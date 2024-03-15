https://ria.ru/20240315/kuzya-1933242721.html

Кот Кузя наблюдает за выборами президента на Ямале

Кот Кузя наблюдает за выборами президента на Ямале - РИА Новости, 15.03.2024

Кот Кузя наблюдает за выборами президента на Ямале

Кот Кузя в поселке Тазовский (Ямало-Ненецкий автономный округ) наблюдает за выборами президента России, рассказал РИА Новости Аким Лапсуй, хозяин кота и член... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T15:05

2024-03-15T15:05

2024-03-15T15:05

выборы президента россии — 2024

политика

россия

ямал

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933250214_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_72498111bba4534e7c3aef19950cb32b.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мар — РИА Новости. Кот Кузя в поселке Тазовский (Ямало-Ненецкий автономный округ) наблюдает за выборами президента России, рассказал РИА Новости Аким Лапсуй, хозяин кота и член участковой избирательной комиссии в поселке. "Кузю я нашел шесть лет назад, в прошлые президентские выборы. Я тогда не был членом избирательной комиссии, после выборов вышел и увидел бездомного котенка возле участка. С тех пор он со мной. Сегодня он как наблюдатель, у него по сути вторые президентские выборы", — уточнил агентству Лапсуй. По его словам, Кузя как неофициальный член УИК 1104 следит за порядком и поднимает всем настроение. "Его уже много кто погладил сегодня. Многие удивились, увидев его здесь, звонят мне и спрашивают", — добавил собеседник. Скоро пушистый наблюдатель отправится домой – до закрытия участка питомец не останется, немного устал. На Ямале в пятницу открылся 231 участок, 12 из них - на месторождениях для удобства избирателей, которые работают в округе вахтовым методом. Также ЦИК впервые предложил использовать в двух городах региона дополнительную форму голосования - мобильный автобус. Так, в дни выборов к жителям отдаленных микрорайонов Салехарда и Нового Уренгоя выедут члены участковых комиссий и организуют голосование в специально оборудованном автобусе. Как ранее поясняли РИА Новости в избиркоме, практика с мобильными автобусами была применена лишь один раз на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ в 2020 году, чтобы рассредоточить избирателей во время пандемии.

https://ria.ru/20240315/golosovanie-1933236722.html

https://ria.ru/20240315/vybory-1933230703.html

россия

ямал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кот Кузя – наблюдатель на избирательном участке в ЯНАО Кот Кузя – наблюдатель на избирательном участке в ЯНАО. 2024-03-15T15:05 true PT0M43S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, ямал