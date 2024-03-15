https://ria.ru/20240315/mariupol-1933300211.html

Суд приговорил украинского танкиста к 20 годам за обстрелы Мариуполя

Суд приговорил украинского танкиста к 20 годам за обстрелы Мариуполя - РИА Новости, 15.03.2024

Суд приговорил украинского танкиста к 20 годам за обстрелы Мариуполя

Верховный суд ДНР осудил на 20 лет украинского командира танкового взвода, обстреливавшего дома в Мариуполе, жители спасли свои жизни, скрывшись в подвалах,... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T17:10

2024-03-15T17:10

2024-03-15T17:10

специальная военная операция на украине

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россия

донецкая народная республика

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безопасность

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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Верховный суд ДНР осудил на 20 лет украинского командира танкового взвода, обстреливавшего дома в Мариуполе, жители спасли свои жизни, скрывшись в подвалах, сообщили РИА Новости в прокуратуре республики. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 32-летнего командира танкового взвода танкового батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Василия Шевчука", - сообщили РИА Новости в прокуратуре. В суде было установлено, что 12 марта 2022 года Шевчук с другими военнослужащими, выполняя приказ командования в составе экипажа танка, осуществляли круговое блокирование города Мариуполя, а именно препятствовали свободному выходу мирного гражданского населения. "Шевчук отдал преступный приказ об обстреле осколочно-фугасными снарядами частного дома на улице Белорусской, в котором проживала семья мирных жителей. В результате обстрела пострадало домовладение. Жильцы дома не пострадали, поскольку потерпевшая и ее несовершеннолетние дети в момент обстрела находились в безопасном месте", - сообщили в прокуратуре. Украинский танкист был признан виновным по ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, общеопасным способом, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное общеопасным способом). "С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Шевчука к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре.

https://ria.ru/20240222/rasstrel-1929005221.html

https://ria.ru/20240213/komandir-1927143020.html

https://ria.ru/20240212/mariupol-1926862166.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

мариуполь, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность