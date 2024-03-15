https://ria.ru/20240315/metro-1933231352.html

Глава киевского метрополитена подал в отставку

Глава киевского метрополитена подал в отставку - РИА Новости, 15.03.2024

Глава киевского метрополитена подал в отставку

Глава киевского метрополитена Виктор Брагинский написал заявление на увольнение, сообщает в пятницу городская государственная администрация. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T14:15

2024-03-15T14:15

2024-03-15T14:15

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Глава киевского метрополитена Виктор Брагинский написал заявление на увольнение, сообщает в пятницу городская государственная администрация. Мэр Киева Виталий Кличко ранее заявил о намерении отстранить Брагинского от должности после публикации украинскими журналистами расследования против чиновника, которого подозревают в противоправной деятельности. "Начальник коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский написал заявление на увольнение", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации. Уточняется, что временно исполняющим обязанности главы киевского метрополитена назначен главный инженер предприятия Виктор Выговский. Ранее украинское издание "Бигус" на своем YouTube-канале опубликовало расследование, в котором утверждалось о "многочисленных фактах коррупции" со стороны Брагинского. В начале декабря прошлого года киевские власти заявили, что шесть станций синей ветки метро - от "Дымеевской" до "Теремков" - из-за угрозы затопления закрываются на ремонт на полгода, при этом они продолжат выполнять функции укрытий во время воздушной тревоги. Украинский премьер Денис Шмыгаль поручил провести заседание госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям из-за подтопления. Позже МВД Украины сообщило о проведении обысков в офисах киевского метрополитена, столичном "Метрострое", а также структурных подразделениях Киевской городской администрации.

https://ria.ru/20240220/mosty-1928381097.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, киев, киевский метрополитен, украина