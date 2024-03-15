https://ria.ru/20240315/makron-1933348617.html

Макрон заявил, что Франция не станет инициировать эскалацию на Украине

Макрон заявил, что Франция не станет инициировать эскалацию на Украине - РИА Новости, 15.03.2024

Макрон заявил, что Франция не станет инициировать эскалацию на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что его страна, а также Германия и Польша не намерены инициировать эскалацию на Украине. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T19:46

2024-03-15T19:46

2024-03-15T19:47

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ПАРИЖ, 15 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что его страна, а также Германия и Польша не намерены инициировать эскалацию на Украине. Очередные заявления Макрона прозвучали на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и премьер-министром Польши Дональдом Туском, трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х. Французский лидер объявил о "ясной и последовательной решимости" трех стран "делать всё, что необходимо, так долго, как это необходимо", чтобы предотвратить победу России в конфликте на Украине. "Мы продолжим поддерживать Украину и ее народ так долго, как это будет необходимо, и мы продолжим также, как мы делали это с первого дня, никогда не брать на себя инициативу какой-либо эскалации", - добавил при этом президент Франции. Накануне Макрон в телеинтервью уже заверял, что Франция никогда не возьмет на себя инициативу в военных действиях на Украине. При этом он утверждал, что его страна готова ответить на возможную эскалацию со стороны России и "принять решения, гарантирующие, что она (РФ - ред.) не победит". После конференции по поддержке Украины в Париже в конце февраля Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Слова Макрона о возможной отправке войск на Украину подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил во Франции. Лидеры всех политических партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. Вскоре после заявлений Макрона канцлер Германии Олаф Шольц и министр обороны страны Борис Писториус заявили, что Берлин не будет отправлять своих военнослужащих на Украину. Шольц также подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". В интервью журналисту Дмитрию Киселеву президент РФ Владимир Путин заявил, что считает, что у Макрона есть некоторая обида на Москву за то, что Россия якобы выдавливает Францию из Африки. На самом деле российская сторона никого не выдавливала, а африканские страны самостоятельно выбирали сотрудничество с российскими экономическими операторами, подчеркнул президент. Путин прокомментировал и недавние антироссийские выпады Макрона по украинскому вопросу. Российский лидер предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины президент заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.

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https://ria.ru/20240312/repetitsiya-1932341181.html

https://ria.ru/20240306/europa-1931329632.html

https://ria.ru/20240309/evropeytsy-1931936605.html

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