https://ria.ru/20240315/kurs-1933303165.html

Курс евро поднялся до 101 рубля

Курс евро поднялся до 101 рубля - РИА Новости, 15.03.2024

Курс евро поднялся до 101 рубля

Рубль продолжает сползать, евро поднялся выше 101 рубля впервые в этом году, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T17:20

2024-03-15T17:20

2024-03-15T17:27

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

московская биржа

экономика

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759696620_0:172:2895:1800_1920x0_80_0_0_14c14fd641d6a40561496c7bcff3bc6f.jpg

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Рубль продолжает сползать, евро поднялся выше 101 рубля впервые в этом году, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 17.20 мск рос на 91 копейку, до 92,63 рубля, юань – на 13 копеек, до около 12,83 рубля, евро – на 1,23 рубля, до 101,03 рубля.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская биржа, экономика, россия