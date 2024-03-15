https://ria.ru/20240315/makron-1933082811.html

Пушков согласился со словами главы церкви Англии о Макроне

Пушков согласился со словами главы церкви Англии о Макроне - РИА Новости, 15.03.2024

Пушков согласился со словами главы церкви Англии о Макроне

Российский сенатор Алексей Пушков согласен со словами главы церкви Англии архиепископа Кентерберийского о том, что президент Франции Эммануэль Макрон "несет... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T01:37

2024-03-15T01:37

2024-03-15T01:37

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков согласен со словами главы церкви Англии архиепископа Кентерберийского о том, что президент Франции Эммануэль Макрон "несет бедствие". Пушков отметил, что ранее архиепископ Кентерберийский выступил против "духа войны" и назвал Макрона "сомнамбулой, несущей бедствие". "Весьма точная формулировка, поскольку Макрон и впрямь заигрывает с идеей отправки войск на Украину, в частности в Одессу, как он заявил на днях, не думая о последствиях, словно у него сон разума", - написал Пушков в своем Telegram-канале. Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил во Франции. Лидеры всех политических партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. Вскоре после заявлений Макрона канцлер Германии Олаф Шольц и министр обороны страны Борис Писториус заявили, что Берлин не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".

https://ria.ru/20240315/makron-1933079797.html

https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html

https://ria.ru/20240312/repetitsiya-1932341181.html

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в мире, украина, франция, англия, эммануэль макрон, алексей пушков, нато, евросоюз