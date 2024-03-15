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"Всего за 30 минут". Слова Макрона об Украине вызвали панику во Франции - РИА Новости, 15.03.2024
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17:05 15.03.2024 (обновлено: 18:40 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/makron-1933298792.html
"Всего за 30 минут". Слова Макрона об Украине вызвали панику во Франции
"Всего за 30 минут". Слова Макрона об Украине вызвали панику во Франции - РИА Новости, 15.03.2024
"Всего за 30 минут". Слова Макрона об Украине вызвали панику во Франции
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X призвал добиться истинны в отношении ситуации на Украине после интервью президента... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T17:05
2024-03-15T18:40
в мире
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франция
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флориан филиппо
эммануэль макрон
патриот
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X призвал добиться истинны в отношении ситуации на Украине после интервью президента Франции Эммануэля Макрона."Вчера вечером, всего за 30 минут, Макрон произнес не менее восьми вопиющих нелепостей и большой лжи о войне на Украине! &lt;…&gt; Очень важно восстановить правду, если мы хотим вырваться из смертельной ловушки манипуляций, разрушения, ограничения свободы и войны!" — написал он.По словам Филиппо, среди прочего речь идет о Минских соглашениях, о реальной степени угрозы и о задействованных деньгах. Политик также выступил за защиту мира.Накануне Макрон в интервью телеканалу France 2 заявил, что Франция готова ответить на возможную эскалацию с российской стороны и "принять решения, гарантирующие, что Россия никогда не победит". При этом он добавил, что его страна "не ведет войну с Россией и российским народом", но поддерживает Киев. Он также пообещал, что Париж никогда не возьмет на себя инициативу в военных действиях на Украине.
https://ria.ru/20240315/ukraina-1933268703.html
https://ria.ru/20240314/nato-1932772308.html
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в мире, украина, франция, россия, флориан филиппо, эммануэль макрон, патриот
В мире, Украина, Франция, Россия, Флориан Филиппо, Эммануэль Макрон, Патриот
"Всего за 30 минут". Слова Макрона об Украине вызвали панику во Франции

Филиппо после слов Макрона призвал сказать правду о конфликте на Украине

© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X призвал добиться истинны в отношении ситуации на Украине после интервью президента Франции Эммануэля Макрона.
"Вчера вечером, всего за 30 минут, Макрон произнес не менее восьми вопиющих нелепостей и большой лжи о войне на Украине! <…> Очень важно восстановить правду, если мы хотим вырваться из смертельной ловушки манипуляций, разрушения, ограничения свободы и войны!" — написал он.
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По словам Филиппо, среди прочего речь идет о Минских соглашениях, о реальной степени угрозы и о задействованных деньгах. Политик также выступил за защиту мира.
Накануне Макрон в интервью телеканалу France 2 заявил, что Франция готова ответить на возможную эскалацию с российской стороны и "принять решения, гарантирующие, что Россия никогда не победит". При этом он добавил, что его страна "не ведет войну с Россией и российским народом", но поддерживает Киев. Он также пообещал, что Париж никогда не возьмет на себя инициативу в военных действиях на Украине.
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В миреУкраинаФранцияРоссияФлориан ФилиппоЭммануэль МакронПатриот
 
 
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