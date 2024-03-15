https://ria.ru/20240315/latviya-1933084386.html

Из Латвии могут депортировать сотни россиян

Из Латвии могут депортировать сотни россиян - РИА Новости, 15.03.2024

Из Латвии могут депортировать сотни россиян

Латвийское управление по делам миграции передало в погранслужбу данные о примерно 800 россиянах, которые не имеют право на пребывание в Латвии, если они еще... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T02:06

2024-03-15T02:06

2024-03-15T02:06

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Латвийское управление по делам миграции передало в погранслужбу данные о примерно 800 россиянах, которые не имеют право на пребывание в Латвии, если они еще находятся в стране, их депортируют, заявила представитель управления Мадара Пуке в эфире телеканала TV3. "На данный момент 800 человек не оформили право на пребывание в Латвии. Они не подали заявления ни на постоянный вид на жительство, ни на временный вид на жительство… Информацию об этих лицах мы передали Госпогранслужбе для дальнейшей проверки. В ближайшие недели станет ясно, находятся ли эти люди еще в Латвии. Если находятся – будут выданы приказы о выезде со сроком 30 дней", - сказала Пуке. По ее словам, не сдавшие экзамен по латышскому языку граждане России могли подать на временный ВНЖ сроком на два года, после чего их знание латышского будет снова проверено с угрозой депортации. Ранее Конституционный суд Латвии посчитал законным требование сдать экзамен по латышскому для россиян, которые раньше были гражданами страны и имели постоянный ВНЖ. Управление по делам гражданства и миграции Латвии в январе 2024 года заявляло, что депортация из Латвии грозит 1167 гражданам России, 789 из которых старше 60 лет, при этом неизвестно, сколько из них уже покинули страну. Глава МВД страны признал, что вместо массовых депортаций, вероятно, будут единичные. Кабмин Латвии в августе 2022 года принял решение продлевать временные виды на жительство в Латвии гражданам РФ лишь в исключительных случаях, а постоянный вид на жительство выдавать им только при условии сдачи экзамена по государственному языку на уровень не ниже А2 к сентябрю 2023 года. От экзамена освобождены лица моложе 15 и старше 75 лет. Согласно поправкам к закону об иммиграции, возможность повторной сдачи экзамена по латышскому языку у граждан РФ сохранялась до 30 ноября, в этом случае действие их ВНЖ продлевалось до конца 2023 года. В Латвии проживают около 1,8 миллиона человек, из них около 40% - русскоязычные. При этом в Латвии один государственный язык - латышский, русский имеет статус иностранного.

https://ria.ru/20240314/zanaves-1932931927.html

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в мире, латвия, россия