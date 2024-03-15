В Новосибирской области завели дело на мать, заморозившую младенца
Новосибирский СК возбудил дело на мать, вынесшую новорожденную дочь в погреб
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 15 мар – РИА Новости. Следователи в Новосибирской области возбудили уголовное дело в отношении многодетной матери, которую обвиняют в убийстве новорожденного ребенка, сообщает в Telegram-канале СУСК и прокуратура региона.
Ранее в прокуратуре сообщали, что в частном доме в одном из поселков Болотнинского района родила женщина, являющаяся многодетной матерью, в медицинское учреждение не обращалась. 11 марта 2024 года в подвале дома полицейские обнаружили тело новорожденного ребенка.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 34-летней жительницы Болотнинского района, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка)", - говорится в сообщении следственного управления.
По данным следствия, в конце февраля женщина самостоятельно родила жизнеспособного ребенка, после чего поместила дочь в ведро и вынесла на неотапливаемую веранду дома.
По данным прокуратуры, женщина родила ребенка в период с 25 по 26 февраля и спустила его в ведре в неотапливаемый погреб дома.
"Следователями СК проведен осмотр места происшествия и тела младенца, назначен комплекс необходимых экспертиз, допрошена подозреваемая, ее родственники и соседи, продолжается выполнение следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося", - добавили в СУСК.