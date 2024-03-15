Рейтинг@Mail.ru
Возможности Франции не соответствуют риторике Макрона, считает аналитик - РИА Новости, 15.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:09 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/makron-1933173838.html
Возможности Франции не соответствуют риторике Макрона, считает аналитик
Возможности Франции не соответствуют риторике Макрона, считает аналитик - РИА Новости, 15.03.2024
Возможности Франции не соответствуют риторике Макрона, считает аналитик
Позиция президента Франции Эммануэля Макрона по военной поддержке Украины вызвана потерей позиций Парижа в Африке, однако реальные возможности французского... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T12:09
2024-03-15T12:09
специальная военная операция на украине
франция
россия
украина
эммануэль макрон
игорь коротченко
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929930114_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_e9804da4baab872a38d976b876b9d3e9.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Позиция президента Франции Эммануэля Макрона по военной поддержке Украины вызвана потерей позиций Парижа в Африке, однако реальные возможности французского оборонно-промышленного комплекса не соответствуют воинствующей риторике главы Франции, заявил РИА Новости в пятницу известный военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Ранее Макрон в интервью телеканалу France 2 заявил, что Франция готова ответить на возможную эскалацию с российской стороны и "принять решения, гарантирующие, что Россия никогда не победит". При этом, отвечая на вопрос, почему во Франции производят только по 100 снарядов в день, президент страны подчеркнул, что французский ВПК не адаптирован к территориальному конфликту высокой интенсивности. "Макрон сегодня выступает главным инициатором масштабной накачки Киева оружием, опережая в этом плане даже Польшу и страны Балтии. Более того, он первым озвучил идею отправки воинских контингентов стран НАТО на Украину. Однако если посмотреть на реальные масштабы производства французского военно-промышленного комплекса, становится очевидным, что возможности военной помощи Украине не в пример слабее ожесточённой риторике лидера страны", - сказал Коротченко. Аналитик пояснил, что антироссийские заявления Макрона связаны с потерей влияния Франции в западной Африке, что французский президент связывает с деятельностью России. "Потеря влияния очень чувствительна для Парижа, прежде всего из-за лишения доступа к африканскому урану. Наш президент Владимир Путин недавно заявил, что "бал вампиров" заканчивается. Так вот, колониальный "бал вампиров" Франции в Африке уже точно подходит к концу", - подчеркнул собеседник агентства. При этом Коротченко отметил, что помимо поставок оружия Киеву Париж противостоит Москве на дипломатическом треке, пытаясь завоевать новые позиции на постсоветском пространстве. "В отместку Макрон активно лезет в зону влияния России на Южном Кавказе, выстраивает стратегические отношения с Арменией – союзницей РФ по ОДКБ, всячески влияя на Ереван, чтобы (премьер Армении Никол) Пашинян совершил разворот в сторону Запада. Также президент Франции пытается консолидировать антироссийские элиты в Молдавии", - сказал он. В интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости Путин заявил, что считает, что у Макрона есть некоторая обида на Москву за то, что Россия якобы выдавливает Францию из Африки. На самом деле российская сторона никого не выдавливала, а африканские страны самостоятельно выбирали сотрудничество с российскими экономическими операторами, подчеркнул президент. Путин прокомментировал и недавние антироссийские выпады Макрона по украинскому вопросу. Российский лидер предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины президент заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.
https://ria.ru/20240304/frantsiya-1930886175.html
https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html
https://ria.ru/20240306/europa-1931329632.html
франция
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929930114_109:0:2838:2047_1920x0_80_0_0_70e50b41dba40b4e7902905953350ad5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
франция, россия, украина, эммануэль макрон, игорь коротченко, в мире
Специальная военная операция на Украине, Франция, Россия, Украина, Эммануэль Макрон, Игорь Коротченко, В мире
Возможности Франции не соответствуют риторике Макрона, считает аналитик

Коротченко: возможности французского ВПК не соответствуют риторике Макрона

© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Позиция президента Франции Эммануэля Макрона по военной поддержке Украины вызвана потерей позиций Парижа в Африке, однако реальные возможности французского оборонно-промышленного комплекса не соответствуют воинствующей риторике главы Франции, заявил РИА Новости в пятницу известный военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее Макрон в интервью телеканалу France 2 заявил, что Франция готова ответить на возможную эскалацию с российской стороны и "принять решения, гарантирующие, что Россия никогда не победит". При этом, отвечая на вопрос, почему во Франции производят только по 100 снарядов в день, президент страны подчеркнул, что французский ВПК не адаптирован к территориальному конфликту высокой интенсивности.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Францию в войне с Россией ждет новый позор
4 марта, 08:00
"Макрон сегодня выступает главным инициатором масштабной накачки Киева оружием, опережая в этом плане даже Польшу и страны Балтии. Более того, он первым озвучил идею отправки воинских контингентов стран НАТО на Украину. Однако если посмотреть на реальные масштабы производства французского военно-промышленного комплекса, становится очевидным, что возможности военной помощи Украине не в пример слабее ожесточённой риторике лидера страны", - сказал Коротченко.
Аналитик пояснил, что антироссийские заявления Макрона связаны с потерей влияния Франции в западной Африке, что французский президент связывает с деятельностью России.
"Потеря влияния очень чувствительна для Парижа, прежде всего из-за лишения доступа к африканскому урану. Наш президент Владимир Путин недавно заявил, что "бал вампиров" заканчивается. Так вот, колониальный "бал вампиров" Франции в Африке уже точно подходит к концу", - подчеркнул собеседник агентства.
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
"Среди нечуждых им гробов": европейцы обсуждают интервенцию в Россию
28 февраля, 08:00
При этом Коротченко отметил, что помимо поставок оружия Киеву Париж противостоит Москве на дипломатическом треке, пытаясь завоевать новые позиции на постсоветском пространстве. "В отместку Макрон активно лезет в зону влияния России на Южном Кавказе, выстраивает стратегические отношения с Арменией – союзницей РФ по ОДКБ, всячески влияя на Ереван, чтобы (премьер Армении Никол) Пашинян совершил разворот в сторону Запада. Также президент Франции пытается консолидировать антироссийские элиты в Молдавии", - сказал он.
В интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости Путин заявил, что считает, что у Макрона есть некоторая обида на Москву за то, что Россия якобы выдавливает Францию из Африки. На самом деле российская сторона никого не выдавливала, а африканские страны самостоятельно выбирали сотрудничество с российскими экономическими операторами, подчеркнул президент.
Путин прокомментировал и недавние антироссийские выпады Макрона по украинскому вопросу. Российский лидер предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины президент заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.
Французский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Европа дала задний ход
6 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеФранцияРоссияУкраинаЭммануэль МакронИгорь КоротченкоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала