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Лукашенко заявил, что только ленивый не называл его диктатором - РИА Новости, 15.03.2024
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12:59 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/lukashenko-1933197263.html
Лукашенко заявил, что только ленивый не называл его диктатором
Лукашенко заявил, что только ленивый не называл его диктатором - РИА Новости, 15.03.2024
Лукашенко заявил, что только ленивый не называл его диктатором
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что только ленивый "за кордоном" не называл его диктатором. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T12:59
2024-03-15T12:59
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 15 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что только ленивый "за кордоном" не называл его диктатором. "Мы сами созидали свою историю. Свои законы также писали сами. Поэтому живем треть века под информационным, политическим, экономическим прессом. Все это время за кордоном только ленивый не называл Лукашенко диктатором и авторитарным президентом", - приводит его слова пресс-служба на встрече, приуроченной к 30-летию конституции Белоруссии. По словам Лукашенко, "пусть называют". "Важно то, что мы в результате имеем: неразбазаренные народные богатства, сохраненный суверенитет, безопасность и мир на родной земле, рост благосостояния наших граждан. Мир, покой и тишину для людей", - отметил он. Президент добавил, что власти делают все, что было обещано 30 лет назад, все по большому счету выполнено. "Потому что есть с кого спросить и кому ответить. Мы конституционно закрепили право каждого на достойный уровень жизни. И это не декларации, а наша реальная политика и реальные достижения", - сказал он. Лукашенко отметил, что в стране один из самых низких уровней бедности населения, причем не только среди стран СНГ, но и среди государств Европейского союза. В частности, с начала 1990-х годов в Белоруссии в 10 раз уменьшили этот показатель, значительно снизили уровень безработицы. "Сегодня мы уже не говорим о безработице. Мы говорим о дефиците рабочей силы", - сказал белорусский лидер. Он также отметил, что госдолг Белоруссии не превышает 32% ВВП. "Мы рациональны в финансовых вопросах, не позволяем накапливать и перекладывать свои долги на будущие поколения. Наш государственный долг не превышает 32% ВВП. Не секрет, что в ряде высокоразвитых стран этот показатель в разы выше", - сказал Лукашенко. По словам президента Белоруссии, такая динамика развития суверенной страны едва ли соответствует планам и ожиданиям тех, кто называет страну "недостаточно демократичной". "Мы теперь поняли, что такое демократия в их понимании. Мы помним, что значит быть "демократичной" страной в глазах этого самого Запада. Как в начале девяностых - быть слабыми, бедными, униженными. Потом бегать, как некоторые наши соседи, по площадям и улицам, меняя власть как перчатки, жить по отмашке из Вашингтона. Если выбирать между благосклонностью западноевропейских политиков и качеством жизни белорусов, нашим национальным достоинством и суверенитетом, то выбор очевиден", - отметил Лукашенко.
https://ria.ru/20230706/lukashenko-1882564849.html
https://ria.ru/20240225/belorussiya-1929359896.html
https://ria.ru/20240225/belorussiya-1929424495.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что только ленивый не называл его диктатором

Лукашенко: только ленивый за кордоном не называл власти Белоруссии авторитарными

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 15 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что только ленивый "за кордоном" не называл его диктатором.
"Мы сами созидали свою историю. Свои законы также писали сами. Поэтому живем треть века под информационным, политическим, экономическим прессом. Все это время за кордоном только ленивый не называл Лукашенко диктатором и авторитарным президентом", - приводит его слова пресс-служба на встрече, приуроченной к 30-летию конституции Белоруссии.
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Лукашенко заявил, что не считает себя последним диктатором Европы
6 июля 2023, 13:27
По словам Лукашенко, "пусть называют". "Важно то, что мы в результате имеем: неразбазаренные народные богатства, сохраненный суверенитет, безопасность и мир на родной земле, рост благосостояния наших граждан. Мир, покой и тишину для людей", - отметил он.
Президент добавил, что власти делают все, что было обещано 30 лет назад, все по большому счету выполнено. "Потому что есть с кого спросить и кому ответить. Мы конституционно закрепили право каждого на достойный уровень жизни. И это не декларации, а наша реальная политика и реальные достижения", - сказал он.
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Лукашенко объявил о намерении участвовать в выборах в 2025 году
25 февраля, 11:32
Лукашенко отметил, что в стране один из самых низких уровней бедности населения, причем не только среди стран СНГ, но и среди государств Европейского союза. В частности, с начала 1990-х годов в Белоруссии в 10 раз уменьшили этот показатель, значительно снизили уровень безработицы. "Сегодня мы уже не говорим о безработице. Мы говорим о дефиците рабочей силы", - сказал белорусский лидер.
Он также отметил, что госдолг Белоруссии не превышает 32% ВВП. "Мы рациональны в финансовых вопросах, не позволяем накапливать и перекладывать свои долги на будущие поколения. Наш государственный долг не превышает 32% ВВП. Не секрет, что в ряде высокоразвитых стран этот показатель в разы выше", - сказал Лукашенко.
По словам президента Белоруссии, такая динамика развития суверенной страны едва ли соответствует планам и ожиданиям тех, кто называет страну "недостаточно демократичной". "Мы теперь поняли, что такое демократия в их понимании. Мы помним, что значит быть "демократичной" страной в глазах этого самого Запада. Как в начале девяностых - быть слабыми, бедными, униженными. Потом бегать, как некоторые наши соседи, по площадям и улицам, меняя власть как перчатки, жить по отмашке из Вашингтона. Если выбирать между благосклонностью западноевропейских политиков и качеством жизни белорусов, нашим национальным достоинством и суверенитетом, то выбор очевиден", - отметил Лукашенко.
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
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25 февраля, 20:09
 
В миреБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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