https://ria.ru/20240315/microsoft-1933351239.html
Microsoft закроет облачные сервисы для компаний в России
Microsoft закроет облачные сервисы для компаний в России - РИА Новости, 15.03.2024
Microsoft закроет облачные сервисы для компаний в России
Microsoft с 20 марта закроет для российских компаний доступ к программам для управления и проектирования, в том числе к облачным сервисам, следует из письма... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T19:59
2024-03-15T19:59
2024-03-15T22:53
экономика
россия
украина
технологии
microsoft corporation
евросоюз
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738482144_129:0:1149:574_1920x0_80_0_0_f7e9790354a5129dee49483b3570f795.png
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Microsoft с 20 марта закроет для российских компаний доступ к программам для управления и проектирования, в том числе к облачным сервисам, следует из письма корпорации клиентам, которое есть в распоряжении РИА Новости."Европейский союз недавно ввел новые экономические санкции, которые с 20 марта 2024 года запрещают Microsoft поставлять определенное программное обеспечение для управления или проектирования (включая облачные решения) организациям, зарегистрированным в России", — говорится в документе.Как рассказали в компании Softline, аналогичное письмо прислала Amazon. Российская компания предупреждает о возможных функциональных ограничениях в работе облачных продуктов и сервисов Microsoft, Amazon и Google. Так, могут перестать работать единая масштабируемая платформа для самообслуживания и бизнес-аналитики предприятия Power BI, система управления отношениями с клиентами Dynamics CRM.Рестрикции вводятся в рамках 12-го пакета санкций, который Евросоюз принял 18 декабря. Он ограничивает поставки в Россию программного обеспечения для бизнес-аналитики (BI), Customer Relationship Management (CRM) и других продуктов.В марте 2022 Microsoft объявила, что уходит с российского рынка из-за событий на Украине. В частности, она приостановила продажи и предоставление услуг, а также сократила 400 российских сотрудников. При этом корпорация подчеркивала, что продолжит выполнять обязательства перед клиентами в России.
https://ria.ru/20240120/microsoft-1922455794.html
https://ria.ru/20230907/microsoft-1894837473.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738482144_256:0:1021:574_1920x0_80_0_0_305c4643b2cfdf245a81dc581e0709f1.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, украина, технологии, microsoft corporation, евросоюз, telegram
Экономика, Россия, Украина, Технологии, Microsoft Corporation, Евросоюз, Telegram
Microsoft закроет облачные сервисы для компаний в России
Microsoft с 20 марта отменит доступ к облачным сервисам для компаний в России
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Microsoft с 20 марта закроет для российских компаний доступ к программам для управления и проектирования, в том числе к облачным сервисам, следует из письма корпорации клиентам, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Европейский союз недавно ввел новые экономические санкции, которые с 20 марта 2024 года запрещают Microsoft поставлять определенное программное обеспечение для управления или проектирования (включая облачные решения) организациям, зарегистрированным в России", — говорится в документе.
Microsoft бездоказательно обвинила Россию в поддержке хакеров
Как рассказали в компании Softline, аналогичное письмо прислала Amazon
. Российская компания предупреждает о возможных функциональных ограничениях в работе облачных продуктов и сервисов Microsoft, Amazon и Google
. Так, могут перестать работать единая масштабируемая платформа для самообслуживания и бизнес-аналитики предприятия Power BI, система управления отношениями с клиентами Dynamics CRM.
Рестрикции вводятся в рамках 12-го пакета санкций, который Евросоюз принял 18 декабря. Он ограничивает поставки в Россию программного обеспечения для бизнес-аналитики (BI), Customer Relationship Management (CRM) и других продуктов.
В марте 2022 Microsoft объявила, что уходит с российского рынка из-за событий на Украине
. В частности, она приостановила продажи и предоставление услуг, а также сократила 400 российских сотрудников. При этом корпорация подчеркивала, что продолжит выполнять обязательства перед клиентами в России.
Microsoft обновит соглашения по использованию своих служб для россиян