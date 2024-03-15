https://ria.ru/20240315/kuba-1933317524.html
Чернышенко: более ста российских компаний работают на кубинском направлении
Чернышенко: более ста российских компаний работают на кубинском направлении - РИА Новости, 15.03.2024
Чернышенко: более ста российских компаний работают на кубинском направлении
Более 100 российских компаний за последний год проявили интерес к инвестиционному сотрудничеству с Кубой и подключились к работе на этом направлении, сообщил... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T17:58
2024-03-15T17:58
2024-03-15T17:58
куба
россия
дмитрий чернышенко
новости - туризм
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920933764_0:8:3121:1764_1920x0_80_0_0_ce04a1dc3ba885ab5406c57812292277.jpg
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Более 100 российских компаний за последний год проявили интерес к инвестиционному сотрудничеству с Кубой и подключились к работе на этом направлении, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Предпринятые сторонами шаги позволили значительно повысить интерес российского бизнеса к инвестиционному сотрудничеству с Кубой. За последний год к работе на кубинском направлении подключились более 100 российских компаний из различных секторов экономики", — сказал Чернышенко в ходе 21 заседания межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Он отметил, что это компании из таких сфер, как тяжёлая промышленность, энергетика, банковское дело, сельское хозяйство, информационные технологии, туризм и другие.
https://ria.ru/20240229/protivostoyanie-1930070440.html
куба
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920933764_357:0:3088:2048_1920x0_80_0_0_01cca24254d8b61030623d25ff1f6ab3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
куба, россия, дмитрий чернышенко, новости - туризм, экономика
Куба, Россия, Дмитрий Чернышенко, Новости - Туризм, Экономика
Чернышенко: более ста российских компаний работают на кубинском направлении
Чернышенко: более 100 компаний из РФ проявили интерес к сотрудничеству с Кубой
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Более 100 российских компаний за последний год проявили интерес к инвестиционному сотрудничеству с Кубой и подключились к работе на этом направлении, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Предпринятые сторонами шаги позволили значительно повысить интерес российского бизнеса к инвестиционному сотрудничеству с Кубой. За последний год к работе на кубинском направлении подключились более 100 российских компаний из различных секторов экономики", — сказал Чернышенко в ходе 21 заседания межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Он отметил, что это компании из таких сфер, как тяжёлая промышленность, энергетика, банковское дело, сельское хозяйство, информационные технологии, туризм и другие.
Без шума и пыли: зачем Патрушев пересек Атлантику