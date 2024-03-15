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Чернышенко: более ста российских компаний работают на кубинском направлении - РИА Новости, 15.03.2024
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17:58 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/kuba-1933317524.html
Чернышенко: более ста российских компаний работают на кубинском направлении
Чернышенко: более ста российских компаний работают на кубинском направлении - РИА Новости, 15.03.2024
Чернышенко: более ста российских компаний работают на кубинском направлении
Более 100 российских компаний за последний год проявили интерес к инвестиционному сотрудничеству с Кубой и подключились к работе на этом направлении, сообщил... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T17:58
2024-03-15T17:58
куба
россия
дмитрий чернышенко
новости - туризм
экономика
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Более 100 российских компаний за последний год проявили интерес к инвестиционному сотрудничеству с Кубой и подключились к работе на этом направлении, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Предпринятые сторонами шаги позволили значительно повысить интерес российского бизнеса к инвестиционному сотрудничеству с Кубой. За последний год к работе на кубинском направлении подключились более 100 российских компаний из различных секторов экономики", — сказал Чернышенко в ходе 21 заседания межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Он отметил, что это компании из таких сфер, как тяжёлая промышленность, энергетика, банковское дело, сельское хозяйство, информационные технологии, туризм и другие.
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куба, россия, дмитрий чернышенко, новости - туризм, экономика
Куба, Россия, Дмитрий Чернышенко, Новости - Туризм, Экономика
Чернышенко: более ста российских компаний работают на кубинском направлении

Чернышенко: более 100 компаний из РФ проявили интерес к сотрудничеству с Кубой

© iStock.com / rpeters86Вид на Тринидад
Вид на Тринидад - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© iStock.com / rpeters86
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Более 100 российских компаний за последний год проявили интерес к инвестиционному сотрудничеству с Кубой и подключились к работе на этом направлении, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Предпринятые сторонами шаги позволили значительно повысить интерес российского бизнеса к инвестиционному сотрудничеству с Кубой. За последний год к работе на кубинском направлении подключились более 100 российских компаний из различных секторов экономики", — сказал Чернышенко в ходе 21 заседания межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Он отметил, что это компании из таких сфер, как тяжёлая промышленность, энергетика, банковское дело, сельское хозяйство, информационные технологии, туризм и другие.
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