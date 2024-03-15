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Маск согласился с тем, что Байден саботировал соглашение России и Украины - РИА Новости, 15.03.2024
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04:28 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/mask-1933090558.html
Маск согласился с тем, что Байден саботировал соглашение России и Украины
Маск согласился с тем, что Байден саботировал соглашение России и Украины - РИА Новости, 15.03.2024
Маск согласился с тем, что Байден саботировал соглашение России и Украины
Американские предприниматель Илон Маск согласился с заявлением о том, что американский президент Джо Байден саботировал мирное соглашение между Россией и... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T04:28
2024-03-15T04:28
в мире
россия
украина
киев
джо байден
илон маск
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Американские предприниматель Илон Маск согласился с заявлением о том, что американский президент Джо Байден саботировал мирное соглашение между Россией и Украиной. Пользователь соцсети X цитирует предпринимателя Дэвида Сакса, по мнению которого Байден саботировал мир между РФ и Украиной. Миллиардер указывает на то, что проект мирного соглашения был заблокирован Западом весной 2022 года. Байден ведет политику, направленную на продление прокси-войны с Россией, считает Сакс. "Верно", - написал Маск к комментарию с цитатами Сакса. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не хотел бы публиковать проект текста мирного соглашения РФ и Украины 2022 года, процесс был прекращен Киевом по команде Лондона. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240315/ssha-1933090217.html
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в мире, россия, украина, киев, джо байден, илон маск
В мире, Россия, Украина, Киев, Джо Байден, Илон Маск
Маск согласился с тем, что Байден саботировал соглашение России и Украины

Маск согласился с тем, что Байден саботировал мирное соглашение России и Украины

© AP Photo / Matt RourkeИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Американские предприниматель Илон Маск согласился с заявлением о том, что американский президент Джо Байден саботировал мирное соглашение между Россией и Украиной.
Пользователь соцсети X цитирует предпринимателя Дэвида Сакса, по мнению которого Байден саботировал мир между РФ и Украиной. Миллиардер указывает на то, что проект мирного соглашения был заблокирован Западом весной 2022 года. Байден ведет политику, направленную на продление прокси-войны с Россией, считает Сакс.
Президент США Джо Байден на предвыборном мероприятии в Мичигане - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
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Вчера, 04:21
"Верно", - написал Маск к комментарию с цитатами Сакса.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не хотел бы публиковать проект текста мирного соглашения РФ и Украины 2022 года, процесс был прекращен Киевом по команде Лондона.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Маск одним словом отреагировал на заявление Путина о ядерном оружии
13 марта, 08:35
 
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