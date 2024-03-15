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В Новосибирской области завели дело на мать, заморозившую младенца - РИА Новости, 15.03.2024
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11:10 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/mladenets-1933156729.html
В Новосибирской области завели дело на мать, заморозившую младенца
В Новосибирской области завели дело на мать, заморозившую младенца - РИА Новости, 15.03.2024
В Новосибирской области завели дело на мать, заморозившую младенца
Следователи в Новосибирской области возбудили уголовное дело в отношении многодетной матери, которую обвиняют в убийстве новорожденного ребенка, сообщает в... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T11:10
2024-03-15T11:10
происшествия
новосибирская область
следственный комитет россии (ск рф)
болотнинский район
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НОВОСИБИРСК, 15 мар – РИА Новости. Следователи в Новосибирской области возбудили уголовное дело в отношении многодетной матери, которую обвиняют в убийстве новорожденного ребенка, сообщает в Telegram-канале СУСК и прокуратура региона. Ранее в прокуратуре сообщали, что в частном доме в одном из поселков Болотнинского района родила женщина, являющаяся многодетной матерью, в медицинское учреждение не обращалась. 11 марта 2024 года в подвале дома полицейские обнаружили тело новорожденного ребенка. "Возбуждено уголовное дело в отношении 34-летней жительницы Болотнинского района, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка)", - говорится в сообщении следственного управления. По данным следствия, в конце февраля женщина самостоятельно родила жизнеспособного ребенка, после чего поместила дочь в ведро и вынесла на неотапливаемую веранду дома. По данным прокуратуры, женщина родила ребенка в период с 25 по 26 февраля и спустила его в ведре в неотапливаемый погреб дома. "Следователями СК проведен осмотр места происшествия и тела младенца, назначен комплекс необходимых экспертиз, допрошена подозреваемая, ее родственники и соседи, продолжается выполнение следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося", - добавили в СУСК.
https://ria.ru/20231114/prokuratura-1909315889.html
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новосибирская область
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происшествия, новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф), болотнинский район
Происшествия, Новосибирская область, Следственный комитет России (СК РФ), Болотнинский район
В Новосибирской области завели дело на мать, заморозившую младенца

Новосибирский СК возбудил дело на мать, вынесшую новорожденную дочь в погреб

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НОВОСИБИРСК, 15 мар – РИА Новости. Следователи в Новосибирской области возбудили уголовное дело в отношении многодетной матери, которую обвиняют в убийстве новорожденного ребенка, сообщает в Telegram-канале СУСК и прокуратура региона.
Ранее в прокуратуре сообщали, что в частном доме в одном из поселков Болотнинского района родила женщина, являющаяся многодетной матерью, в медицинское учреждение не обращалась. 11 марта 2024 года в подвале дома полицейские обнаружили тело новорожденного ребенка.
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"Возбуждено уголовное дело в отношении 34-летней жительницы Болотнинского района, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка)", - говорится в сообщении следственного управления.
По данным следствия, в конце февраля женщина самостоятельно родила жизнеспособного ребенка, после чего поместила дочь в ведро и вынесла на неотапливаемую веранду дома.
По данным прокуратуры, женщина родила ребенка в период с 25 по 26 февраля и спустила его в ведре в неотапливаемый погреб дома.
"Следователями СК проведен осмотр места происшествия и тела младенца, назначен комплекс необходимых экспертиз, допрошена подозреваемая, ее родственники и соседи, продолжается выполнение следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося", - добавили в СУСК.
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ПроисшествияНовосибирская областьСледственный комитет России (СК РФ)Болотнинский район
 
 
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