Во Франции нашли удивительную деталь в заявлении Макрона о России и Украине
Французский депутат связал слова Макрона об Украине с выборами
© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон пытается своими последними заявлениями о России и Украине привлечь к себе внимание, написал лидер французской правоцентристской партии "Республиканцы", депутат парламента Эрик Сьотти в соцсети X.
"После нового заявления Макрона я задаюсь вопросом: хочет ли он военных действий против России или занять политическое пространство в разгар предвыборной кампании?" — написал он.
"После нового заявления Макрона я задаюсь вопросом: хочет ли он военных действий против России или занять политическое пространство в разгар предвыборной кампании?" — написал он.
Сьотти добавил, что в обстановке, не исключающей риск начала конфликта мирового масштаба, подливать масла в огонь недопустимо, преследуя предвыборные цели. При этом оказание помощи Украине он поддержал.
В конце февраля Макрон заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.
В конце февраля Макрон заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.
Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. При этом власти многих европейских государств заявили, что речь о переброске военных на Украину не идет.
Комментируя слова президента Франции, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.
Комментируя слова президента Франции, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.