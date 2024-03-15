https://ria.ru/20240315/ledokoly-1933093843.html

В десятки раз. В Пентагоне признали критическое отставание от России

В десятки раз. В Пентагоне признали критическое отставание от России - РИА Новости, 15.03.2024

В десятки раз. В Пентагоне признали критическое отставание от России

США критически уступают России в количестве тяжелых ледоколов, заявил глава Северного командования американских Вооруженных сил (NORTHCOM) Грегори Гийо на... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T05:58

2024-03-15T05:58

2024-03-15T10:02

в мире

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министерство обороны сша

арктика

владимир путин

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. США критически уступают России в количестве тяжелых ледоколов, заявил глава Северного командования американских Вооруженных сил (NORTHCOM) Грегори Гийо на слушаниях в сенате.Сенатор от штата Мэн Ангус Кинг попросил генерала подтвердить информацию, что у Штатов всего один исправный тяжелый ледокол против около 40 российских."Это правда, сенатор. <...> Нас критически превосходят в численности (ледокольного флота. — Прим. ред.)", — признал военный.По словам Гийо, даже с учетом заказанных кораблей ледокольный флот США все равно будет значительно проигрывать российскому."Это ограничивает нам свободу маневра в регионе", — подчеркнул офицер.В январе президент Владимир Путин принял участие в закладке атомного ледокола "Ленинград". Он отметил уникальность и численность российского ледокольного флота. Глава государства добавил, что ледоколы дают России колоссальное конкурентное преимущество в экономическом освоении Арктики.

https://ria.ru/20240314/arktika-1932845864.html

https://ria.ru/20240129/ledokoly-1924044501.html

россия

сша

мэн (штат)

арктика

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в мире, россия, сша, мэн (штат), министерство обороны сша, арктика, владимир путин