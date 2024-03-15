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Microsoft закроет облачные сервисы для компаний в России - РИА Новости, 15.03.2024
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19:59 15.03.2024 (обновлено: 22:53 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/microsoft-1933351239.html
Microsoft закроет облачные сервисы для компаний в России
Microsoft закроет облачные сервисы для компаний в России - РИА Новости, 15.03.2024
Microsoft закроет облачные сервисы для компаний в России
Microsoft с 20 марта закроет для российских компаний доступ к программам для управления и проектирования, в том числе к облачным сервисам, следует из письма... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T19:59
2024-03-15T22:53
экономика
россия
украина
технологии
microsoft corporation
евросоюз
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Microsoft с 20 марта закроет для российских компаний доступ к программам для управления и проектирования, в том числе к облачным сервисам, следует из письма корпорации клиентам, которое есть в распоряжении РИА Новости."Европейский союз недавно ввел новые экономические санкции, которые с 20 марта 2024 года запрещают Microsoft поставлять определенное программное обеспечение для управления или проектирования (включая облачные решения) организациям, зарегистрированным в России", — говорится в документе.Как рассказали в компании Softline, аналогичное письмо прислала Amazon. Российская компания предупреждает о возможных функциональных ограничениях в работе облачных продуктов и сервисов Microsoft, Amazon и Google. Так, могут перестать работать единая масштабируемая платформа для самообслуживания и бизнес-аналитики предприятия Power BI, система управления отношениями с клиентами Dynamics CRM.Рестрикции вводятся в рамках 12-го пакета санкций, который Евросоюз принял 18 декабря. Он ограничивает поставки в Россию программного обеспечения для бизнес-аналитики (BI), Customer Relationship Management (CRM) и других продуктов.В марте 2022 Microsoft объявила, что уходит с российского рынка из-за событий на Украине. В частности, она приостановила продажи и предоставление услуг, а также сократила 400 российских сотрудников. При этом корпорация подчеркивала, что продолжит выполнять обязательства перед клиентами в России.
https://ria.ru/20240120/microsoft-1922455794.html
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экономика, россия, украина, технологии, microsoft corporation, евросоюз, telegram
Экономика, Россия, Украина, Технологии, Microsoft Corporation, Евросоюз, Telegram
Microsoft закроет облачные сервисы для компаний в России

Microsoft с 20 марта отменит доступ к облачным сервисам для компаний в России

© MicrosoftMicrosoft Windows 11
Microsoft Windows 11
© Microsoft
Microsoft Windows 11. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Microsoft с 20 марта закроет для российских компаний доступ к программам для управления и проектирования, в том числе к облачным сервисам, следует из письма корпорации клиентам, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Европейский союз недавно ввел новые экономические санкции, которые с 20 марта 2024 года запрещают Microsoft поставлять определенное программное обеспечение для управления или проектирования (включая облачные решения) организациям, зарегистрированным в России", — говорится в документе.
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Как рассказали в компании Softline, аналогичное письмо прислала Amazon. Российская компания предупреждает о возможных функциональных ограничениях в работе облачных продуктов и сервисов Microsoft, Amazon и Google. Так, могут перестать работать единая масштабируемая платформа для самообслуживания и бизнес-аналитики предприятия Power BI, система управления отношениями с клиентами Dynamics CRM.
Рестрикции вводятся в рамках 12-го пакета санкций, который Евросоюз принял 18 декабря. Он ограничивает поставки в Россию программного обеспечения для бизнес-аналитики (BI), Customer Relationship Management (CRM) и других продуктов.
В марте 2022 Microsoft объявила, что уходит с российского рынка из-за событий на Украине. В частности, она приостановила продажи и предоставление услуг, а также сократила 400 российских сотрудников. При этом корпорация подчеркивала, что продолжит выполнять обязательства перед клиентами в России.
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