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Эксперты обсудят риски в российской логистике в рамках круглого стола - РИА Новости, 15.03.2024
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17:39 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/logistika-1933224712.html
Эксперты обсудят риски в российской логистике в рамках круглого стола
Эксперты обсудят риски в российской логистике в рамках круглого стола - РИА Новости, 15.03.2024
Эксперты обсудят риски в российской логистике в рамках круглого стола
Почему у 80% логистического рынка до сих пор есть риск неполучения страховой выплаты, какие последствия ждут отрасль в случае новых кризисов выяснят участники... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T17:39
2024-03-15T17:39
технологии
ренессанс страхование
fm logistic
ржд
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Почему у 80% логистического рынка до сих пор есть риск неполучения страховой выплаты, какие последствия ждут отрасль в случае новых кризисов выяснят участники круглого стола "Неочевидные и скрытые риски в логистике: где на самом деле финансовые потери" (18+) в рамках выставки TransRussia 2024 (ТрансРаша 2024), сообщают аналитики платформы Zunami.В ходе мероприятия эксперты расскажут о том, какие возможности и инструменты на сегодняшний день существуют для нивелирования рисков и эффективного управления страховыми процессами, а также покажут связь между страхованием и качеством услуги для всех участников рынка, говорится в сообщении.В рамках дискуссии страховщики, регуляторы, грузоперевозчики и аналитики поговорят об изменениях в отрасли и негативных последствиях самострахования, росте количества и стоимости рисков, подискутируют о роли ИИ и цифровых технологий в оптимизации логистических процессов, а также предложат подходы и инструменты для управления такими рисками и защиты в текущих рыночных реалиях, пояснили в компании.В круглом столе примут участие эксперты компаний страхования ("Ренессанс страхование", "СберСтрахование") и грузоперевозок ("Скиф-Карго", "FM Logistic", АО "РЖД Бизнес Актив"), малые и крупные грузовладельцы, представители e-commerce (онлайн-продажи), экспедиторы, регуляторы и общественники.Организатором мероприятия и официальным партнером выставки выступила компания Zunami (Цунами) — разработчик платформы для эффективного управления рисками и контроля качества в грузоперевозках InsurTech (ИншурТек, 18+).В рамках выставки Zunami (бывшая "Цунами", разработчик — калининградская компания ООО "Инносети") представит обновленную линейку продуктов по цифровизации страхования, включая ООО "Страховой Брокер "Цунами" (специализированный страховой брокер для логистических компаний).Узнать подробнее о новых возможностях, которые дает цифровое страхование грузовладельцам, страховым и логистическим компаниям, а также получить ответы на любые вопросы, можно на стенде Zunami C3097, зал 15, с 19 по 21 марта на выставке TransRussia.В рамках деловой программы выставки эксперты Zunami расскажут подробнее о том, как с помощью технологий искусственного интеллекта показать клиенту полную картину страховых процессов и предложить персонализированный тариф, как оцифровать и ускорить процесс урегулирования претензий от нескольких дней до нескольких минут, как развитие технологий позволяет отдать на аутсорсинг непрофильные логистическим компаниям процессы. Кроме того, участники обсудят, как страхование может стать одним из источников дохода, что делать с новыми рисками, и кто должен за это платить, как минимизировать влияние мошеннических схем на логистические процессы и как использовать скоринг для построения персональных предложений в новых условиях.Промокод Zunami (Цунами) дает право на бесплатное посещение выставки TransRussia, а промокод tr24eTOSS — SkladTech 2024 (СкладТек 2024).Реклама, ООО "ИННОСЕТИ", ИНН 5024182694, erid: 4CQwVszH9pWwK59n6E7
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технологии, ренессанс страхование, fm logistic, ржд
Технологии, Ренессанс Страхование, FM Logistic, РЖД

Эксперты обсудят риски в российской логистике в рамках круглого стола

© Фото : пресс-служба компании "Инносети"Эксперты обсудят риски в российской логистике в рамках круглого стола
Эксперты обсудят риски в российской логистике в рамках круглого стола - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© Фото : пресс-служба компании "Инносети"
Эксперты обсудят риски в российской логистике в рамках круглого стола
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Почему у 80% логистического рынка до сих пор есть риск неполучения страховой выплаты, какие последствия ждут отрасль в случае новых кризисов выяснят участники круглого стола "Неочевидные и скрытые риски в логистике: где на самом деле финансовые потери" (18+) в рамках выставки TransRussia 2024 (ТрансРаша 2024), сообщают аналитики платформы Zunami.
В ходе мероприятия эксперты расскажут о том, какие возможности и инструменты на сегодняшний день существуют для нивелирования рисков и эффективного управления страховыми процессами, а также покажут связь между страхованием и качеством услуги для всех участников рынка, говорится в сообщении.
В рамках дискуссии страховщики, регуляторы, грузоперевозчики и аналитики поговорят об изменениях в отрасли и негативных последствиях самострахования, росте количества и стоимости рисков, подискутируют о роли ИИ и цифровых технологий в оптимизации логистических процессов, а также предложат подходы и инструменты для управления такими рисками и защиты в текущих рыночных реалиях, пояснили в компании.
В круглом столе примут участие эксперты компаний страхования ("Ренессанс страхование", "СберСтрахование") и грузоперевозок ("Скиф-Карго", "FM Logistic", АО "РЖД Бизнес Актив"), малые и крупные грузовладельцы, представители e-commerce (онлайн-продажи), экспедиторы, регуляторы и общественники.
Организатором мероприятия и официальным партнером выставки выступила компания Zunami (Цунами) — разработчик платформы для эффективного управления рисками и контроля качества в грузоперевозках InsurTech (ИншурТек, 18+).
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В рамках выставки Zunami (бывшая "Цунами", разработчик — калининградская компания ООО "Инносети") представит обновленную линейку продуктов по цифровизации страхования, включая ООО "Страховой Брокер "Цунами" (специализированный страховой брокер для логистических компаний).
Узнать подробнее о новых возможностях, которые дает цифровое страхование грузовладельцам, страховым и логистическим компаниям, а также получить ответы на любые вопросы, можно на стенде Zunami C3097, зал 15, с 19 по 21 марта на выставке TransRussia.
В рамках деловой программы выставки эксперты Zunami расскажут подробнее о том, как с помощью технологий искусственного интеллекта показать клиенту полную картину страховых процессов и предложить персонализированный тариф, как оцифровать и ускорить процесс урегулирования претензий от нескольких дней до нескольких минут, как развитие технологий позволяет отдать на аутсорсинг непрофильные логистическим компаниям процессы. Кроме того, участники обсудят, как страхование может стать одним из источников дохода, что делать с новыми рисками, и кто должен за это платить, как минимизировать влияние мошеннических схем на логистические процессы и как использовать скоринг для построения персональных предложений в новых условиях.
Промокод Zunami (Цунами) дает право на бесплатное посещение выставки TransRussia, а промокод tr24eTOSS — SkladTech 2024 (СкладТек 2024).
Реклама, ООО "ИННОСЕТИ", ИНН 5024182694, erid: 4CQwVszH9pWwK59n6E7
 
ТехнологииРенессанс СтрахованиеFM LogisticРЖД
 
 
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