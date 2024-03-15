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Два часа. В Британии обратились к России после заявления Макрона - РИА Новости, 15.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:43 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/makron-1933217897.html
Два часа. В Британии обратились к России после заявления Макрона
Два часа. В Британии обратились к России после заявления Макрона - РИА Новости, 15.03.2024
Два часа. В Британии обратились к России после заявления Макрона
Читатели Daily Mail раскритиковали заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что победа России на Украине сведет доверие к Европе к нулю. "Русские,... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T13:43
2024-03-15T13:43
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
эммануэль макрон
нато
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Читатели Daily Mail раскритиковали заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что победа России на Украине сведет доверие к Европе к нулю. "Русские, Макрон готов через два часа поменять свое мнение. Сам себя дискредитирует", — написал один из комментаторов. "Мы не хотим воевать за Украину", — поддержал другой. "Кто-то должен напомнить ему, что НАТО — это оборонительный альянс, и союзники обязуются помогать только в случае нападения на одного из них", — отметил третий. "Лучше поощряйте Украину вести переговоры", — поделился мнением еще один из пользователей. "НАТО не нужно расширяться на Восток", — заключили читатели. Ранее Макрон в интервью телеканалу France 2 заявил, что его страна готова ответить на возможную эскалацию со стороны России и "принять решения, гарантирующие, что она не победит.В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Париж не прочь повысить степень вовлеченности в конфликт на Украине. Ранее замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что у Москвы после слов французского президента больше нет никаких "красных линий" по отношению к Парижу.
https://ria.ru/20240315/rossiya-1933178295.html
https://ria.ru/20240315/ukraina-1933158126.html
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в мире, россия, украина, эммануэль макрон, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Эммануэль Макрон, НАТО

Два часа. В Британии обратились к России после заявления Макрона

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс | Перейти в медиабанкВид на Лондон
Вид на Лондон - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Читатели Daily Mail раскритиковали заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что победа России на Украине сведет доверие к Европе к нулю.

"Русские, Макрон готов через два часа поменять свое мнение. Сам себя дискредитирует", — написал один из комментаторов.
Эдгарс Ринкевичс - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
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"Мы не хотим воевать за Украину", — поддержал другой.

"Кто-то должен напомнить ему, что НАТО — это оборонительный альянс, и союзники обязуются помогать только в случае нападения на одного из них", — отметил третий.

"Лучше поощряйте Украину вести переговоры", — поделился мнением еще один из пользователей.

"НАТО не нужно расширяться на Восток", — заключили читатели.

Ранее Макрон в интервью телеканалу France 2 заявил, что его страна готова ответить на возможную эскалацию со стороны России и "принять решения, гарантирующие, что она не победит.

В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Париж не прочь повысить степень вовлеченности в конфликт на Украине. Ранее замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что у Москвы после слов французского президента больше нет никаких "красных линий" по отношению к Парижу.
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