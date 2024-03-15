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Россия начала инвентаризацию заключенных ранее международных соглашений - РИА Новости, 15.03.2024
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11:14 15.03.2024 (обновлено: 11:49 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/mid-1933158599.html
Россия начала инвентаризацию заключенных ранее международных соглашений
Россия начала инвентаризацию заключенных ранее международных соглашений - РИА Новости, 15.03.2024
Россия начала инвентаризацию заключенных ранее международных соглашений
Москва проанализирует все международные соглашения, в которых участвует, и откажется от невыгодных, сообщил замминистра иностранных дел Сергей Вершинин на полях РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T11:14
2024-03-15T11:49
политика
россия
москва
сергей вершинин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ВЕНА, 15 мар — РИА Новости. Москва проанализирует все международные соглашения, в которых участвует, и откажется от невыгодных, сообщил замминистра иностранных дел Сергей Вершинин на полях 67-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам в Вене."Это назревший вопрос. Он назрел с точки зрения инвентаризации международных договоренностей и соглашений, которые были заключены Россией в прошлом. Конечно, в первую очередь надо исходить из того, насколько они соответствуют национальным интересам нашей страны, включая сегодняшние условия, когда мы видим попытки изолировать Россию и нанести ей максимальный ущерб", — сказал дипломат.Эта работа уже идет, ее проводит не только МИД, но и другие ведомства.По словам замминистра, "речь идет о десятках соглашений различного профиля". Нужен четкий анализ, насколько они отвечают национальным интересам, затем последуют необходимые действия в соответствии с законодательством.С предложением провести ревизию международных договоров и денонсировать невыгодные выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.Как сообщал в начале марта вице-спикер Совфеда Константин Косачев, сегодня у России насчитывается более 15 тысяч соглашений. Предложения по денонсации невыгодных представят президенту. Именно он, в соответствии с Конституцией, может начать этот процесс.
https://ria.ru/20240315/terror-1933052545.html
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политика, россия, москва, сергей вершинин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Политика, Россия, Москва, Сергей Вершинин, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия начала инвентаризацию заключенных ранее международных соглашений

Вершинин: РФ начала инвентаризацию заключенных ранее международных соглашений

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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ВЕНА, 15 мар — РИА Новости. Москва проанализирует все международные соглашения, в которых участвует, и откажется от невыгодных, сообщил замминистра иностранных дел Сергей Вершинин на полях 67-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам в Вене.
"Это назревший вопрос. Он назрел с точки зрения инвентаризации международных договоренностей и соглашений, которые были заключены Россией в прошлом. Конечно, в первую очередь надо исходить из того, насколько они соответствуют национальным интересам нашей страны, включая сегодняшние условия, когда мы видим попытки изолировать Россию и нанести ей максимальный ущерб", — сказал дипломат.
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Эта работа уже идет, ее проводит не только МИД, но и другие ведомства.
По словам замминистра, "речь идет о десятках соглашений различного профиля". Нужен четкий анализ, насколько они отвечают национальным интересам, затем последуют необходимые действия в соответствии с законодательством.
С предложением провести ревизию международных договоров и денонсировать невыгодные выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Как сообщал в начале марта вице-спикер Совфеда Константин Косачев, сегодня у России насчитывается более 15 тысяч соглашений. Предложения по денонсации невыгодных представят президенту. Именно он, в соответствии с Конституцией, может начать этот процесс.
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