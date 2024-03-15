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Курс евро поднялся до 101 рубля
Курс евро поднялся до 101 рубля - РИА Новости, 15.03.2024
Курс евро поднялся до 101 рубля
Рубль продолжает сползать, евро поднялся выше 101 рубля впервые в этом году, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T17:20
2024-03-15T17:20
2024-03-15T17:27
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Рубль продолжает сползать, евро поднялся выше 101 рубля впервые в этом году, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 17.20 мск рос на 91 копейку, до 92,63 рубля, юань – на 13 копеек, до около 12,83 рубля, евро – на 1,23 рубля, до 101,03 рубля.
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московская биржа, экономика, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Московская биржа, Экономика, Россия
Курс евро поднялся до 101 рубля
Курс евро на Московской бирже поднялся до 101 рубля впервые с 28 декабря