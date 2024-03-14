https://ria.ru/20240314/tauber-1933069938.html

Молдавский парламент лишил Таубер депутатского иммунитета

Молдавский парламент лишил Таубер депутатского иммунитета - РИА Новости, 14.03.2024

Молдавский парламент лишил Таубер депутатского иммунитета

Парламент Молдавии проголосовал за лишение депутатского иммунитета вице-председателя запрещенной в республике партии "Шор" Марины Таубер, передает корреспондент РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T22:36

2024-03-14T22:36

2024-03-14T23:52

молдавия

марина таубер

в мире

игорь гросу

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857365054_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_084484eddfcaf3014d6471624aa0ea51.jpg

КИШИНЕВ, 14 мар — РИА Новости. Парламент Молдавии проголосовал за лишение депутатского иммунитета вице-председателя запрещенной в республике партии "Шор" Марины Таубер, передает корреспондент РИА Новости."За решение о лишении Таубер проголосовали 57 депутатов", — объявил спикер законодательного органа Игорь Гросу.Парламентарии рассматривали этот вопрос более пяти часов.Ранее в четверг Генеральная прокуратура республики направила запрос о снятии с Таубер депутатской неприкосновенности для возможности ее задержания, ареста, обыска и отправления в суд на основании подозрений по статье УК Молдавии "Вмешательство в осуществление правосудия и уголовного преследования".Политика не раз лишали иммунитета из-за других обвинений. Так, ее обвиняют в фальсификации отчетов о финансировании избирательной кампании и политической партии. С 1 мая до 17 июля 2023-го Таубер находилась под домашним арестом, затем ее перевели под судебный контроль, который действовал вплоть до августа. С ноября по март этого года депутат также находилась под судебным контролем.Партию "Шор" признали неконституционной в июне 2023 года. Власти обвинили политсилу в незаконном финансировании и возбудили уголовные дела против ее лидеров. Представлявшие партию депутаты, в том числе и Таубер, остались в парламенте, но считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам. Также законодательный орган республики запретил членам этого оппозиционного движения участвовать в выборах на протяжении трех лет.Партия "Шор" с мая 2022-го проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Молдавии Майи Санду — неформального лидера правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В частности, представители Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1931695591.html

https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html

https://ria.ru/20231205/moldaviya-1913669500.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, марина таубер, в мире, игорь гросу