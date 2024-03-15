https://ria.ru/20240315/makron-1933351115.html

Французский политик призвал восстановить правду после интервью Макрона

Французский политик призвал восстановить правду после интервью Макрона - РИА Новости, 15.03.2024

Французский политик призвал восстановить правду после интервью Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью на тему ситуации на Украине допустил ряд ложных и преувеличенных заявлений, считает лидер французской партии... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T19:58

2024-03-15T19:58

2024-03-15T19:58

специальная военная операция на украине

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украина

франция

эммануэль макрон

флориан филиппо

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ПАРИЖ, 15 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью на тему ситуации на Украине допустил ряд ложных и преувеличенных заявлений, считает лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент, политик Флориан Филиппо. "Всего за 30 минут безумец Макрон произнёс по меньшей мере восемь нелепостей и большой лжи о войне на Украине. Необходимо восстановить правду и избежать смертоносной ловушки манипуляций, разрушения, ограничения свободы, которые он хочет нам навязать, и войны! Защитим мир", - написал политик в Х. По его словам, речь идет о Минских соглашениях, оценке реального уровня угрозы, попытке подчинить население страхом и объемах денег, вливаемых в конфликт на Украине. Накануне Макрон в интервью телеканалу France 2 заявил, что "сделал все ради мира на Украине", упомянув Минские соглашения, и назвал победу России главной угрозой будущего и безопасности Франции и Европы. Он заявил, что Франция готова ответить на возможную эскалацию с российской стороны и "принять решения, гарантирующие, что Россия никогда не победит". При этом он добавил, что его страна "не ведет войну с Россией и российским народом", но поддерживает Киев. Он также пообещал, что Париж никогда не возьмет на себя инициативу в военных действиях на Украине.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, франция, эммануэль макрон, флориан филиппо