https://ria.ru/20240315/mid-1933158599.html
Россия начала инвентаризацию заключенных ранее международных соглашений
Россия начала инвентаризацию заключенных ранее международных соглашений - РИА Новости, 15.03.2024
Россия начала инвентаризацию заключенных ранее международных соглашений
Москва проанализирует все международные соглашения, в которых участвует, и откажется от невыгодных, сообщил замминистра иностранных дел Сергей Вершинин на полях РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T11:14
2024-03-15T11:14
2024-03-15T11:49
политика
россия
москва
сергей вершинин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922916021_30:0:3511:1958_1920x0_80_0_0_e1bd704db77b603448befd91a0c983b0.jpg
ВЕНА, 15 мар — РИА Новости. Москва проанализирует все международные соглашения, в которых участвует, и откажется от невыгодных, сообщил замминистра иностранных дел Сергей Вершинин на полях 67-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам в Вене."Это назревший вопрос. Он назрел с точки зрения инвентаризации международных договоренностей и соглашений, которые были заключены Россией в прошлом. Конечно, в первую очередь надо исходить из того, насколько они соответствуют национальным интересам нашей страны, включая сегодняшние условия, когда мы видим попытки изолировать Россию и нанести ей максимальный ущерб", — сказал дипломат.Эта работа уже идет, ее проводит не только МИД, но и другие ведомства.По словам замминистра, "речь идет о десятках соглашений различного профиля". Нужен четкий анализ, насколько они отвечают национальным интересам, затем последуют необходимые действия в соответствии с законодательством.С предложением провести ревизию международных договоров и денонсировать невыгодные выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.Как сообщал в начале марта вице-спикер Совфеда Константин Косачев, сегодня у России насчитывается более 15 тысяч соглашений. Предложения по денонсации невыгодных представят президенту. Именно он, в соответствии с Конституцией, может начать этот процесс.
https://ria.ru/20240315/terror-1933052545.html
https://ria.ru/20240313/rossiya-1932704624.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922916021_465:0:3076:1958_1920x0_80_0_0_c4d6888fe311a97bba1332ed57432819.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, москва, сергей вершинин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Политика, Россия, Москва, Сергей Вершинин, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия начала инвентаризацию заключенных ранее международных соглашений
Вершинин: РФ начала инвентаризацию заключенных ранее международных соглашений
ВЕНА, 15 мар — РИА Новости. Москва проанализирует все международные соглашения, в которых участвует, и откажется от невыгодных, сообщил замминистра иностранных дел Сергей Вершинин на полях 67-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам в Вене.
"Это назревший вопрос. Он назрел с точки зрения инвентаризации международных договоренностей и соглашений, которые были заключены Россией в прошлом. Конечно, в первую очередь надо исходить из того, насколько они соответствуют национальным интересам нашей страны, включая сегодняшние условия, когда мы видим попытки изолировать Россию и нанести ей максимальный ущерб", — сказал дипломат.
Запад переходит к открытому террору против России
Эта работа уже идет, ее проводит не только МИД, но и другие ведомства.
По словам замминистра, "речь идет о десятках соглашений различного профиля". Нужен четкий анализ, насколько они отвечают национальным интересам, затем последуют необходимые действия в соответствии с законодательством.
С предложением провести ревизию международных договоров и денонсировать невыгодные выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
.
Как сообщал в начале марта вице-спикер Совфеда Константин Косачев
, сегодня у России насчитывается более 15 тысяч соглашений. Предложения по денонсации невыгодных представят президенту. Именно он, в соответствии с Конституцией, может начать этот процесс.
России не дадут двадцати лет покоя. Ну и обойдемся