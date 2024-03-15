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В Крыму назвали три главных достижения в составе России - РИА Новости, 15.03.2024
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01:28 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/krym-1933082567.html
В Крыму назвали три главных достижения в составе России
В Крыму назвали три главных достижения в составе России - РИА Новости, 15.03.2024
В Крыму назвали три главных достижения в составе России
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что в числе трех главных достижений российского Крыма за последние десять лет являются уверенность в... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T01:28
2024-03-15T01:28
политика
россия
владимир константинов
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что в числе трех главных достижений российского Крыма за последние десять лет являются уверенность в завтрашнем дне и инфраструктурные преобразования полуострова. Крым в этом году отмечает десятую годовщину воссоединения полуострова с Россией. Она проходит под девизом "Крымская весна – все началось с нас". В регионе по этому случаю запустили в соцсетях флешмоб "СпасибоЗаКрым". "Первое и самое главное достижение — мы вернулись на Родину, в свою родную цивилизационную среду. Это самое важное. Исполнилась вековая мечта многих крымчан и политиков, которые мечтали, но были уверены, что им не суждено дожить до исполнения этой мечты", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, второе достижение — уверенность в завтрашнем дне. "Уверенность для людей, для народа — это очень важно: знать точно, что завтра все будет хорошо, мы будем двигаться вперёд, развиваться. Такая уверенность была у советских людей, вплоть до последних лет существования СССР. А затем нас её лишили, заставили думать и выживать в каждый отдельно взятый день. Теперь жизненная перспектива к нам вернулась", - подчеркнул глава парламента. И третье достижение, по его словам, - инфраструктурные преобразования Крыма, которые стали достижением последнего десятилетия и преобразили полуостров до неузнаваемости. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20240314/krym-1932853775.html
https://ria.ru/20240314/krym-1932843442.html
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политика, россия, владимир константинов, республика крым
Политика, Россия, Владимир Константинов, Республика Крым
В Крыму назвали три главных достижения в составе России

Глава крымского парламента назвал три главных достижения в составе России

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крым. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что в числе трех главных достижений российского Крыма за последние десять лет являются уверенность в завтрашнем дне и инфраструктурные преобразования полуострова.
Крым в этом году отмечает десятую годовщину воссоединения полуострова с Россией. Она проходит под девизом "Крымская весна – все началось с нас". В регионе по этому случаю запустили в соцсетях флешмоб "СпасибоЗаКрым".
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"Первое и самое главное достижение — мы вернулись на Родину, в свою родную цивилизационную среду. Это самое важное. Исполнилась вековая мечта многих крымчан и политиков, которые мечтали, но были уверены, что им не суждено дожить до исполнения этой мечты", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, второе достижение — уверенность в завтрашнем дне. "Уверенность для людей, для народа — это очень важно: знать точно, что завтра все будет хорошо, мы будем двигаться вперёд, развиваться. Такая уверенность была у советских людей, вплоть до последних лет существования СССР. А затем нас её лишили, заставили думать и выживать в каждый отдельно взятый день. Теперь жизненная перспектива к нам вернулась", - подчеркнул глава парламента.
И третье достижение, по его словам, - инфраструктурные преобразования Крыма, которые стали достижением последнего десятилетия и преобразили полуостров до неузнаваемости.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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