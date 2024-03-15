https://ria.ru/20240315/medvedev-1933380968.html

Будет болтаться. Медведев ответил президенту Латвии на выпад в адрес России

Будет болтаться. Медведев ответил президенту Латвии на выпад в адрес России - РИА Новости, 15.03.2024

Будет болтаться. Медведев ответил президенту Латвии на выпад в адрес России

Все, кто желает смерти России, включая президента Литвы Эдгарса Ринкевичса, могут разделить участь нацистов, заявил заместитель председателя Совета безопасности РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T22:02

2024-03-15T22:02

2024-03-15T22:31

в мире

латвия

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дмитрий медведев

эдгарс ринкевичс

эммануэль макрон

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Все, кто желает смерти России, включая президента Литвы Эдгарса Ринкевичса, могут разделить участь нацистов, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале.Так он отреагировал на пост Ринкевичса в соцсети X, где тот написал, поддерживает президента Франции Эммануэля Макрона в стремлении сдержать Россию, и призвал ее уничтожить. В ответ Медведев опубликовал фото казни гитлеровцев в 1943 году за военные преступления в Харькове и Харьковской области."Там же будут болтаться ублюдки, обстреливающие мирных жителей наших городов, и с ними изображающий из себя президента несуществующей страны Латвии ничтожество по фамилии Ринкевичс, пожелавший смерти России", — написал зампред Совбеза.В последние недели Макрон несколько раз выступил с резкими заявлениями, в которых провозгласил создание "девятой коалиции" для поставок Украине ракет средней и большой дальности, обещал, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну", а также заверял, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.В ответ президент Владимир Путин заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.

https://ria.ru/20240315/evrosoyuz-1933170615.html

https://ria.ru/20240315/makron-1933298792.html

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в мире, латвия, франция, россия, дмитрий медведев, эдгарс ринкевичс, эммануэль макрон