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В Госдуме рассказали о причине заявлений Макрона - РИА Новости, 15.03.2024
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07:55 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/makron-1933100255.html
В Госдуме рассказали о причине заявлений Макрона
В Госдуме рассказали о причине заявлений Макрона - РИА Новости, 15.03.2024
В Госдуме рассказали о причине заявлений Макрона
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что конфликт на Украине оставил президента Франции Эммануэля Макрона "у разбитого... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T07:55
2024-03-15T07:55
в мире
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что конфликт на Украине оставил президента Франции Эммануэля Макрона "у разбитого корыта". Ранее Макрон в интервью телеканалу France 2 заявил, что Франция готова ответить на возможную эскалацию с российской стороны и "принять решения, гарантирующие, что Россия никогда не победит". При это он отметил, что "Франция не ведет войну с Россией и российским народом", но поддерживает Украину, которая "должна вернуться к международно признанным границам". "Со стороны Макарон выглядит одновременно как безответственный политик и мелкий проходимец, презираемый собственным народом. Он машет руками и с остервенением борется не за благо французских граждан и тем более украинского народа, а за огромные деньги, вложенные в приобретение на Украине по бросовым ценам плодородных земель", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, сокрушительные провалы на фронте и сдача позиций киевским режимом разрушают мечту Макрона о несметном богатстве. "Целенаправленный военный конфликт на Украине не принес Макрону никаких обещанных в Вашингтоне дивидендов, тем самым в одночасье лишив его неоправданно завышенных надежд и призрачных перспектив, оставляя его у разбитого корыта", - подчеркнул депутат и призвал французских силовиков проверить Макрона на предмет коррупционных схем, связанных с Украиной.
https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html
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в мире, украина, эммануэль макрон, михаил шеремет, госдума рф, франция, россия
В мире, Украина, Эммануэль Макрон, Михаил Шеремет, Госдума РФ, Франция, Россия
В Госдуме рассказали о причине заявлений Макрона

Депутат Шеремет: конфликт на Украине оставил Макрона у разбитого корыта

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкДепутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что конфликт на Украине оставил президента Франции Эммануэля Макрона "у разбитого корыта".
Ранее Макрон в интервью телеканалу France 2 заявил, что Франция готова ответить на возможную эскалацию с российской стороны и "принять решения, гарантирующие, что Россия никогда не победит". При это он отметил, что "Франция не ведет войну с Россией и российским народом", но поддерживает Украину, которая "должна вернуться к международно признанным границам".
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"Со стороны Макарон выглядит одновременно как безответственный политик и мелкий проходимец, презираемый собственным народом. Он машет руками и с остервенением борется не за благо французских граждан и тем более украинского народа, а за огромные деньги, вложенные в приобретение на Украине по бросовым ценам плодородных земель", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, сокрушительные провалы на фронте и сдача позиций киевским режимом разрушают мечту Макрона о несметном богатстве.
"Целенаправленный военный конфликт на Украине не принес Макрону никаких обещанных в Вашингтоне дивидендов, тем самым в одночасье лишив его неоправданно завышенных надежд и призрачных перспектив, оставляя его у разбитого корыта", - подчеркнул депутат и призвал французских силовиков проверить Макрона на предмет коррупционных схем, связанных с Украиной.
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