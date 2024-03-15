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Эксперт назвал курс Макрона шизофренией - РИА Новости, 15.03.2024
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02:27 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/makron-1933085705.html
Эксперт назвал курс Макрона шизофренией
Эксперт назвал курс Макрона шизофренией - РИА Новости, 15.03.2024
Эксперт назвал курс Макрона шизофренией
Крымский политический эксперт Денис Батурин назвал внешний курс президента Франции Эммануэля Макрона в отношении России стратегической неопределенностью и... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T02:27
2024-03-15T02:27
в мире
россия
украина
франция
эммануэль макрон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Крымский политический эксперт Денис Батурин назвал внешний курс президента Франции Эммануэля Макрона в отношении России стратегической неопределенностью и политической шизофренией. Ранее Макрон в интервью телеканалу France 2 заявил, что Франция готова ответить на возможную эскалацию с российской стороны и "принять решения, гарантирующие, что Россия никогда не победит". При это он отметил, что "Франция не ведет войну с Россией и российским народом", но поддерживает Украину, которая "должна вернуться к международно признанным границам". Он также отметил, что Франция никогда не возьмет на себя инициативу в военных действиях на Украине. "Макрон следует провозглашенному им внешнеполитическому курсу в отношении России - "стратегическая неопределенность". Это некая политическая шизофрения", - сказал Батурин РИА Новости. По его словам, Макрон с одной стороны заявляет, что не позволит России одержать победу и поддерживает всячески, в том числе поставками оружия, Украину, а с другой - заверяет, что Франция "никогда не возьмем на себя инициативу в военных действиях на Украине", и тут же умалчивает о французских наемниках, которые там уже погибли. Эксперт подчеркнул, что Макрону пора признать, что протесты фермеров во Франции, прежде всего, связаны с последствиями украинского кризиса, который он же сам и продолжает разжигать. "Но по мнению Макрона, виновата в этом, конечно, Россия. Своей роли и вины, а также роли и вины предшественника - Франсуа Олланда - он не видит, в частности, в затягивании и имитации минского процесса. Винит Макрон Россию и в проблемах Франции в бывших африканских колониях, откуда французов попросту изгоняют. Взамен мы видим готовность африканцев взаимодействовать с российской стороной по вопросам экономики, продовольствия, технологического и гуманитарного сотрудничества", - подчеркнул политолог. В декабре 2022 года экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что целью минских соглашений была попытка дать Украине время для наращивания сил в противостоянии с Россией. По ее словам, все страны-участницы минских договоренностей понимали, что конфликт на Украине был только приостановлен, но сама проблема не решена. Ее слова позднее подтвердил Олланд.
https://ria.ru/20240315/makron-1933082811.html
https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html
https://ria.ru/20240312/repetitsiya-1932341181.html
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в мире, россия, украина, франция, эммануэль макрон
В мире, Россия, Украина, Франция, Эммануэль Макрон
Эксперт назвал курс Макрона шизофренией

Эксперт Батурин назвал курс Макрона в отношении России политической шизофренией

© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Крымский политический эксперт Денис Батурин назвал внешний курс президента Франции Эммануэля Макрона в отношении России стратегической неопределенностью и политической шизофренией.
Ранее Макрон в интервью телеканалу France 2 заявил, что Франция готова ответить на возможную эскалацию с российской стороны и "принять решения, гарантирующие, что Россия никогда не победит". При это он отметил, что "Франция не ведет войну с Россией и российским народом", но поддерживает Украину, которая "должна вернуться к международно признанным границам". Он также отметил, что Франция никогда не возьмет на себя инициативу в военных действиях на Украине.
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"Макрон следует провозглашенному им внешнеполитическому курсу в отношении России - "стратегическая неопределенность". Это некая политическая шизофрения", - сказал Батурин РИА Новости.
По его словам, Макрон с одной стороны заявляет, что не позволит России одержать победу и поддерживает всячески, в том числе поставками оружия, Украину, а с другой - заверяет, что Франция "никогда не возьмем на себя инициативу в военных действиях на Украине", и тут же умалчивает о французских наемниках, которые там уже погибли.
Эксперт подчеркнул, что Макрону пора признать, что протесты фермеров во Франции, прежде всего, связаны с последствиями украинского кризиса, который он же сам и продолжает разжигать.
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"Но по мнению Макрона, виновата в этом, конечно, Россия. Своей роли и вины, а также роли и вины предшественника - Франсуа Олланда - он не видит, в частности, в затягивании и имитации минского процесса. Винит Макрон Россию и в проблемах Франции в бывших африканских колониях, откуда французов попросту изгоняют. Взамен мы видим готовность африканцев взаимодействовать с российской стороной по вопросам экономики, продовольствия, технологического и гуманитарного сотрудничества", - подчеркнул политолог.
В декабре 2022 года экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что целью минских соглашений была попытка дать Украине время для наращивания сил в противостоянии с Россией. По ее словам, все страны-участницы минских договоренностей понимали, что конфликт на Украине был только приостановлен, но сама проблема не решена. Ее слова позднее подтвердил Олланд.
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