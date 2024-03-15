Правительство одобрило соглашение с Китаем о совместной лунной станции
Правительство одобрило проект ратификации соглашения с КНР о лунной станции
© Фото : National Air and Space MuseumДревний ударный кратер Малаперт в области южного полюса на видимой стороне Луны
Древний ударный кратер Малаперт в области южного полюса на видимой стороне Луны. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект о ратификации соглашения с Китаем о совместном создании Международной научной лунной станции, сообщается в телеграм-канале кабмина.
"На заседании правительства одобрен для внесения в Госдуму законопроект о ратификации соглашения с Китайской Народной Республикой, предусматривающего сотрудничество в области создания и использования Международной научной лунной станции", - говорится в сообщении.
Реализация соглашения, как отмечается, будет способствовать укреплению стратегического партнерства России и Китая, развитию совместной космической деятельности, закреплению ведущей роли России в освоении космического пространства, включая проекты по исследованию Луны.
"Кроме того, российско-китайское сотрудничество позволит повысить эффективность космических исследований и подготовить ученых и специалистов, которые будут реализовывать научные космические проекты в будущем", - говорится в сообщении.