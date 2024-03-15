https://ria.ru/20240315/microsoft-1933351239.html

Microsoft закроет облачные сервисы для компаний в России

Microsoft закроет облачные сервисы для компаний в России - РИА Новости, 15.03.2024

Microsoft закроет облачные сервисы для компаний в России

Microsoft с 20 марта закроет для российских компаний доступ к программам для управления и проектирования, в том числе к облачным сервисам, следует из письма... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T19:59

2024-03-15T19:59

2024-03-15T22:53

экономика

россия

украина

технологии

microsoft corporation

евросоюз

telegram

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738482144_129:0:1149:574_1920x0_80_0_0_f7e9790354a5129dee49483b3570f795.png

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Microsoft с 20 марта закроет для российских компаний доступ к программам для управления и проектирования, в том числе к облачным сервисам, следует из письма корпорации клиентам, которое есть в распоряжении РИА Новости."Европейский союз недавно ввел новые экономические санкции, которые с 20 марта 2024 года запрещают Microsoft поставлять определенное программное обеспечение для управления или проектирования (включая облачные решения) организациям, зарегистрированным в России", — говорится в документе.Как рассказали в компании Softline, аналогичное письмо прислала Amazon. Российская компания предупреждает о возможных функциональных ограничениях в работе облачных продуктов и сервисов Microsoft, Amazon и Google. Так, могут перестать работать единая масштабируемая платформа для самообслуживания и бизнес-аналитики предприятия Power BI, система управления отношениями с клиентами Dynamics CRM.Рестрикции вводятся в рамках 12-го пакета санкций, который Евросоюз принял 18 декабря. Он ограничивает поставки в Россию программного обеспечения для бизнес-аналитики (BI), Customer Relationship Management (CRM) и других продуктов.В марте 2022 Microsoft объявила, что уходит с российского рынка из-за событий на Украине. В частности, она приостановила продажи и предоставление услуг, а также сократила 400 российских сотрудников. При этом корпорация подчеркивала, что продолжит выполнять обязательства перед клиентами в России.

https://ria.ru/20240120/microsoft-1922455794.html

https://ria.ru/20230907/microsoft-1894837473.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, украина, технологии, microsoft corporation, евросоюз, telegram