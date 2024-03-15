https://ria.ru/20240315/makron-1933100255.html
В Госдуме рассказали о причине заявлений Макрона
В Госдуме рассказали о причине заявлений Макрона - РИА Новости, 15.03.2024
В Госдуме рассказали о причине заявлений Макрона
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что конфликт на Украине оставил президента Франции Эммануэля Макрона "у разбитого... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T07:55
2024-03-15T07:55
2024-03-15T07:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что конфликт на Украине оставил президента Франции Эммануэля Макрона "у разбитого корыта". Ранее Макрон в интервью телеканалу France 2 заявил, что Франция готова ответить на возможную эскалацию с российской стороны и "принять решения, гарантирующие, что Россия никогда не победит". При это он отметил, что "Франция не ведет войну с Россией и российским народом", но поддерживает Украину, которая "должна вернуться к международно признанным границам". "Со стороны Макарон выглядит одновременно как безответственный политик и мелкий проходимец, презираемый собственным народом. Он машет руками и с остервенением борется не за благо французских граждан и тем более украинского народа, а за огромные деньги, вложенные в приобретение на Украине по бросовым ценам плодородных земель", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, сокрушительные провалы на фронте и сдача позиций киевским режимом разрушают мечту Макрона о несметном богатстве. "Целенаправленный военный конфликт на Украине не принес Макрону никаких обещанных в Вашингтоне дивидендов, тем самым в одночасье лишив его неоправданно завышенных надежд и призрачных перспектив, оставляя его у разбитого корыта", - подчеркнул депутат и призвал французских силовиков проверить Макрона на предмет коррупционных схем, связанных с Украиной.
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в мире, украина, эммануэль макрон, михаил шеремет, госдума рф, франция, россия
В мире, Украина, Эммануэль Макрон, Михаил Шеремет, Госдума РФ, Франция, Россия
В Госдуме рассказали о причине заявлений Макрона
Депутат Шеремет: конфликт на Украине оставил Макрона у разбитого корыта
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что конфликт на Украине оставил президента Франции Эммануэля Макрона "у разбитого корыта".
Ранее Макрон в интервью телеканалу France 2 заявил, что Франция готова ответить на возможную эскалацию с российской стороны и "принять решения, гарантирующие, что Россия никогда не победит". При это он отметил, что "Франция не ведет войну с Россией и российским народом", но поддерживает Украину, которая "должна вернуться к международно признанным границам".
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"Со стороны Макарон выглядит одновременно как безответственный политик и мелкий проходимец, презираемый собственным народом. Он машет руками и с остервенением борется не за благо французских граждан и тем более украинского народа, а за огромные деньги, вложенные в приобретение на Украине по бросовым ценам плодородных земель", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, сокрушительные провалы на фронте и сдача позиций киевским режимом разрушают мечту Макрона о несметном богатстве.
"Целенаправленный военный конфликт на Украине
не принес Макрону никаких обещанных в Вашингтоне дивидендов, тем самым в одночасье лишив его неоправданно завышенных надежд и призрачных перспектив, оставляя его у разбитого корыта", - подчеркнул депутат и призвал французских силовиков проверить Макрона на предмет коррупционных схем, связанных с Украиной.
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