https://ria.ru/20240315/kuzbass-1933315691.html

Экспозицию "Помолчим…" открыли в Кузбассе в память о детях Горловки

Экспозицию "Помолчим…" открыли в Кузбассе в память о детях Горловки - РИА Новости, 15.03.2024

Экспозицию "Помолчим…" открыли в Кузбассе в память о детях Горловки

Экспозицию "Помолчим…" открыли в городе Прокопьевске Кемеровской области в память о детях Горловки, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T17:53

2024-03-15T17:53

2024-03-15T17:53

кемеровская область

сергей цивилев

донецкая народная республика

дети

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КЕМЕРОВО, 15 мар – РИА Новости. Экспозицию "Помолчим…" открыли в городе Прокопьевске Кемеровской области в память о детях Горловки, сообщает пресс-служба правительства региона. "По поручению Сергея Цивилева в краеведческом музее Прокопьевска начала работу выставка памяти погибших детей в городе-побратиме в ДНР. В экспозицию вошли их фотографии и снимки разрушенных школ, детских садов. Также организован показ видеофильма "Ангелы Горловки" и презентация электронной версии Книги Памяти "Война глазами детей…", – говорится в сообщении. "Ежедневные обстрелы прифронтового города со стороны неонацистов продолжаются. Ради светлой памяти об этих невинно погибших и безопасного будущего всех наших детей Россия обязательно победит! В этом нет никаких сомнений, потому что за нами правда и справедливость", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Фото-видеоматериалы и статистические данные для экспозиции "Помолчим…" краеведы Прокопьевска собирали вместе с Горловским музеем истории и администрацией города. К процессу подключились кузбассовцы, которые помогают сейчас жителям города в ДНР и восстанавливают инфраструктуру. Вход на экспозицию "Помолчим…" бесплатный, она будет работать весь год. По поручению Сергея Цивилева здесь проведут патриотические уроки памяти для школьников и студентов южной агломерации. Побратимские отношения связывают два города с 20-х годов прошлого века. Сейчас, как подчеркивает губернатор Кузбасса, делается все необходимое и до 2026 года определены объекты для проведения ремонтно-восстановительных работ.

https://ria.ru/20240315/tsivilev-1933254251.html

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

кемеровская область, сергей цивилев, донецкая народная республика, дети