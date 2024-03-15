https://ria.ru/20240315/makron-1933217897.html

Два часа. В Британии обратились к России после заявления Макрона

Два часа. В Британии обратились к России после заявления Макрона - РИА Новости, 15.03.2024

Два часа. В Британии обратились к России после заявления Макрона

Читатели Daily Mail раскритиковали заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что победа России на Украине сведет доверие к Европе к нулю. "Русские,... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T13:43

2024-03-15T13:43

2024-03-15T13:43

специальная военная операция на украине

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нато

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Читатели Daily Mail раскритиковали заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что победа России на Украине сведет доверие к Европе к нулю. "Русские, Макрон готов через два часа поменять свое мнение. Сам себя дискредитирует", — написал один из комментаторов. "Мы не хотим воевать за Украину", — поддержал другой. "Кто-то должен напомнить ему, что НАТО — это оборонительный альянс, и союзники обязуются помогать только в случае нападения на одного из них", — отметил третий. "Лучше поощряйте Украину вести переговоры", — поделился мнением еще один из пользователей. "НАТО не нужно расширяться на Восток", — заключили читатели. Ранее Макрон в интервью телеканалу France 2 заявил, что его страна готова ответить на возможную эскалацию со стороны России и "принять решения, гарантирующие, что она не победит.В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Париж не прочь повысить степень вовлеченности в конфликт на Украине. Ранее замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что у Москвы после слов французского президента больше нет никаких "красных линий" по отношению к Парижу.

https://ria.ru/20240315/rossiya-1933178295.html

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в мире, россия, украина, эммануэль макрон, нато