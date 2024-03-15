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Макрон вел страну к хаосу, а теперь ведет к войне, заявила Ле Пен - РИА Новости, 15.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:27 15.03.2024 (обновлено: 13:03 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/makron-1933179083.html
Макрон вел страну к хаосу, а теперь ведет к войне, заявила Ле Пен
Макрон вел страну к хаосу, а теперь ведет к войне, заявила Ле Пен - РИА Новости, 15.03.2024
Макрон вел страну к хаосу, а теперь ведет к войне, заявила Ле Пен
Президент Франции Эммануэль Макрон сначала вёл страну к хаосу, однако теперь он хочет привести её ещё и к войне, заявила в пятницу лидер фракции крайне правой... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T12:27
2024-03-15T13:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
эммануэль макрон
марин ле пен
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ПАРИЖ, 15 мар – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон сначала вёл страну к хаосу, однако теперь он хочет привести её ещё и к войне, заявила в пятницу лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" в Нацсобрании Марин Ле Пен, прокомментировав последние высказывания французского лидера по Украине. Ранее Макрон в интервью телеканалу France 2 заявил, что Франция готова ответить на возможную эскалацию с российской стороны и "принять решения, гарантирующие, что Россия никогда не победит". При этом он отметил, что "Франция не ведет войну с Россией и российским народом", но поддерживает Украину, которая "должна вернуться к международно признанным границам". Он также заявил, что Франция никогда не возьмет на себя инициативу в военных действиях на Украине. "До сих пор мы знали, что Эммануэль Макрон ведёт нас к хаосу, со вчерашнего вечера мы знаем, что он также хочет привести нас к войне", - написала Ле Пен на своей странице в соцсети X. По её словам, Макрон говорит о "худшем, что может произойти со страной", спокойно, видя в этом не более неудобств, "чем встать со стула". "Играть с жизнью французов с такой отрешенностью – непостижимо", - добавила политик. Ранее лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент, политик Флориан Филиппо также осудил высказывания Макрона по Украине и заявил, что президент применил выражения, которыми можно было бы оправдать применение ядерного оружия.
https://ria.ru/20240304/frantsiya-1930886175.html
https://ria.ru/20240314/nato-1932772308.html
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в мире, украина, франция, эммануэль макрон, марин ле пен
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен
Макрон вел страну к хаосу, а теперь ведет к войне, заявила Ле Пен

Ле Пен: Макрон вел Францию к хаосу, а вчера дал понять, что ведет к войне

© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 15 мар – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон сначала вёл страну к хаосу, однако теперь он хочет привести её ещё и к войне, заявила в пятницу лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" в Нацсобрании Марин Ле Пен, прокомментировав последние высказывания французского лидера по Украине.
Ранее Макрон в интервью телеканалу France 2 заявил, что Франция готова ответить на возможную эскалацию с российской стороны и "принять решения, гарантирующие, что Россия никогда не победит". При этом он отметил, что "Франция не ведет войну с Россией и российским народом", но поддерживает Украину, которая "должна вернуться к международно признанным границам". Он также заявил, что Франция никогда не возьмет на себя инициативу в военных действиях на Украине.
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"До сих пор мы знали, что Эммануэль Макрон ведёт нас к хаосу, со вчерашнего вечера мы знаем, что он также хочет привести нас к войне", - написала Ле Пен на своей странице в соцсети X.
По её словам, Макрон говорит о "худшем, что может произойти со страной", спокойно, видя в этом не более неудобств, "чем встать со стула". "Играть с жизнью французов с такой отрешенностью – непостижимо", - добавила политик.
Ранее лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент, политик Флориан Филиппо также осудил высказывания Макрона по Украине и заявил, что президент применил выражения, которыми можно было бы оправдать применение ядерного оружия.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияЭммануэль МакронМарин Ле Пен
 
 
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