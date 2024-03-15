Глава киевского метрополитена подал в отставку
Глава киевского метрополитена Брагинский написал заявление на увольнение
© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро в Киеве
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Глава киевского метрополитена Виктор Брагинский написал заявление на увольнение, сообщает в пятницу городская государственная администрация.
Мэр Киева Виталий Кличко ранее заявил о намерении отстранить Брагинского от должности после публикации украинскими журналистами расследования против чиновника, которого подозревают в противоправной деятельности.
"Начальник коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский написал заявление на увольнение", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации. Уточняется, что временно исполняющим обязанности главы киевского метрополитена назначен главный инженер предприятия Виктор Выговский.
Ранее украинское издание "Бигус" на своем YouTube-канале опубликовало расследование, в котором утверждалось о "многочисленных фактах коррупции" со стороны Брагинского.
В начале декабря прошлого года киевские власти заявили, что шесть станций синей ветки метро - от "Дымеевской" до "Теремков" - из-за угрозы затопления закрываются на ремонт на полгода, при этом они продолжат выполнять функции укрытий во время воздушной тревоги. Украинский премьер Денис Шмыгаль поручил провести заседание госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям из-за подтопления. Позже МВД Украины сообщило о проведении обысков в офисах киевского метрополитена, столичном "Метрострое", а также структурных подразделениях Киевской городской администрации.