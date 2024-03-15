https://ria.ru/20240315/mid-1933158599.html

Россия начала инвентаризацию заключенных ранее международных соглашений

Россия начала инвентаризацию заключенных ранее международных соглашений - РИА Новости, 15.03.2024

Россия начала инвентаризацию заключенных ранее международных соглашений

Москва проанализирует все международные соглашения, в которых участвует, и откажется от невыгодных, сообщил замминистра иностранных дел Сергей Вершинин на полях РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T11:14

2024-03-15T11:14

2024-03-15T11:49

политика

россия

москва

сергей вершинин

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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ВЕНА, 15 мар — РИА Новости. Москва проанализирует все международные соглашения, в которых участвует, и откажется от невыгодных, сообщил замминистра иностранных дел Сергей Вершинин на полях 67-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам в Вене."Это назревший вопрос. Он назрел с точки зрения инвентаризации международных договоренностей и соглашений, которые были заключены Россией в прошлом. Конечно, в первую очередь надо исходить из того, насколько они соответствуют национальным интересам нашей страны, включая сегодняшние условия, когда мы видим попытки изолировать Россию и нанести ей максимальный ущерб", — сказал дипломат.Эта работа уже идет, ее проводит не только МИД, но и другие ведомства.По словам замминистра, "речь идет о десятках соглашений различного профиля". Нужен четкий анализ, насколько они отвечают национальным интересам, затем последуют необходимые действия в соответствии с законодательством.С предложением провести ревизию международных договоров и денонсировать невыгодные выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.Как сообщал в начале марта вице-спикер Совфеда Константин Косачев, сегодня у России насчитывается более 15 тысяч соглашений. Предложения по денонсации невыгодных представят президенту. Именно он, в соответствии с Конституцией, может начать этот процесс.

https://ria.ru/20240315/terror-1933052545.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, москва, сергей вершинин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)