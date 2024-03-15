https://ria.ru/20240315/makron-1933298792.html

"Всего за 30 минут". Слова Макрона об Украине вызвали панику во Франции

"Всего за 30 минут". Слова Макрона об Украине вызвали панику во Франции - РИА Новости, 15.03.2024

"Всего за 30 минут". Слова Макрона об Украине вызвали панику во Франции

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X призвал добиться истинны в отношении ситуации на Украине после интервью президента... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T17:05

2024-03-15T17:05

2024-03-15T18:40

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флориан филиппо

эммануэль макрон

патриот

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X призвал добиться истинны в отношении ситуации на Украине после интервью президента Франции Эммануэля Макрона."Вчера вечером, всего за 30 минут, Макрон произнес не менее восьми вопиющих нелепостей и большой лжи о войне на Украине! <…> Очень важно восстановить правду, если мы хотим вырваться из смертельной ловушки манипуляций, разрушения, ограничения свободы и войны!" — написал он.По словам Филиппо, среди прочего речь идет о Минских соглашениях, о реальной степени угрозы и о задействованных деньгах. Политик также выступил за защиту мира.Накануне Макрон в интервью телеканалу France 2 заявил, что Франция готова ответить на возможную эскалацию с российской стороны и "принять решения, гарантирующие, что Россия никогда не победит". При этом он добавил, что его страна "не ведет войну с Россией и российским народом", но поддерживает Киев. Он также пообещал, что Париж никогда не возьмет на себя инициативу в военных действиях на Украине.

https://ria.ru/20240315/ukraina-1933268703.html

https://ria.ru/20240314/nato-1932772308.html

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в мире, украина, франция, россия, флориан филиппо, эммануэль макрон, патриот