https://ria.ru/20240315/ledokoly-1933093843.html
В десятки раз. В Пентагоне признали критическое отставание от России
В десятки раз. В Пентагоне признали критическое отставание от России - РИА Новости, 15.03.2024
В десятки раз. В Пентагоне признали критическое отставание от России
США критически уступают России в количестве тяжелых ледоколов, заявил глава Северного командования американских Вооруженных сил (NORTHCOM) Грегори Гийо на... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T05:58
2024-03-15T05:58
2024-03-15T10:02
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. США критически уступают России в количестве тяжелых ледоколов, заявил глава Северного командования американских Вооруженных сил (NORTHCOM) Грегори Гийо на слушаниях в сенате.Сенатор от штата Мэн Ангус Кинг попросил генерала подтвердить информацию, что у Штатов всего один исправный тяжелый ледокол против около 40 российских."Это правда, сенатор. <...> Нас критически превосходят в численности (ледокольного флота. — Прим. ред.)", — признал военный.По словам Гийо, даже с учетом заказанных кораблей ледокольный флот США все равно будет значительно проигрывать российскому."Это ограничивает нам свободу маневра в регионе", — подчеркнул офицер.В январе президент Владимир Путин принял участие в закладке атомного ледокола "Ленинград". Он отметил уникальность и численность российского ледокольного флота. Глава государства добавил, что ледоколы дают России колоссальное конкурентное преимущество в экономическом освоении Арктики.
https://ria.ru/20240314/arktika-1932845864.html
https://ria.ru/20240129/ledokoly-1924044501.html
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в мире, россия, сша, мэн (штат), министерство обороны сша, арктика, владимир путин
В мире, Россия, США, Мэн (штат), Министерство обороны США, Арктика, Владимир Путин
В десятки раз. В Пентагоне признали критическое отставание от России
NORTHCOM: Россия критически превосходит США в размере ледокольного флота