Возможности Франции не соответствуют риторике Макрона, считает аналитик
Коротченко: возможности французского ВПК не соответствуют риторике Макрона
© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Позиция президента Франции Эммануэля Макрона по военной поддержке Украины вызвана потерей позиций Парижа в Африке, однако реальные возможности французского оборонно-промышленного комплекса не соответствуют воинствующей риторике главы Франции, заявил РИА Новости в пятницу известный военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее Макрон в интервью телеканалу France 2 заявил, что Франция готова ответить на возможную эскалацию с российской стороны и "принять решения, гарантирующие, что Россия никогда не победит". При этом, отвечая на вопрос, почему во Франции производят только по 100 снарядов в день, президент страны подчеркнул, что французский ВПК не адаптирован к территориальному конфликту высокой интенсивности.
"Макрон сегодня выступает главным инициатором масштабной накачки Киева оружием, опережая в этом плане даже Польшу и страны Балтии. Более того, он первым озвучил идею отправки воинских контингентов стран НАТО на Украину. Однако если посмотреть на реальные масштабы производства французского военно-промышленного комплекса, становится очевидным, что возможности военной помощи Украине не в пример слабее ожесточённой риторике лидера страны", - сказал Коротченко.
Аналитик пояснил, что антироссийские заявления Макрона связаны с потерей влияния Франции в западной Африке, что французский президент связывает с деятельностью России.
"Потеря влияния очень чувствительна для Парижа, прежде всего из-за лишения доступа к африканскому урану. Наш президент Владимир Путин недавно заявил, что "бал вампиров" заканчивается. Так вот, колониальный "бал вампиров" Франции в Африке уже точно подходит к концу", - подчеркнул собеседник агентства.
При этом Коротченко отметил, что помимо поставок оружия Киеву Париж противостоит Москве на дипломатическом треке, пытаясь завоевать новые позиции на постсоветском пространстве. "В отместку Макрон активно лезет в зону влияния России на Южном Кавказе, выстраивает стратегические отношения с Арменией – союзницей РФ по ОДКБ, всячески влияя на Ереван, чтобы (премьер Армении Никол) Пашинян совершил разворот в сторону Запада. Также президент Франции пытается консолидировать антироссийские элиты в Молдавии", - сказал он.
В интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости Путин заявил, что считает, что у Макрона есть некоторая обида на Москву за то, что Россия якобы выдавливает Францию из Африки. На самом деле российская сторона никого не выдавливала, а африканские страны самостоятельно выбирали сотрудничество с российскими экономическими операторами, подчеркнул президент.
Путин прокомментировал и недавние антироссийские выпады Макрона по украинскому вопросу. Российский лидер предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины президент заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.