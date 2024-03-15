Рейтинг@Mail.ru
Во Франции нашли удивительную деталь в заявлении Макрона о России и Украине - РИА Новости, 15.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:43 15.03.2024 (обновлено: 15:54 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/makron-1933269392.html
Во Франции нашли удивительную деталь в заявлении Макрона о России и Украине
Во Франции нашли удивительную деталь в заявлении Макрона о России и Украине - РИА Новости, 15.03.2024
Во Франции нашли удивительную деталь в заявлении Макрона о России и Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон пытается своими последними заявлениями о России и Украине привлечь к себе внимание, написал лидер французской... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T15:43
2024-03-15T15:54
в мире
россия
эммануэль макрон
украина
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913912504_236:46:2628:1392_1920x0_80_0_0_6f7f2662e484da4295f9d8e88466c375.jpg
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон пытается своими последними заявлениями о России и Украине привлечь к себе внимание, написал лидер французской правоцентристской партии "Республиканцы", депутат парламента Эрик Сьотти в соцсети X. "После нового заявления Макрона я задаюсь вопросом: хочет ли он военных действий против России или занять политическое пространство в разгар предвыборной кампании?" — написал он. Сьотти добавил, что в обстановке, не исключающей риск начала конфликта мирового масштаба, подливать масла в огонь недопустимо, преследуя предвыборные цели. При этом оказание помощи Украине он поддержал.В конце февраля Макрон заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. При этом власти многих европейских государств заявили, что речь о переброске военных на Украину не идет.Комментируя слова президента Франции, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.
https://ria.ru/20240315/makron-1933217897.html
https://ria.ru/20240315/rossiya-1933178295.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913912504_350:54:2558:1710_1920x0_80_0_0_6a2e52d05f174ac1386cdaa695b92d3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, эммануэль макрон, украина, европарламент
В мире, Россия, Эммануэль Макрон, Украина, Европарламент
Во Франции нашли удивительную деталь в заявлении Макрона о России и Украине

Французский депутат связал слова Макрона об Украине с выборами

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон пытается своими последними заявлениями о России и Украине привлечь к себе внимание, написал лидер французской правоцентристской партии "Республиканцы", депутат парламента Эрик Сьотти в соцсети X.

"После нового заявления Макрона я задаюсь вопросом: хочет ли он военных действий против России или занять политическое пространство в разгар предвыборной кампании?" — написал он.
Вид на Лондон - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Два часа. В Британии обратились к России после заявления Макрона
Вчера, 13:43
Сьотти добавил, что в обстановке, не исключающей риск начала конфликта мирового масштаба, подливать масла в огонь недопустимо, преследуя предвыборные цели. При этом оказание помощи Украине он поддержал.

В конце февраля Макрон заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.
Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. При этом власти многих европейских государств заявили, что речь о переброске военных на Украину не идет.

Комментируя слова президента Франции, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.
Эдгарс Ринкевичс - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
"Разрушить". Президент Латвии сделал заявление о России
Вчера, 12:25
 
В миреРоссияЭммануэль МакронУкраинаЕвропарламент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала