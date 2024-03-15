https://ria.ru/20240315/mariupol-1933301926.html
Наблюдатель из Испании рассказал о голосовании на выборах в Мариуполе
Наблюдатель из Испании рассказал о голосовании на выборах в Мариуполе - РИА Новости, 15.03.2024
Наблюдатель из Испании рассказал о голосовании на выборах в Мариуполе
Голосование на выборах президента России в ДНР организовано так хорошо, что его можно назвать образцом демократии, тогда как в Евросоюзе господствует цензура,... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T17:17
2024-03-15T17:17
2024-03-15T17:31
выборы президента россии — 2024
в мире
испания
россия
мариуполь
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
владислав даванков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933304539_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8b10d29a77d95c4e2f917b3f34772273.jpg
МАРИУПОЛЬ (ДНР), 15 мар - РИА Новости. Голосование на выборах президента России в ДНР организовано так хорошо, что его можно назвать образцом демократии, тогда как в Евросоюзе господствует цензура, заявил РИА Новости наблюдатель из Испании, специалист по геополитике и избирательным процессам, преподаватель политологии Фернандо Мурагон. В пятницу Мурагон в составе группы иностранных наблюдателей, в том числе из Италии, США, Камеруна, Чили, Перу посетил участки в Мариуполе, а также Новоазовске и Володарском. "Чувствуется торжество, присутствует праздник. Люди приходят с желанием проголосовать. Они счастливы", - сказал собеседник агентства. По его словам, все очень хорошо организовано и проходит в безопасной обстановке. "Организовано безупречно, люди спокойно голосуют. Все тихо, транспарентно. Это пример того, как должны проводиться выборы", - отметил наблюдатель. По его словам, ситуация в Евросоюзе, в том числе в Испании, наоборот, все дальше и дальше уходит от демократии. "Я и мои коллеги подвергаются давлению. Знаю случаи, когда увольняли людей с работы за попытку говорить правду. Все делается для того, чтобы подать ситуацию с одной стороны - что Россия плохая. В общем, это самая настоящая цензура", - считает эксперт. Президентские выборы в России в 2024 году назначены на 17 марта. Голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата - Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/vybory-1933231093.html
испания
россия
мариуполь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933304539_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_81a6a850c563786ce4f0b7f0d0768b4c.jpg
Наблюдатель из Мадрида на избирательном участке в Мариуполе
Наблюдатель из Мадрида, специалист по выборам и геополитике Фернандо Мурагон посетил участок в Мариуполе, передает корреспондент РИА Новости. Из-за опасности вооруженных провокаций со стороны ВСУ на участок он пришел в бронежилете и каске.
Мурагон назвал организацию голосования в ДНР примером выборов для Европы и посетовал на цензуру в Испании.
2024-03-15T17:17
true
PT2M04S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, испания, россия, мариуполь, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков
Выборы президента России — 2024, В мире, Испания, Россия, Мариуполь, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков
Наблюдатель из Испании рассказал о голосовании на выборах в Мариуполе
Наблюдатель из Испании назвал голосование в Мариуполе образцом демократии
МАРИУПОЛЬ (ДНР), 15 мар - РИА Новости. Голосование на выборах президента России в ДНР организовано так хорошо, что его можно назвать образцом демократии, тогда как в Евросоюзе господствует цензура, заявил РИА Новости наблюдатель из Испании, специалист по геополитике и избирательным процессам, преподаватель политологии Фернандо Мурагон.
В пятницу Мурагон в составе группы иностранных наблюдателей, в том числе из Италии, США, Камеруна, Чили, Перу посетил участки в Мариуполе, а также Новоазовске и Володарском.
Иностранные эксперты рассказали, как проходят выборы в ЛНР
"Чувствуется торжество, присутствует праздник. Люди приходят с желанием проголосовать. Они счастливы", - сказал собеседник агентства.
По его словам, все очень хорошо организовано и проходит в безопасной обстановке. "Организовано безупречно, люди спокойно голосуют. Все тихо, транспарентно. Это пример того, как должны проводиться выборы", - отметил наблюдатель.
По его словам, ситуация в Евросоюзе, в том числе в Испании, наоборот, все дальше и дальше уходит от демократии. "Я и мои коллеги подвергаются давлению. Знаю случаи, когда увольняли людей с работы за попытку говорить правду. Все делается для того, чтобы подать ситуацию с одной стороны - что Россия плохая. В общем, это самая настоящая цензура", - считает эксперт.
Президентские выборы в России в 2024 году назначены на 17 марта. Голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата - Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.