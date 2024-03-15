Рейтинг@Mail.ru
Глава киевского метрополитена подал в отставку - РИА Новости, 15.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:15 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/metro-1933231352.html
Глава киевского метрополитена подал в отставку
Глава киевского метрополитена подал в отставку - РИА Новости, 15.03.2024
Глава киевского метрополитена подал в отставку
Глава киевского метрополитена Виктор Брагинский написал заявление на увольнение, сообщает в пятницу городская государственная администрация. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T14:15
2024-03-15T14:15
в мире
киев
киевский метрополитен
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891715406_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_79770255ce7d2ce6d55f379c8dde8992.jpg
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Глава киевского метрополитена Виктор Брагинский написал заявление на увольнение, сообщает в пятницу городская государственная администрация. Мэр Киева Виталий Кличко ранее заявил о намерении отстранить Брагинского от должности после публикации украинскими журналистами расследования против чиновника, которого подозревают в противоправной деятельности. "Начальник коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский написал заявление на увольнение", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации. Уточняется, что временно исполняющим обязанности главы киевского метрополитена назначен главный инженер предприятия Виктор Выговский. Ранее украинское издание "Бигус" на своем YouTube-канале опубликовало расследование, в котором утверждалось о "многочисленных фактах коррупции" со стороны Брагинского. В начале декабря прошлого года киевские власти заявили, что шесть станций синей ветки метро - от "Дымеевской" до "Теремков" - из-за угрозы затопления закрываются на ремонт на полгода, при этом они продолжат выполнять функции укрытий во время воздушной тревоги. Украинский премьер Денис Шмыгаль поручил провести заседание госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям из-за подтопления. Позже МВД Украины сообщило о проведении обысков в офисах киевского метрополитена, столичном "Метрострое", а также структурных подразделениях Киевской городской администрации.
https://ria.ru/20240220/mosty-1928381097.html
https://ria.ru/20231219/ukraina-1916598364.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891715406_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_8680462fca4e75d0afd0d71736d66370.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, киевский метрополитен, украина
В мире, Киев, Киевский метрополитен, Украина
Глава киевского метрополитена подал в отставку

Глава киевского метрополитена Брагинский написал заявление на увольнение

© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро в Киеве
Мужчина на станции метро в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Глава киевского метрополитена Виктор Брагинский написал заявление на увольнение, сообщает в пятницу городская государственная администрация.
Мэр Киева Виталий Кличко ранее заявил о намерении отстранить Брагинского от должности после публикации украинскими журналистами расследования против чиновника, которого подозревают в противоправной деятельности.
Метромост через Днепр в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
Эксперт предупредил о возможном обрушении мостов в Киеве
20 февраля, 09:21
"Начальник коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский написал заявление на увольнение", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации. Уточняется, что временно исполняющим обязанности главы киевского метрополитена назначен главный инженер предприятия Виктор Выговский.
Ранее украинское издание "Бигус" на своем YouTube-канале опубликовало расследование, в котором утверждалось о "многочисленных фактах коррупции" со стороны Брагинского.
В начале декабря прошлого года киевские власти заявили, что шесть станций синей ветки метро - от "Дымеевской" до "Теремков" - из-за угрозы затопления закрываются на ремонт на полгода, при этом они продолжат выполнять функции укрытий во время воздушной тревоги. Украинский премьер Денис Шмыгаль поручил провести заседание госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям из-за подтопления. Позже МВД Украины сообщило о проведении обысков в офисах киевского метрополитена, столичном "Метрострое", а также структурных подразделениях Киевской городской администрации.
Киев - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
На Украине перестали брать пленных
19 декабря 2023, 08:00
 
В миреКиевКиевский метрополитенУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала