https://ria.ru/20240315/luna-1933281433.html

Правительство одобрило соглашение с Китаем о совместной лунной станции

Правительство одобрило соглашение с Китаем о совместной лунной станции - РИА Новости, 15.03.2024

Правительство одобрило соглашение с Китаем о совместной лунной станции

Правительство РФ одобрило законопроект о ратификации соглашения с Китаем о совместном создании Международной научной лунной станции, сообщается в... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T16:19

2024-03-15T16:19

2024-03-15T16:19

космос - риа наука

китай

россия

луна

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект о ратификации соглашения с Китаем о совместном создании Международной научной лунной станции, сообщается в телеграм-канале кабмина. "На заседании правительства одобрен для внесения в Госдуму законопроект о ратификации соглашения с Китайской Народной Республикой, предусматривающего сотрудничество в области создания и использования Международной научной лунной станции", - говорится в сообщении. Реализация соглашения, как отмечается, будет способствовать укреплению стратегического партнерства России и Китая, развитию совместной космической деятельности, закреплению ведущей роли России в освоении космического пространства, включая проекты по исследованию Луны. "Кроме того, российско-китайское сотрудничество позволит повысить эффективность космических исследований и подготовить ученых и специалистов, которые будут реализовывать научные космические проекты в будущем", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240305/luna-1931240334.html

китай

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, китай, россия, луна