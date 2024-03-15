https://ria.ru/20240315/krym-1933306577.html

Депутат от Крыма прокомментировал позицию Макрона по статусу полуострова

Депутат от Крыма прокомментировал позицию Макрона по статусу полуострова - РИА Новости, 15.03.2024

Депутат от Крыма прокомментировал позицию Макрона по статусу полуострова

Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов заявил, что Крым всегда будет частью России и позиция президента Франции Эммануэля Макрона тут неважна. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T17:28

2024-03-15T17:28

2024-03-15T17:28

специальная военная операция на украине

россия

франция

украина

эммануэль макрон

республика крым

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929751192_740:972:2653:2048_1920x0_80_0_0_e21d7da5121b19b9a1b1efb675bea6a6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов заявил, что Крым всегда будет частью России и позиция президента Франции Эммануэля Макрона тут неважна. Ранее Макрон в интервью телеканалу France 2 заявил, что не может быть прочного мира без возврата Украины к международно признанным границам, включая Крым. "Думаю, что отвечу за всех крымчан, если скажу - мнение какого-то Макрона по данному поводу никто не спрашивал, в принципе нам оно неважно. Крым всегда был, есть и будет частью Русского мира, частью Российской Федерации", — сказал Бабашов РИА Новости. По его словам, страны, являющиеся бывшими кровавыми колонистами, к примеру, Франция, не имеют морального права учить крымчан как жить. "Пускай сначала со своими проблемами внутри Франции разберутся. В последнее время президент Франции ведет себя так вызывающе, поскольку ему нечего терять, он отсиживает последний срок. Складывается такое впечатление, как будто американцы заплатили Макрону за его агрессивные выпады в нашу сторону", - сказал депутат. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20240304/frantsiya-1930886175.html

https://ria.ru/20240314/nato-1932772308.html

россия

франция

украина

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, франция, украина, эммануэль макрон, республика крым