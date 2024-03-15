Маск согласился с тем, что Байден саботировал соглашение России и Украины
Маск согласился с тем, что Байден саботировал мирное соглашение России и Украины
© AP Photo / Matt RourkeИлон Маск
© AP Photo / Matt Rourke
Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Американские предприниматель Илон Маск согласился с заявлением о том, что американский президент Джо Байден саботировал мирное соглашение между Россией и Украиной.
Пользователь соцсети X цитирует предпринимателя Дэвида Сакса, по мнению которого Байден саботировал мир между РФ и Украиной. Миллиардер указывает на то, что проект мирного соглашения был заблокирован Западом весной 2022 года. Байден ведет политику, направленную на продление прокси-войны с Россией, считает Сакс.
"Верно", - написал Маск к комментарию с цитатами Сакса.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не хотел бы публиковать проект текста мирного соглашения РФ и Украины 2022 года, процесс был прекращен Киевом по команде Лондона.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.