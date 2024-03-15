https://ria.ru/20240315/makron-1933351115.html
Французский политик призвал восстановить правду после интервью Макрона
Французский политик призвал восстановить правду после интервью Макрона - РИА Новости, 15.03.2024
Французский политик призвал восстановить правду после интервью Макрона
Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью на тему ситуации на Украине допустил ряд ложных и преувеличенных заявлений, считает лидер французской партии... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T19:58
2024-03-15T19:58
2024-03-15T19:58
специальная военная операция на украине
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эммануэль макрон
флориан филиппо
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ПАРИЖ, 15 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью на тему ситуации на Украине допустил ряд ложных и преувеличенных заявлений, считает лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент, политик Флориан Филиппо. "Всего за 30 минут безумец Макрон произнёс по меньшей мере восемь нелепостей и большой лжи о войне на Украине. Необходимо восстановить правду и избежать смертоносной ловушки манипуляций, разрушения, ограничения свободы, которые он хочет нам навязать, и войны! Защитим мир", - написал политик в Х. По его словам, речь идет о Минских соглашениях, оценке реального уровня угрозы, попытке подчинить население страхом и объемах денег, вливаемых в конфликт на Украине. Накануне Макрон в интервью телеканалу France 2 заявил, что "сделал все ради мира на Украине", упомянув Минские соглашения, и назвал победу России главной угрозой будущего и безопасности Франции и Европы. Он заявил, что Франция готова ответить на возможную эскалацию с российской стороны и "принять решения, гарантирующие, что Россия никогда не победит". При этом он добавил, что его страна "не ведет войну с Россией и российским народом", но поддерживает Киев. Он также пообещал, что Париж никогда не возьмет на себя инициативу в военных действиях на Украине.
https://ria.ru/20240304/frantsiya-1930886175.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, франция, эммануэль макрон, флориан филиппо
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, Флориан Филиппо
Французский политик призвал восстановить правду после интервью Макрона
Филиппо: Макрон, говоря об Украине, допустил много лжи и преувеличений
ПАРИЖ, 15 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью на тему ситуации на Украине допустил ряд ложных и преувеличенных заявлений, считает лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент, политик Флориан Филиппо.
"Всего за 30 минут безумец Макрон произнёс по меньшей мере восемь нелепостей и большой лжи о войне на Украине. Необходимо восстановить правду и избежать смертоносной ловушки манипуляций, разрушения, ограничения свободы, которые он хочет нам навязать, и войны! Защитим мир", - написал политик в Х. По его словам, речь идет о Минских соглашениях, оценке реального уровня угрозы, попытке подчинить население страхом и объемах денег, вливаемых в конфликт на Украине.
Накануне Макрон в интервью телеканалу France 2 заявил, что "сделал все ради мира на Украине", упомянув Минские соглашения, и назвал победу России
главной угрозой будущего и безопасности Франции и Европы
. Он заявил, что Франция готова ответить на возможную эскалацию с российской стороны и "принять решения, гарантирующие, что Россия никогда не победит". При этом он добавил, что его страна "не ведет войну с Россией и российским народом", но поддерживает Киев
. Он также пообещал, что Париж
никогда не возьмет на себя инициативу в военных действиях на Украине.
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