября по март этого года депутат также находилась под судебным контролем.Партию "Шор" признали неконституционной в июне 2023 года. Власти обвинили политсилу в незаконном финансировании и возбудили уголовные дела против ее лидеров. Представлявшие партию депутаты, в том числе и Таубер, остались в парламенте, но считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам. Также законодательный орган республики запретил членам этого оппозиционного движения участвовать в выборах на протяжении трех лет.Партия "Шор" с мая 2022-го проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Молдавии Майи Санду — неформального лидера правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В частности, представители Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20240311/moldaviya-1931695591.html
https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html
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молдавия, марина таубер, в мире, игорь гросу
Молдавия, Марина Таубер, В мире, Игорь Гросу
Молдавский парламент лишил Таубер депутатского иммунитета
Молдавский парламент лишил депутата от партии "Шор" Таубер иммунитета
КИШИНЕВ, 14 мар — РИА Новости. Парламент Молдавии проголосовал за лишение депутатского иммунитета вице-председателя запрещенной в республике партии "Шор" Марины Таубер, передает корреспондент РИА Новости.
"За решение о лишении Таубер проголосовали 57 депутатов", — объявил спикер законодательного органа Игорь Гросу.
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Парламентарии рассматривали этот вопрос более пяти часов.
Ранее в четверг Генеральная прокуратура республики направила запрос о снятии с Таубер депутатской неприкосновенности для возможности ее задержания, ареста, обыска и отправления в суд на основании подозрений по статье УК Молдавии "Вмешательство в осуществление правосудия и уголовного преследования".
Политика не раз лишали иммунитета из-за других обвинений. Так, ее обвиняют в фальсификации отчетов о финансировании избирательной кампании и политической партии. С 1 мая до 17 июля 2023-го Таубер находилась под домашним арестом, затем ее перевели под судебный контроль, который действовал вплоть до августа. С ноября по март этого года депутат также находилась под судебным контролем.
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Партию "Шор" признали неконституционной в июне 2023 года. Власти обвинили политсилу в незаконном финансировании и возбудили уголовные дела против ее лидеров. Представлявшие партию депутаты, в том числе и Таубер, остались в парламенте, но считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам. Также законодательный орган республики запретил членам этого оппозиционного движения участвовать в выборах на протяжении трех лет.
Партия "Шор" с мая 2022-го проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Молдавии Майи Санду — неформального лидера правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В частности, представители Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
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