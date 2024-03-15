https://ria.ru/20240315/mariupol-1933301926.html

Наблюдатель из Испании рассказал о голосовании на выборах в Мариуполе

Наблюдатель из Испании рассказал о голосовании на выборах в Мариуполе - РИА Новости, 15.03.2024

Наблюдатель из Испании рассказал о голосовании на выборах в Мариуполе

Голосование на выборах президента России в ДНР организовано так хорошо, что его можно назвать образцом демократии, тогда как в Евросоюзе господствует цензура,... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T17:17

2024-03-15T17:17

2024-03-15T17:31

выборы президента россии — 2024

в мире

испания

россия

мариуполь

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

владислав даванков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933304539_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8b10d29a77d95c4e2f917b3f34772273.jpg

МАРИУПОЛЬ (ДНР), 15 мар - РИА Новости. Голосование на выборах президента России в ДНР организовано так хорошо, что его можно назвать образцом демократии, тогда как в Евросоюзе господствует цензура, заявил РИА Новости наблюдатель из Испании, специалист по геополитике и избирательным процессам, преподаватель политологии Фернандо Мурагон. В пятницу Мурагон в составе группы иностранных наблюдателей, в том числе из Италии, США, Камеруна, Чили, Перу посетил участки в Мариуполе, а также Новоазовске и Володарском. "Чувствуется торжество, присутствует праздник. Люди приходят с желанием проголосовать. Они счастливы", - сказал собеседник агентства. По его словам, все очень хорошо организовано и проходит в безопасной обстановке. "Организовано безупречно, люди спокойно голосуют. Все тихо, транспарентно. Это пример того, как должны проводиться выборы", - отметил наблюдатель. По его словам, ситуация в Евросоюзе, в том числе в Испании, наоборот, все дальше и дальше уходит от демократии. "Я и мои коллеги подвергаются давлению. Знаю случаи, когда увольняли людей с работы за попытку говорить правду. Все делается для того, чтобы подать ситуацию с одной стороны - что Россия плохая. В общем, это самая настоящая цензура", - считает эксперт. Президентские выборы в России в 2024 году назначены на 17 марта. Голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата - Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240315/vybory-1933231093.html

испания

россия

мариуполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наблюдатель из Мадрида на избирательном участке в Мариуполе Наблюдатель из Мадрида, специалист по выборам и геополитике Фернандо Мурагон посетил участок в Мариуполе, передает корреспондент РИА Новости. Из-за опасности вооруженных провокаций со стороны ВСУ на участок он пришел в бронежилете и каске. Мурагон назвал организацию голосования в ДНР примером выборов для Европы и посетовал на цензуру в Испании. 2024-03-15T17:17 true PT2M04S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, испания, россия, мариуполь, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков