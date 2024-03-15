Два часа. В Британии обратились к России после заявления Макрона
Вид на Лондон. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Читатели Daily Mail раскритиковали заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что победа России на Украине сведет доверие к Европе к нулю.
"Русские, Макрон готов через два часа поменять свое мнение. Сам себя дискредитирует", — написал один из комментаторов.
"Русские, Макрон готов через два часа поменять свое мнение. Сам себя дискредитирует", — написал один из комментаторов.
"Мы не хотим воевать за Украину", — поддержал другой.
"Кто-то должен напомнить ему, что НАТО — это оборонительный альянс, и союзники обязуются помогать только в случае нападения на одного из них", — отметил третий.
"Лучше поощряйте Украину вести переговоры", — поделился мнением еще один из пользователей.
"НАТО не нужно расширяться на Восток", — заключили читатели.
Ранее Макрон в интервью телеканалу France 2 заявил, что его страна готова ответить на возможную эскалацию со стороны России и "принять решения, гарантирующие, что она не победит.
В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Париж не прочь повысить степень вовлеченности в конфликт на Украине. Ранее замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что у Москвы после слов французского президента больше нет никаких "красных линий" по отношению к Парижу.
"Кто-то должен напомнить ему, что НАТО — это оборонительный альянс, и союзники обязуются помогать только в случае нападения на одного из них", — отметил третий.
"Лучше поощряйте Украину вести переговоры", — поделился мнением еще один из пользователей.
"НАТО не нужно расширяться на Восток", — заключили читатели.
Ранее Макрон в интервью телеканалу France 2 заявил, что его страна готова ответить на возможную эскалацию со стороны России и "принять решения, гарантирующие, что она не победит.
В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Париж не прочь повысить степень вовлеченности в конфликт на Украине. Ранее замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что у Москвы после слов французского президента больше нет никаких "красных линий" по отношению к Парижу.