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Будет болтаться. Медведев ответил президенту Латвии на выпад в адрес России - РИА Новости, 15.03.2024
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22:02 15.03.2024 (обновлено: 22:31 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/medvedev-1933380968.html
Будет болтаться. Медведев ответил президенту Латвии на выпад в адрес России
Будет болтаться. Медведев ответил президенту Латвии на выпад в адрес России - РИА Новости, 15.03.2024
Будет болтаться. Медведев ответил президенту Латвии на выпад в адрес России
Все, кто желает смерти России, включая президента Литвы Эдгарса Ринкевичса, могут разделить участь нацистов, заявил заместитель председателя Совета безопасности РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T22:02
2024-03-15T22:31
в мире
латвия
франция
россия
дмитрий медведев
эдгарс ринкевичс
эммануэль макрон
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Все, кто желает смерти России, включая президента Литвы Эдгарса Ринкевичса, могут разделить участь нацистов, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале.Так он отреагировал на пост Ринкевичса в соцсети X, где тот написал, поддерживает президента Франции Эммануэля Макрона в стремлении сдержать Россию, и призвал ее уничтожить. В ответ Медведев опубликовал фото казни гитлеровцев в 1943 году за военные преступления в Харькове и Харьковской области."Там же будут болтаться ублюдки, обстреливающие мирных жителей наших городов, и с ними изображающий из себя президента несуществующей страны Латвии ничтожество по фамилии Ринкевичс, пожелавший смерти России", — написал зампред Совбеза.В последние недели Макрон несколько раз выступил с резкими заявлениями, в которых провозгласил создание "девятой коалиции" для поставок Украине ракет средней и большой дальности, обещал, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну", а также заверял, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.В ответ президент Владимир Путин заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.
https://ria.ru/20240315/evrosoyuz-1933170615.html
https://ria.ru/20240315/makron-1933298792.html
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в мире, латвия, франция, россия, дмитрий медведев, эдгарс ринкевичс, эммануэль макрон
В мире, Латвия, Франция, Россия, Дмитрий Медведев, Эдгарс Ринкевичс, Эммануэль Макрон
Будет болтаться. Медведев ответил президенту Латвии на выпад в адрес России

Медведев: президент Латвии будет болтаться на виселице из-за слов о России

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Все, кто желает смерти России, включая президента Литвы Эдгарса Ринкевичса, могут разделить участь нацистов, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
Так он отреагировал на пост Ринкевичса в соцсети X, где тот написал, поддерживает президента Франции Эммануэля Макрона в стремлении сдержать Россию, и призвал ее уничтожить. В ответ Медведев опубликовал фото казни гитлеровцев в 1943 году за военные преступления в Харькове и Харьковской области.
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
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"Там же будут болтаться ублюдки, обстреливающие мирных жителей наших городов, и с ними изображающий из себя президента несуществующей страны Латвии ничтожество по фамилии Ринкевичс, пожелавший смерти России", — написал зампред Совбеза.
В последние недели Макрон несколько раз выступил с резкими заявлениями, в которых провозгласил создание "девятой коалиции" для поставок Украине ракет средней и большой дальности, обещал, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну", а также заверял, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.
В ответ президент Владимир Путин заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.
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В миреЛатвияФранцияРоссияДмитрий МедведевЭдгарс РинкевичсЭммануэль Макрон
 
 
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