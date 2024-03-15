https://ria.ru/20240315/makron-1933264901.html

В Совфеде напомнили Макрону о нерушимости границ России

В Совфеде напомнили Макрону о нерушимости границ России - РИА Новости, 15.03.2024

В Совфеде напомнили Макрону о нерушимости границ России

Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости вернуть Крым под контроль Украины, заявила о... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T15:34

2024-03-15T15:34

2024-03-15T15:34

россия

украина

эммануэль макрон

екатерина алтабаева

в мире

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости вернуть Крым под контроль Украины, заявила о нерушимости границ России. Ранее Макрон в интервью телеканалу France 2 заявил, что не может быть прочного мира без возврата Украины к международно признанным границам, включая Крым. "Есть Конституция Российской Федерации, где точно определены границы. И что бы ни говорили за рубежом люди, которые не являются самостоятельными и действуют по заказу, прежде всего, заокеанских кукловодов, мы совершенно убеждены, что границы Российской Федерации нерушимы и исходим из этого. Наша конституция и наше желание быть в составе Российской Федерации давним давно определены", - сказала Алтабаева РИА Новости. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20240312/repetitsiya-1932341181.html

https://ria.ru/20240304/frantsiya-1930886175.html

россия

украина

республика крым

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россия, украина, эммануэль макрон, екатерина алтабаева, в мире, республика крым