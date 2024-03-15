https://ria.ru/20240315/mladenets-1933156729.html

В Новосибирской области завели дело на мать, заморозившую младенца

В Новосибирской области завели дело на мать, заморозившую младенца - РИА Новости, 15.03.2024

В Новосибирской области завели дело на мать, заморозившую младенца

Следователи в Новосибирской области возбудили уголовное дело в отношении многодетной матери, которую обвиняют в убийстве новорожденного ребенка, сообщает в... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T11:10

2024-03-15T11:10

2024-03-15T11:10

происшествия

новосибирская область

следственный комитет россии (ск рф)

болотнинский район

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НОВОСИБИРСК, 15 мар – РИА Новости. Следователи в Новосибирской области возбудили уголовное дело в отношении многодетной матери, которую обвиняют в убийстве новорожденного ребенка, сообщает в Telegram-канале СУСК и прокуратура региона. Ранее в прокуратуре сообщали, что в частном доме в одном из поселков Болотнинского района родила женщина, являющаяся многодетной матерью, в медицинское учреждение не обращалась. 11 марта 2024 года в подвале дома полицейские обнаружили тело новорожденного ребенка. "Возбуждено уголовное дело в отношении 34-летней жительницы Болотнинского района, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка)", - говорится в сообщении следственного управления. По данным следствия, в конце февраля женщина самостоятельно родила жизнеспособного ребенка, после чего поместила дочь в ведро и вынесла на неотапливаемую веранду дома. По данным прокуратуры, женщина родила ребенка в период с 25 по 26 февраля и спустила его в ведре в неотапливаемый погреб дома. "Следователями СК проведен осмотр места происшествия и тела младенца, назначен комплекс необходимых экспертиз, допрошена подозреваемая, ее родственники и соседи, продолжается выполнение следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося", - добавили в СУСК.

https://ria.ru/20231114/prokuratura-1909315889.html

https://ria.ru/20240312/mladenets-1932418125.html

новосибирская область

болотнинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф), болотнинский район