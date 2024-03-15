https://ria.ru/20240315/makron-1933213848.html

Во Франции забили тревогу после заявления Макрона о России

Во Франции забили тревогу после заявления Макрона о России - РИА Новости, 15.03.2024

Во Франции забили тревогу после заявления Макрона о России

Интервью президента Франции Эммануэля Макрона телеканалам TF1 и France 2, призванное успокоить общественность, получилось воинственным и возмутило французскую... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T13:35

2024-03-15T13:35

2024-03-15T15:53

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олаф шольц

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Интервью президента Франции Эммануэля Макрона телеканалам TF1 и France 2, призванное успокоить общественность, получилось воинственным и возмутило французскую оппозицию, пишет газета Le Figaro."Подобное легкомыслие, безответственность и цинизм вызывают тревогу за французов", — приводит издание слова лидера "Республиканцев" Эрика Сьотти.Политик из партии "Реконкиста!" Марион Марешаль, в свою очередь, сказала, что Макрон словно бы играет в солдатиков."Если мы будем разжигать войну, мы, в конечном итоге, устроим ее сами. Те, кто хочет мира, готовят мир", — заявил бывший кандидат в президенты Жан-Люк Меланшон.Он выразил обеспокоенность тем, что французский лидер размышляет об экзистенциальной для Европы войне.В конце февраля президент Франции заявил, что Париж сделает все, чтобы Москва "не выиграла эту войну". Он рассказал также, что лидеры западных стран обсуждали возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.Макрона жестко раскритиковали за эти высказывания, но он ответил, что все его слова были тщательно обдуманы. При этом он подчеркнул, что у Франции нет лимитов и красных линий в вопросе помощи Киеву.На этом фоне власти многих европейских государств заявили, что речь о переброске военных на Украину не идет. В частности, об этом говорили канцлер Германии Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус. Кроме того, глава немецкого правительства уточнил, что другие члены НАТО тоже не собираются этого делать.В понедельник, 11 марта, генсек Йенс Столтенберг подтвердил, что альянса не намерен направлять войска на Украину, и призвал Макрона консультироваться по таким вопросам с членами организации.Президент России Владимир Путин предупредил, что ввод европейского контингента никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для киевских властей. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Парижа красных линий в отношении поддержки Украины он заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.

https://ria.ru/20240315/frantsiya-1933158415.html

https://ria.ru/20240315/makron-1933196878.html

https://ria.ru/20240304/frantsiya-1930886175.html

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в мире, франция, украина, россия, эммануэль макрон, жан-люк меланшон, олаф шольц, нато