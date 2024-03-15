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Экспозицию "Помолчим…" открыли в Кузбассе в память о детях Горловки - РИА Новости, 15.03.2024
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17:53 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/kuzbass-1933315691.html
Экспозицию "Помолчим…" открыли в Кузбассе в память о детях Горловки
Экспозицию "Помолчим…" открыли в Кузбассе в память о детях Горловки - РИА Новости, 15.03.2024
Экспозицию "Помолчим…" открыли в Кузбассе в память о детях Горловки
Экспозицию "Помолчим…" открыли в городе Прокопьевске Кемеровской области в память о детях Горловки, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T17:53
2024-03-15T17:53
кемеровская область
сергей цивилев
донецкая народная республика
дети
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КЕМЕРОВО, 15 мар – РИА Новости. Экспозицию "Помолчим…" открыли в городе Прокопьевске Кемеровской области в память о детях Горловки, сообщает пресс-служба правительства региона. "По поручению Сергея Цивилева в краеведческом музее Прокопьевска начала работу выставка памяти погибших детей в городе-побратиме в ДНР. В экспозицию вошли их фотографии и снимки разрушенных школ, детских садов. Также организован показ видеофильма "Ангелы Горловки" и презентация электронной версии Книги Памяти "Война глазами детей…", – говорится в сообщении. "Ежедневные обстрелы прифронтового города со стороны неонацистов продолжаются. Ради светлой памяти об этих невинно погибших и безопасного будущего всех наших детей Россия обязательно победит! В этом нет никаких сомнений, потому что за нами правда и справедливость", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Фото-видеоматериалы и статистические данные для экспозиции "Помолчим…" краеведы Прокопьевска собирали вместе с Горловским музеем истории и администрацией города. К процессу подключились кузбассовцы, которые помогают сейчас жителям города в ДНР и восстанавливают инфраструктуру. Вход на экспозицию "Помолчим…" бесплатный, она будет работать весь год. По поручению Сергея Цивилева здесь проведут патриотические уроки памяти для школьников и студентов южной агломерации. Побратимские отношения связывают два города с 20-х годов прошлого века. Сейчас, как подчеркивает губернатор Кузбасса, делается все необходимое и до 2026 года определены объекты для проведения ремонтно-восстановительных работ.
https://ria.ru/20240315/tsivilev-1933254251.html
кемеровская область
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Артем Смирнов
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кемеровская область, сергей цивилев, донецкая народная республика, дети
Кемеровская область, Сергей Цивилев, Донецкая Народная Республика, Дети

Экспозицию "Помолчим…" открыли в Кузбассе в память о детях Горловки

© Фото : Администрация Правительства КузбассаЭкспозицию "Помолчим…" открыли в Кузбассе в память о детях Горловки
Экспозицию Помолчим… открыли в Кузбассе в память о детях Горловки - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© Фото : Администрация Правительства Кузбасса
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КЕМЕРОВО, 15 мар – РИА Новости. Экспозицию "Помолчим…" открыли в городе Прокопьевске Кемеровской области в память о детях Горловки, сообщает пресс-служба правительства региона.
"По поручению Сергея Цивилева в краеведческом музее Прокопьевска начала работу выставка памяти погибших детей в городе-побратиме в ДНР. В экспозицию вошли их фотографии и снимки разрушенных школ, детских садов. Также организован показ видеофильма "Ангелы Горловки" и презентация электронной версии Книги Памяти "Война глазами детей…", – говорится в сообщении.
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев заложил камень в основание Аллеи Дважды Победителей в Кемеровском округе - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Цивилев заложил камень в основание "Аллеи Дважды Победителей" в Кузбассе
Вчера, 15:25
"Ежедневные обстрелы прифронтового города со стороны неонацистов продолжаются. Ради светлой памяти об этих невинно погибших и безопасного будущего всех наших детей Россия обязательно победит! В этом нет никаких сомнений, потому что за нами правда и справедливость", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева.
Фото-видеоматериалы и статистические данные для экспозиции "Помолчим…" краеведы Прокопьевска собирали вместе с Горловским музеем истории и администрацией города. К процессу подключились кузбассовцы, которые помогают сейчас жителям города в ДНР и восстанавливают инфраструктуру.
Вход на экспозицию "Помолчим…" бесплатный, она будет работать весь год. По поручению Сергея Цивилева здесь проведут патриотические уроки памяти для школьников и студентов южной агломерации.
Побратимские отношения связывают два города с 20-х годов прошлого века. Сейчас, как подчеркивает губернатор Кузбасса, делается все необходимое и до 2026 года определены объекты для проведения ремонтно-восстановительных работ.
 
Кемеровская областьСергей ЦивилевДонецкая Народная РеспубликаДети
 
 
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