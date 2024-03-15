https://ria.ru/20240315/makron-1933269392.html

Во Франции нашли удивительную деталь в заявлении Макрона о России и Украине

Во Франции нашли удивительную деталь в заявлении Макрона о России и Украине - РИА Новости, 15.03.2024

Во Франции нашли удивительную деталь в заявлении Макрона о России и Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон пытается своими последними заявлениями о России и Украине привлечь к себе внимание, написал лидер французской... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T15:43

2024-03-15T15:43

2024-03-15T15:54

в мире

россия

эммануэль макрон

украина

европарламент

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913912504_236:46:2628:1392_1920x0_80_0_0_6f7f2662e484da4295f9d8e88466c375.jpg

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон пытается своими последними заявлениями о России и Украине привлечь к себе внимание, написал лидер французской правоцентристской партии "Республиканцы", депутат парламента Эрик Сьотти в соцсети X. "После нового заявления Макрона я задаюсь вопросом: хочет ли он военных действий против России или занять политическое пространство в разгар предвыборной кампании?" — написал он. Сьотти добавил, что в обстановке, не исключающей риск начала конфликта мирового масштаба, подливать масла в огонь недопустимо, преследуя предвыборные цели. При этом оказание помощи Украине он поддержал.В конце февраля Макрон заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. При этом власти многих европейских государств заявили, что речь о переброске военных на Украину не идет.Комментируя слова президента Франции, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.

https://ria.ru/20240315/makron-1933217897.html

https://ria.ru/20240315/rossiya-1933178295.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, эммануэль макрон, украина, европарламент