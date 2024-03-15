https://ria.ru/20240315/krym-1933306577.html
Депутат от Крыма прокомментировал позицию Макрона по статусу полуострова
Депутат от Крыма прокомментировал позицию Макрона по статусу полуострова - РИА Новости, 15.03.2024
Депутат от Крыма прокомментировал позицию Макрона по статусу полуострова
Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов заявил, что Крым всегда будет частью России и позиция президента Франции Эммануэля Макрона тут неважна. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T17:28
2024-03-15T17:28
2024-03-15T17:28
специальная военная операция на украине
россия
франция
украина
эммануэль макрон
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов заявил, что Крым всегда будет частью России и позиция президента Франции Эммануэля Макрона тут неважна. Ранее Макрон в интервью телеканалу France 2 заявил, что не может быть прочного мира без возврата Украины к международно признанным границам, включая Крым. "Думаю, что отвечу за всех крымчан, если скажу - мнение какого-то Макрона по данному поводу никто не спрашивал, в принципе нам оно неважно. Крым всегда был, есть и будет частью Русского мира, частью Российской Федерации", — сказал Бабашов РИА Новости. По его словам, страны, являющиеся бывшими кровавыми колонистами, к примеру, Франция, не имеют морального права учить крымчан как жить. "Пускай сначала со своими проблемами внутри Франции разберутся. В последнее время президент Франции ведет себя так вызывающе, поскольку ему нечего терять, он отсиживает последний срок. Складывается такое впечатление, как будто американцы заплатили Макрону за его агрессивные выпады в нашу сторону", - сказал депутат. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20240304/frantsiya-1930886175.html
https://ria.ru/20240314/nato-1932772308.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, франция, украина, эммануэль макрон, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Россия, Франция, Украина, Эммануэль Макрон, Республика Крым
Депутат от Крыма прокомментировал позицию Макрона по статусу полуострова
Депутат Бабашов назвал позицию Макрона по статусу Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов заявил, что Крым всегда будет частью России и позиция президента Франции Эммануэля Макрона тут неважна.
Ранее Макрон в интервью телеканалу France 2 заявил, что не может быть прочного мира без возврата Украины к международно признанным границам, включая Крым.
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"Думаю, что отвечу за всех крымчан, если скажу - мнение какого-то Макрона по данному поводу никто не спрашивал, в принципе нам оно неважно. Крым всегда был, есть и будет частью Русского мира, частью Российской Федерации", — сказал Бабашов РИА Новости.
По его словам, страны, являющиеся бывшими кровавыми колонистами, к примеру, Франция
, не имеют морального права учить крымчан как жить.
"Пускай сначала со своими проблемами внутри Франции разберутся. В последнее время президент Франции ведет себя так вызывающе, поскольку ему нечего терять, он отсиживает последний срок. Складывается такое впечатление, как будто американцы заплатили Макрону за его агрессивные выпады в нашу сторону", - сказал депутат.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине
. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России
. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев
по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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